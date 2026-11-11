Μουσική 11.11.2026

Το νέο story του ΛΕΞ για το «Mpastard0s» – Πότε κυκλοφορεί το νέο album

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Το νέο story του ΛΕΞ παραπέμπει στο οπτικό υλικό που θα συνοδεύει το «Mpastard0s» στο Spotify, ενόψει της κυκλοφορίας του άλμπουμ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο ΛΕΞ δημοσίευσε story στο Instagram με οπτικό υλικό για το «Mpastard0s».
  • Το οπτικό υλικό πιθανότατα είναι το Spotify Canvas του «Mpastard0s».
  • Το «Mpastard0s» είναι συνεργασία του ΛΕΞ με τον Dof.
  • Το νέο album του ΛΕΞ αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του νέου του album, ο ΛΕΞ έκανε μια ανάρτηση που τράβηξε την προσοχή όσων περιμένουν τη νέα του δισκογραφική δουλειά. Συγκεκριμένα, ο ράπερ δημοσίευσε πριν από λίγο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα story με το οπτικό υλικό που φαίνεται να αποτελεί, κατά πάσα πιθανότητα, το Spotify Canvas του «Mpastard0s», της συνεργασίας του με τον Dof. Η κίνηση αυτή έρχεται ενόψει της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει το album του.

https://www.instagram.com/lextgk
https://www.instagram.com/lextgk

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο ίδιο το περιεχόμενο της ανάρτησης, καθώς το συγκεκριμένο υλικό παραπέμπει στην εικόνα που θα συνοδεύει το τραγούδι στην πλατφόρμα του Spotify. Χωρίς να έχει γίνει κάποια επιπλέον ανακοίνωση, το story του ΛΕΞ δίνει μια πρώτη γεύση από την αισθητική του «Mpastard0s», με το κοινό να περιμένει πλέον την επίσημη κυκλοφορία.

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Το «Mpastard0s» αποτελεί τη συνεργασία του ΛΕΞ με τον Dof που περιλαμβάνεται στο επερχόμενο album.

Η ανάρτηση του ράπερ έρχεται σε μια στιγμή που η προσμονή για τη νέα δουλειά του βρίσκεται στο επίκεντρο, με κάθε σχετική κίνηση στα social media να αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Η Παρασκευή 13 Νοεμβρίου πλησιάζει και τότε θα έχεις την ευκαιρία να ακούσεις ολόκληρο το album, αλλά και τη συνεργασία των δύο καλλιτεχνών.

https://www.instagram.com/lextgk
https://www.instagram.com/lextgk

Μέχρι την κυκλοφορία, το story του ΛΕΞ προσφέρει μια μικρή, οπτική πρώτη επαφή με το «Mpastard0s».

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άλμπουμ ΛΕΞ
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