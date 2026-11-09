Cinema 09.11.2026

«The Portrait»: Το σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο που φέρνει μαζί Gillian Anderson και Rebecca Hall

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Μάθε για το «The Portrait» με τις Gillian Anderson και Rebecca Hall, το νέο ψυχολογικό θρίλερ που βασίζεται σε μυθιστόρημα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Νέα ταινία, ψυχολογικό θρίλερ, με τίτλο «The Portrait», με πρωταγωνίστριες τις Gillian Anderson και Rebecca Hall.
  • Η πλοκή αφορά μια συγγραφέα, τον εραστή της και τη σύζυγό του, σε ένα παιχνίδι εξαπάτησης.
  • Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ilaria Bernardini και σκηνοθετείται από τη Sara Colangelo.
  • Τα γυρίσματα θα γίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, με έναρξη παραγωγής το πρώτο τρίμηνο του 2027.
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Η κινηματογραφική βιομηχανία ετοιμάζεται να υποδεχτεί ένα νέο, ατμοσφαιρικό ψυχολογικό θρίλερ με τίτλο«The Portrait». Στην παραγωγή της ταινίας θα συμπρωταγωνιστήσουν 2 καταξιωμένες ηθοποιοί: η Gillian Anderson, 2 φορές βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα, και η Rebecca Hall, υποψήφια για BAFTA. Το σενάριο και η σκηνοθεσία ανήκουν στην Sara Colangelo, γνωστή για τη δουλειά της στον ανεξάρτητο κινηματογράφο.

gillian_anderson
https://www.instagram.com/gilliana/

Το «The Portrait» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ilaria Bernardini, το οποίο περιγράφεται από τους δημιουργούς ως «1 σαγηνευτικό παιχνίδι εξαπάτησης». Η πλοκή εστιάζει στη Valeria, μια διεθνώς αναγνωρισμένη συγγραφέα, η οποία έχει αφιερώσει τη ζωή της στην καριέρα της και στον επί χρόνια μυστικό της εραστή, Martin, έναν πλούσιο επιχειρηματία. Όταν η ξαφνική ασθένεια του Martin καθιστά την επικοινωνία μαζί του αδύνατη, ο κόσμος της Valeria καταρρέει.

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Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να βρεθεί στο πλευρό του τις τελευταίες στιγμές του, η Valeria αναθέτει στη σύζυγο του Martin, Isla, η οποία είναι και εικαστικός, να φιλοτεχνήσει το πορτρέτο της. Μέσω αυτής της ασυνήθιστης ανάθεσης, η Isla διεισδύει στον ιδιωτικό χώρο της οικογένειας, δημιουργώντας ένα περίπλοκο πλέγμα σχέσεων και μυστικών.

Την παραγωγή της ταινίας αναλαμβάνουν οι Talia Kleinhenzler και Osnat Handelsman Keren για την Pie Films, σε συνεργασία με τους Francesca Cigna και Alessandro Saba της ιταλικής The Apartment. Η WME Independent και η UTA Independent Film Group συντονίζουν από κοινού τα δικαιώματα της ταινίας για τις ΗΠΑ, ενόψει της Αμερικανικής Αγοράς Κινηματογράφου (AFM), ενώ η Rocket Science είναι υπεύθυνη για τις διεθνείς πωλήσεις.

https://www.instagram.com/rebeccahall/
https://www.instagram.com/rebeccahall/

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έναρξη της παραγωγής έχει προγραμματιστεί για το πρώτο τρίμηνο του 2027, με τα γυρίσματα να λαμβάνουν χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Sara Colangelo, σε δηλώσεις της, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία της με τις δύο πρωταγωνίστριες. «Είμαι απίστευτα ενθουσιασμένη για τη συνεργασία μου με τη Gillian και τη Rebecca», δήλωσε η σκηνοθέτιδα, προσθέτοντας: «Από σκηνοθετική άποψη, η ταινία συνεχίζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχω για θέματα ηθικής αμφισημίας και παραβίασης κανόνων από γυναίκες».

Η Sara Colangelo έχει διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία στον ανεξάρτητο κινηματογράφο. Η ταινία της «The Kindergarten Teacher» (2018), με πρωταγωνίστρια τη Maggie Gyllenhaal, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Σάντανς και στη συνέχεια αποκτήθηκε από το Netflix. Ακολούθησε το δράμα «Worth» (2020), με τους Michael Keaton και Stanley Tucci, το οποίο επίσης προβλήθηκε από το Netflix μετά την πρεμιέρα του στο Σάντανς.

Η συμμετοχή της Gillian Anderson και της Rebecca Hall στο «The Portrait» αναμένεται να προσδώσει βάθος και ένταση στην αφήγηση, δημιουργώντας προσδοκίες για μια δυνατή κινηματογραφική εμπειρία.

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Gillian Anderson Rebecca Hall The Portrait ΤΑΙΝΙΑ
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