Μουσικά Νέα 10.11.2026

Ο Billy Joel ετοιμάζεται για την πρώτη του εμφάνιση μετά την περιπέτεια υγείας του – Όσα ξέρουμε

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Μάθε για την επιστροφή του Billy Joel στη σκηνή μετά τις διαγνώσεις για νευρολογική πάθηση, με μια ειδική εκδήλωση ερωτήσεων και απαντήσεων
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Billy Joel θα εμφανιστεί τον Δεκέμβριο σε εκδήλωση ερωτήσεων και απαντήσεων στο Florida Atlantic University.
  • Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει «λίγη μουσική» και τα εισιτήρια είναι μόνο για φοιτητές.
  • Ο καλλιτέχνης είχε κάνει απρόσμενη εμφάνιση σε συναυλία cover band τον Ιανουάριο, με τη βοήθεια μπαστουνιού.
  • Ο Joel έχει νευρολογική πάθηση που επηρεάζει την ισορροπία και την ακοή του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Billy Joel, ο αδιαμφισβήτητος θρύλος της μουσικής, ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή μετά από μια περίοδο αποχής, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε ανακοινώσει πως διαγνώστηκε με νευρολογική πάθηση. Η πρώτη επίσημη εμφάνισή του μετά από αυτές τις εξελίξεις θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Florida Atlantic University, όπου θα συμμετάσχει σε μια ειδική εκδήλωση ερωτήσεων και απαντήσεων, με την υπόσχεση για «λίγη μουσική».

Άνδρας με καπέλο, γυαλιά ηλίου και πουλόβερ στέκεται σε μπαλκόνι με θέα πόλη.
https://www.instagram.com/billyjoel/

Η ανακοίνωση έγινε μέσω των social media του καλλιτέχνη, όπου το πανεπιστήμιο ανέφερε: «Καλωσορίζουμε τον τραγουδοποιό, συνθέτη και ερμηνευτή Billy Joel για την εκδήλωση Billy Joel: An Evening of Questions & Answers…And a Little Music» στις 7 το απόγευμα της 14ης Δεκεμβρίου. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο πανεπιστήμιο, από τις 12 Νοεμβρίου.

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Αυτή η επίσημη εμφάνιση έρχεται λίγους μήνες αφότου ο Billy Joel έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση σε μια συναυλία ενός cover band του στην Wellington της Φλόριντα, τον Ιανουάριο. Εκεί, με τη βοήθεια μπαστουνιού, ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με το tribute band Turnstiles τις μεγάλες του επιτυχίες, «We Didn’t Start The Fire» και «Big Shot».

Ο Billy Joel με τη σύζυγο και τις δύο κόρες τους σε προβλήτα μπροστά στη θάλασσα κατά το ηλιοβασίλεμα.
https://www.instagram.com/billyjoel/

Τον περασμένο μήνα, ο Billy Joel είχε μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter. Είχε δηλώσει ότι, προς το παρόν, δεν του επιτρέπεται να οδηγεί, ενώ όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα επιστροφής του στη σκηνή, ανέφερε: «Πρέπει να κάνω μια σειρά από εξετάσεις για να ξέρω». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ένας νευρολόγος του είχε εξηγήσει ότι «κάθε φορά που κάνεις μια συναυλία, είναι σαν να παθαίνεις διάσειση».

Μετά την ακύρωση της προγραμματισμένης του περιοδείας για το 2025-2026, ο Billy Joel είχε διαβεβαιώσει τον Σεπτέμβριο ότι δεν θέλει να ανησυχεί ο κόσμος για την υγεία του. «Ξέρω ότι ο κόσμος ανησυχεί για μένα επειδή διάβασε ότι έχω μια νευρολογική πάθηση, κάτι που ακούγεται πολύ χειρότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα», είχε πει μέσω του SiriusXM, απαντώντας σε κλήσεις θαυμαστών. «Είμαι καλά. Η ισορροπία μου δεν είναι πολύ καλή. Έχασα λίγο από την ακοή μου, αλλά αυτό μπορεί να οφείλεται και στην ηλικία μου, καθώς και η ζωή μου ως ροκ σταρ και η δυνατή μουσική πιθανότατα δεν βοήθησαν. Όμως, είμαι καλά. Θέλω ο κόσμος να μην ανησυχεί για μένα. Είμαι καλά».

Η επιστροφή του Billy Joel στη σκηνή, έστω και σε μια πιο προσωπική εκδήλωση, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους χιλιάδες θαυμαστές του παγκοσμίως, οι οποίοι ανυπομονούν να τον δουν ξανά κοντά τους.

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