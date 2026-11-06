Dylan ή Brandon; Ο Jason Priestley παίρνει θέση στο θρυλικό ερωτικό τρίγωνο του «Beverly Hills, 90210»

Με μια ματιά Ο Jason Priestley, ως έφηβος, θα επέλεγε τον Dylan για την Kelly.

Ως ενήλικας και πατέρας, ο Priestley θα επέλεγε τον Brandon για την Kelly.

Η Kelly Taylor επέλεξε τον εαυτό της, λέγοντας «I choose me», αντί να διαλέξει μεταξύ Brandon και Dylan.

Η Jennie Garth ήθελε η Kelly και ο Brandon να παντρευτούν, αλλά ο Priestley αποχώρησε από τη σειρά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν μεγάλωσες παρακολουθώντας το «Beverly Hills, 90210», τότε σίγουρα θυμάσαι το ερωτικό τρίγωνο που κράτησε τους fans της σειράς σε αγωνία: Kelly Taylor, Brandon Walsh και Dylan McKay. Για χρόνια, οι τηλεθεατές χωρίζονταν σε δύο στρατόπεδα, με άλλους να υποστηρίζουν τον γοητευτικό και πιο περιπετειώδη Dylan, τον οποίο υποδύθηκε ο Luke Perry, και άλλους να παραμένουν πιστοί στον αξιόπιστο και ρομαντικό Brandon, τον χαρακτήρα που ενσάρκωσε ο Jason Priestley.

Και μπορεί η Kelly να είχε δώσει τη δική της απάντηση με την περίφημη ατάκα «I choose me», όμως η συζήτηση για το ποιος ήταν τελικά ο ιδανικός σύντροφός της δεν σταμάτησε ποτέ. Τώρα, ο Jason Priestley επιστρέφει σε εκείνο το τηλεοπτικό δίλημμα και αποκαλύπτει με ποια πλευρά θα συντασσόταν ο ίδιος, κάνοντας έναν αρκετά ενδιαφέροντα διαχωρισμό ανάμεσα στον νεότερο εαυτό του και στον σημερινό, ως ενήλικα και πατέρα.

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Jason Priestley: Team Dylan ή Team Brandon;

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Entertainment Tonight, ο Jason Priestley κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα που απασχολεί τους fans του «Beverly Hills, 90210» εδώ και δεκαετίες: θα επέλεγε τον Brandon ή τον Dylan για την Kelly; Η απάντησή του είχε μια ανατροπή, καθώς παραδέχτηκε πως η επιλογή του θα ήταν διαφορετική ανάλογα με την ηλικία και την οπτική του. «Κοίτα, αν ήμουν έφηβη, θα ήμουν Team Dylan μέχρι τέλους», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στον χαρακτήρα που υποδύθηκε ο αείμνηστος Luke Perry. Ωστόσο, πρόσθεσε πως ως ενήλικας άνδρας και έχοντας πλέον την εμπειρία της πατρότητας, θα επέλεγε τον Brandon. «Αλλά εγώ ως ενήλικας άνδρας, για χάρη της κόρης μου, Team Brandon. Έλα τώρα», συμπλήρωσε.

Η Kelly δεν επέλεξε ούτε τον Brandon ούτε τον Dylan

Αν θυμάσαι την ιστορία, γνωρίζεις πως η Kelly Taylor, την οποία υποδύθηκε η Jennie Garth, βρέθηκε ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικούς άνδρες. Από τη μία, ο Brandon Walsh ήταν ο καλός, σταθερός και ρομαντικός σύντροφος. Από την άλλη, ο Dylan McKay είχε εκείνη την πιο απρόβλεπτη και μυστηριώδη πλευρά που τον έκανε ακαταμάχητο για μεγάλο μέρος του κοινού. Όταν ήρθε η στιγμή να πάρει την τελική της απόφαση, όμως, η Kelly δεν επέλεξε κανέναν από τους δύο. Αντίθετα, είπε την πλέον χαρακτηριστική ατάκα «I choose me» («Επιλέγω εμένα»), επιστρέφοντας το δαχτυλίδι που της είχε προσφέρει ο Brandon και τα εισιτήρια για ένα ταξίδι που της είχε χαρίσει ο Dylan. Η συγκεκριμένη σκηνή έμεινε στην ιστορία της σειράς και απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία με το πέρασμα των χρόνων. Μάλιστα, η Jennie Garth έδωσε τον ίδιο τίτλο στο podcast της, αποδεικνύοντας πως η ατάκα εξακολουθεί να έχει ξεχωριστή θέση στη σχέση της με τον χαρακτήρα που σημάδεψε την καριέρα της.

