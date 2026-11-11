Η Alkyone βάζει την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό μουσικό χάρτη – Η υποψηφιότητα στα Music Moves Europe Awards 2027

Η Alkyone είναι ανάμεσα στους 15 υποψηφίους των Music Moves Europe Awards 2027, διεκδικώντας μια σημαντική ευρωπαϊκή μουσική διάκριση για την Ελλάδα

Με μια ματιά Η Alkyone, Ελληνίδα τραγουδοποιός, είναι υποψήφια για τα Music Moves Europe Awards 2027.

Τα βραβεία αναδεικνύουν ανερχόμενους ευρωπαίους καλλιτέχνες με καινοτόμες ιδέες.

Η τελετή απονομής θα γίνει στις 14 Ιανουαρίου 2027 στην Ολλανδία, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Eurosonic Noorderslag.

Οι νικητές θα λάβουν χρηματικά έπαθλα, ενώ όλοι οι υποψήφιοι θα παρουσιάσουν τη μουσική τους στο ESNS. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η διεθνής αναγνώριση έρχεται για την Alkyone, την ταλαντούχα ερμηνεύτρια και τραγουδοποιό, η οποία συμπεριλαμβάνεται στους 15 ανερχόμενους καλλιτέχνες που διεκδικούν τα φετινά Music Moves Europe Awards (MME Awards) για το 2027. Η ελληνική συμμετοχή τιμάται με την υποψηφιότητα αυτή, η οποία αποκαλύφθηκε επίσημα την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του Riga Music Week.

Η Alkyone έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της μουσικής σκηνής τόσο με τις ευρηματικές διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών όσο και με τις δικές της, πρωτότυπες συνθέσεις, φέρνοντας έναν φρέσκο ήχο που αναγνωρίζεται πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα MME Awards, θεσμός που κάθε χρόνο αναδεικνύει καλλιτέχνες που σπάνε τα κατεστημένα και εισάγουν καινοτόμες ιδέες στη μουσική, αγκαλιάζουν έτσι μια νέα δύναμη από την Ελλάδα.

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Η λίστα των 15 υποψηφίων για τα MME Awards 2027 περιλαμβάνει καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη, αναδεικνύοντας την πλούσια ποικιλομορφία της μουσικής σκηνής της ηπείρου. Εκτός από την Alkyone από την Ελλάδα, οι υπόλοιποι υποψήφιοι είναι: TeddyBear (Βέλγιο), Ida The Young (Τσεχία), panicbaby (Γερμανία), Ángeles Toledano (Ισπανία), Vilma Jää (Φινλανδία), Jersey (Γαλλία), DA TI (Γεωργία), Palo Canto (Ουγγαρία), MOIO (Ιρλανδία), dóttir.x (Ισλανδία), TÄRA (Ιταλία), Nusantara Beat (Ολλανδία), Petra (Σλοβακία), και Olga Myko (Σουηδία).

Η τελετή απονομής και ο ρόλος των βραβείων

Οι νικητές των βραβείων θα ανακοινωθούν επίσημα κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2027, στο Stadsschouwburg του Groningen, στην Ολλανδία. Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ Eurosonic Noorderslag (ESNS), του κορυφαίου ευρωπαϊκού φεστιβάλ ανάδειξης ταλέντων και μουσικού συνεδρίου.

Τα MME Awards, με την υποστήριξη του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (Creative Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ως στόχο την ανάδειξη και προώθηση των νέων ευρωπαϊκών φωνών, βοηθώντας τους καλλιτέχνες να χτίσουν διεθνείς καριέρες και να διευρύνουν το κοινό τους πέρα από τα εθνικά σύνορα. Στο παρελθόν, τα βραβεία έχουν συμβάλει στην ανάδειξη διεθνών αστέρων, όπως οι ROSALÍA, Dua Lipa, Stromae, Hozier, Christine and the Queens, Zaho de Sagazan, Camille Yembe, Night Tapes και Judeline, αποδεικνύοντας την αξία τους στην ανακάλυψη ταλέντων.

Ο Glenn Micallef, Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη, τη Νεολαία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, δήλωσε σχετικά: «Η μουσική σκηνή της Ευρώπης εξελίσσεται συνεχώς, καθοδηγούμενη από νέες προοπτικές, τολμηρές ιδέες και καλλιτέχνες που τολμούν να κάνουν τα πράγματα διαφορετικά. Τα MME Awards γιορτάζουν την επόμενη γενιά του ευρωπαϊκού ταλέντου και την ποικιλομορφία που κάνει τη μουσική μας σκηνή τόσο ζωντανή. Μέσω του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», είμαστε περήφανοι που υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες που βοηθούν τους αναδυόμενους καλλιτέχνες να προσεγγίσουν νέα κοινά, να χτίσουν διεθνείς καριέρες και να ακουστεί η φωνή τους. Συγχαρητήρια και στους 15 υποψηφίους!»

Κριτική επιτροπή και βραβεία

Η επιλογή των νικητών θα γίνει από μια διεθνή κριτική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από έμπειρους επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας. Μέλη της επιτροπής είναι οι Jess Iszatt (παρουσιάστρια στο BBC Radio 1 και BBC Introducing), Filip Košťálek (Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Colours of Ostrava), Kenza Naaïmi El Fezzazi (δημοσιογράφος μουσικής), Marta Belay (Manager Συνεργασιών Καλλιτεχνών και Δισκογραφικών για το Benelux στο Spotify), και η Lia Kali (νικήτρια του Βραβείου Κοινού των MME Awards 2026).

Θα απονεμηθούν συνολικά επτά βραβεία: πέντε βραβεία MME, ένα Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής (Grand Jury Prize) και ένα Βραβείο Κοινού (Public Choice Award). Οι νικητές των πέντε βραβείων MME θα λάβουν από 10.000 ευρώ, ο νικητής του Μεγάλου Βραβείου της Επιτροπής θα λάβει επιπλέον ένα κουπόνι πράσινης περιοδείας (green touring voucher) αξίας 5.000 ευρώ, ενώ ο νικητής του Βραβείου Κοινού θα κερδίσει 5.000 ευρώ και την ευκαιρία να ηχογραφήσει ένα Spotify Single.

Οι φίλοι της μουσικής έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν τον αγαπημένο τους υποψήφιο για το Βραβείο Κοινού MME μέσω της ιστοσελίδας mmeawards.eu/vote. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, 31 Δεκεμβρίου 2026.

Εμφάνιση στο ESNS

Και οι 15 υποψήφιοι καλλιτέχνες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη μουσική τους ζωντανά στο ESNS, το φεστιβάλ που αποτελεί κομβικό σημείο για την ανάδειξη νέων ταλέντων στην Ευρώπη. Επιπλέον, θα συμμετάσχουν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα MME (MME Education Programme), το οποίο προσφέρει πολύτιμες γνώσεις, πρακτική εμπειρία και ευκαιρίες δικτύωσης με κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου.

Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το ESNS και το Reeperbahn Festival, σε συνεργασία με βασικούς εταίρους των MME Awards, όπως οι Liveurope, Yourope, Live DMA, IMPALA, Digital Music Europe, ICMP, το International Music Managers Forum (IMMF), το European Music Exporters Exchange (EMEE) και το European Music Managers Alliance (EMMA).

Τα MME Awards ενισχύουν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη του ευρωπαϊκού μουσικού τομέα, συμβάλλοντας σε μια πιο συνδεδεμένη, ποικιλόμορφη και ζωντανή ευρωπαϊκή μουσική σκηνή.

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