Μουσικά Νέα 10.11.2026

Η Mariah Carey επιστρέφει στην Ευρώπη με την περιοδεία «Firefly» το καλοκαίρι του 2027 – Πού θα τη δούμε

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Η Mariah Carey ανακοίνωσε 9 συναυλίες στην Ευρώπη για το καλοκαίρι του 2027 στο πλαίσιο της περιοδείας «Firefly»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Mariah Carey ανακοίνωσε την καλοκαιρινή περιοδεία της «Firefly» στην Ευρώπη για το 2027.
  • Η περιοδεία θα περιλαμβάνει εννέα στάσεις σε χώρες όπως Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο και Ελβετία.
  • Τα εισιτήρια για τις συναυλίες θα είναι διαθέσιμα προς πώληση αυτή την Παρασκευή.
  • Η ανακοίνωση έρχεται μετά την κυκλοφορία του 16ου στούντιο άλμπουμ της, «Here For It All».
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Η Mariah Carey ετοιμάζεται να μαγέψει για άλλη μια φορά το ευρωπαϊκό κοινό, καθώς ανακοίνωσε επίσημα τις ημερομηνίες για μια εκτεταμένη καλοκαιρινή περιοδεία της το 2027. Η ανακοίνωση, που έγινε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, περιλαμβάνει εννέα στάσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, δίνοντας την ευκαιρία στους θαυμαστές της να την απολαύσουν ζωντανά.

Η Mariah Carey με ένα ροζ αξεσουάρ, ετοιμάζει την πιο απρόσμενη μουσική επιστροφή της με ένα κρυφό album.
https://www.instagram.com/mariahcarey/

Η περιοδεία, με την ονομασία «Firefly», αναμένεται να ξεκινήσει στις 24 Ιουνίου στο Molleparken της Sonderborg, στη Δανία. Στη συνέχεια, η διάσημη ερμηνεύτρια θα μεταφερθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, με εμφανίσεις στο Powderham Castle Grounds στο Exeter στις 27 Ιουνίου και στο Cardiff Castle στην Ουαλία στις 29 Ιουνίου.

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Στις αρχές Ιουλίου, η Mariah Carey θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι με μια σειρά από συναυλίες. Στις 1 Ιουλίου θα εμφανιστεί στο Blenheim Palace Grounds στην Οξφόρδη, ενώ ακολούθως θα τραγουδήσει στο Scarborough Open Air Theatre στο Σκάρμπορο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης συμμετοχή στο Jazz Open Stuttgart στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας, καθώς και στο Lucca Summer Festival στην Λούκκα της Ιταλίας. Η περιοδεία θα συνεχιστεί με μια εμφάνιση στο Francofolies De Spa στο Spa του Βελγίου στις 14 Ιουλίου, για να κλείσει στις 20 Ιουλίου με μια συναυλία στο Moon & Stars Festival στο Locarno της Ελβετίας.

Η Mariah Carey σε επίσημη εμφάνιση, υποψήφια για το Rock & Roll Hall of Fame.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ίδια η Mariah Carey μοιράστηκε τα νέα με τους ακολούθους της στο Instagram, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της. «Lambs!! Ελάτε μαζί μου του χρόνου το καλοκαίρι στην περιοδεία Firefly!! Ανυπομονώ να σας δω όλους στην Ευρώπη! ️ Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα προς πώληση αυτή την Παρασκευή», έγραψε χαρακτηριστικά. Η γενική διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Παρασκευή στις 9 π.μ., τόσο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της περιοδείας όσο και μέσω των ιστοσελίδων των επιμέρους χώρων διεξαγωγής.

Η ανακοίνωση της περιοδείας έρχεται μετά την κυκλοφορία του 16ου στούντιο άλμπουμ της Mariah Carey, «Here For It All», νωρίτερα φέτος. Το άλμπουμ έκανε το ντεμπούτο του στο Νο. 7 του Billboard 200, σηματοδοτώντας το 19ο άλμπουμ της θρυλικής τραγουδίστριας που κατάφερε να εισέλθει στο Top 10.

Παράλληλα, η Mariah Carey έχει ήδη ξεκινήσει την παραδοσιακή αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα, με την κυκλοφορία του εμβληματικού της τραγουδιού «All I Want For Christmas Is You». Η καλλιτέχνιδα, γνωστή για την αγάπη της στις γιορτές, δημοσίευσε ένα βίντεο όπου εμφανίζεται με μια αστραφτερή στολή του Άγιου Βασίλη, ενώ οι πρώτες νότες του χριστουγεννιάτικου ύμνου της ακούγονται. Η πιο πρόσφατη σειρά συναυλιών της ολοκληρώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, με την καλλιτέχνιδα να ολοκληρώνει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Λας Βέγκας.

mariah_carey
https://www.instagram.com/mariahcarey/

Η Mariah Carey συνεχίζει να είναι μια από τις πιο δημοφιλείς και επιδραστικές καλλιτέχνιδες της εποχής μας, με τις ανακοινώσεις για περιοδείες της να προκαλούν πάντα μεγάλο ενθουσιασμό στους χιλιάδες θαυμαστές της παγκοσμίως.

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