Η Jennie Garth ήθελε διαφορετικό τέλος για την Kelly και τον Brandon

Παρά την επιλογή της Kelly μέσα στη σειρά, η Jennie Garth είχε διαφορετική άποψη για την εξέλιξη της σχέσης της με τον Brandon. Τον Οκτώβριο, μιλώντας στο podcast επανεξέτασης της σειράς «9021OMG», αποκάλυψε πως είχε απογοητευτεί όταν οι δύο χαρακτήρες δεν παντρεύτηκαν τελικά. «Είχα θυμώσει τόσο πολύ όταν δεν παντρεύτηκαν», είχε αναφέρει, σχολιάζοντας την ανατροπή που σημειώθηκε λίγο πριν από τον γάμο τους. Ο Jason Priestley, από την πλευρά του, είχε εξηγήσει πως αρχικά το σχέδιο ήταν ο Brandon και η Kelly να προχωρήσουν στον γάμο τους. Ωστόσο, η δική του αποχώρηση από τη σειρά άλλαξε τα δεδομένα. Ο ηθοποιός είχε αποφασίσει πως έπρεπε να φύγει, καθώς φοβόταν ότι, αν παρέμενε στον ίδιο ρόλο, δεν θα είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό στην επαγγελματική του πορεία.

Όπως είχε εξηγήσει, δεν μπορούσε να δει κάποια προοπτική για το μέλλον του στη σειρά, ενώ ο παραγωγός Aaron Spelling δεν είχε πρόθεση να ολοκληρώσει σύντομα το τηλεοπτικό δράμα, το οποίο είχε αρχίσει να αποκτά ολοένα και πιο έντονα χαρακτηριστικά σαπουνόπερας. Ο Brandon αποχώρησε από την ιστορία κατά την ένατη σεζόν, μετακομίζοντας στην Ουάσινγκτον για να εργαστεί ως δημοσιογράφος. Στο φινάλε της σειράς, που προβλήθηκε στις 17 Μαΐου 2000, οι fans είδαν τελικά την Kelly και τον Dylan μαζί, μέσα από μια σκηνή στον γάμο της Donna Martin και του David Silver.

Η ζωή του Jason Priestley μακριά από το «Beverly Hills, 90210»

Σήμερα, ο Jason Priestley έχει αφήσει πίσω του τον εμβληματικό ρόλο του Brandon Walsh, παραμένοντας, ωστόσο, άρρηκτα συνδεδεμένος με μία από τις πιο δημοφιλείς νεανικές σειρές της δεκαετίας του ’90. Ο ηθοποιός είναι πατέρας δύο παιδιών, της 19χρονης Ava και του 17χρονου Dashiell, τα οποία έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, Naomi Lowde-Priestley. Όπως αποκάλυψε, η κόρη του κατάφερε να παρακολουθήσει μαζί του περίπου μιάμιση με δύο σεζόν της σειράς, βρίσκοντας μάλιστα αρκετά διασκεδαστική την εμπειρία να βλέπει τον πατέρα της σε έναν τόσο διαφορετικό ρόλο. Ο γιος του, αντίθετα, δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο Priestley έχει αναφέρει και στο παρελθόν πως τα παιδιά του δεν αντιλαμβάνονταν πάντα πόσο μεγάλη επιτυχία είχε γνωρίσει το «Beverly Hills, 90210». Αυτό άλλαξε όταν άρχισαν να συνειδητοποιούν πως οι καθηγητές τους αναγνώριζαν τον πατέρα τους και τους αποκάλυπταν ότι, όταν ήταν οι ίδιοι παιδιά, είχαν αφίσες του στο δωμάτιό τους. Και κάπως έτσι, δεκαετίες μετά την πρώτη προβολή της σειράς, ο Brandon Walsh εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους fans. Όσο για το αιώνιο δίλημμα Team Dylan ή Team Brandon, φαίνεται πως ο Jason Priestley έχει πλέον την απάντησή του – έστω κι αν αυτή εξαρτάται από το ποιος κάνει την επιλογή!

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