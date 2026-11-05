Cinema 05.11.2026

Ο Ebenezer Scrooge ζωντανεύει στους δρόμους της Νέας Υόρκης – Ο Johnny Depp σε μια απρόσμενη μεταμόρφωση!

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Ο διάσημος ηθοποιός εντυπωσίασε τους περαστικούς με την ενδυμασία και τη συμπεριφορά του Ebenezer Scrooge, λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα της ταινίας «Ebenezer»
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Johnny Depp μεταμφιέστηκε σε Ebenezer Scrooge στη Νέα Υόρκη για την προώθηση της νέας του ταινίας.
  • Ο ηθοποιός υιοθέτησε πλήρως τον χαρακτήρα, προκαλώντας έκπληξη στους περαστικούς.
  • Η ταινία «Ebenezer» βασίζεται στο «A Christmas Carol» του Charles Dickens και κυκλοφορεί στις 13 Νοεμβρίου.
  • Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Depp χρησιμοποιεί ασυνήθιστες τακτικές προώθησης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Νέα Υόρκη βρέθηκε αντιμέτωπη με μια αλλιώτικη εικόνα, καθώς ο Johnny Depp αποφάσισε να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους περαστικούς, υιοθετώντας πλήρως τον ρόλο του Ebenezer Scrooge. Η απρόσμενη εμφάνιση του ηθοποιού, μεταμφιεσμένου ως ο γνωστός, δύστροπος ήρωας του Charles Dickens, σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα της νέας του ταινίας, «Ebenezer».

Ο Johnny Depp με καπέλο, γυαλιά και μωβ κασκόλ, σε μια εμφάνιση που θυμίζει τον Jack Sparrow.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ebenezer Scrooge ζωντανεύει στους δρόμους της Νέας Υόρκης

Ο 63χρονος ηθοποιός, προκειμένου να προωθήσει την επερχόμενη ταινία στην οποία υποδύεται τον εμβληματικό χαρακτήρα, εμφανίστηκε σε πάρκο της πόλης το βράδυ της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου. Η μεταμφίεσή του ήταν ολοκληρωμένη, από το χαρακτηριστικό κοστούμι και το μακιγιάζ, μέχρι τη συμπεριφορά του. Ο Johnny Depp ενσάρκωσε τον Ebenezer Scrooge με αξιοθαύμαστη πειστικότητα, προκαλώντας αναστάτωση και έκπληξη στους ανυποψίαστους πολίτες που βρέθηκαν τριγύρω.

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Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ο ηθοποιός φαίνεται να υιοθετεί πλήρως τον δύστροπο χαρακτήρα του Ebenezer Scrooge. Έχει καταγραφεί να πετάει χριστουγεννιάτικα μπισκότα στο έδαφος, να ρίχνει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, ακόμα και να εμπλέκεται σε έντονες λεκτικές διαπληκτίσεις με περαστικούς, φωνάζοντας «Merry Christmas to all… and to all SHUT UP!» — μια χαρακτηριστική ατάκα που ταιριάζει απόλυτα με τον χαρακτήρα.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Η στρατηγική προώθησης και το παρελθόν του ηθοποιού

Αυτή η ασυνήθιστη κίνηση προώθησης δεν είναι η πρώτη φορά που ο Johnny Depp χρησιμοποιεί παρόμοια τακτική. Τον Ιούλιο, ο ηθοποιός είχε εκπλήξει το κοινό σε μια εκδήλωση Comic-Con, μεταμφιεσμένος σε έναν από τους αγαπημένους του κινηματογραφικούς ρόλους. Η επιστροφή του σε τέτοιες ενέργειες, ειδικά για την προώθηση της νέας του ταινίας, αποδεικνύει την προθυμία του να ξεπεράσει τα συνηθισμένα για να αιχμαλωτίσει το ενδιαφέρον του κοινού.

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Η ταινία «Ebenezer» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου. Στο πλευρό του Johnny Depp, το καστ περιλαμβάνει σημαντικά ονόματα όπως οι Rupert Grint, Andrea Riseborough, Asa Butterfield, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman και Ian McKellen. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ti West, γνωστός για την επιτυχημένη τριλογία ταινιών τρόμου «X».

Η συμμετοχή του Johnny Depp σε αυτή τη νέα εκδοχή του κλασικού έργου, σε συνδυασμό με τις δημιουργικές του προσεγγίσεις στην προώθηση, αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των σινεφίλ.

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Σχετικά με την ταινία «Ebenezer»

Το «Ebenezer» αποτελεί μια νέα κινηματογραφική απόπειρα να δοθεί ζωή στην αθάνατη ιστορία του «A Christmas Carol» του Charles Dickens. Η επιλογή του Johnny Depp για τον ρόλο του Ebenezer Scrooge έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις, καθώς ο ηθοποιός φέρνει τη δική του μοναδική ερμηνεία σε έναν τόσο εμβληματικό χαρακτήρα. Το γεγονός ότι η προώθηση περιλαμβάνει τέτοιες δημόσιες εμφανίσεις, εμβαθύνει στο μυστήριο και την προσμονή γύρω από την ταινία.

Οι δημόσιες εμφανίσεις του Johnny Depp με πλήρη μεταμφίεση, όπως αυτή στη Νέα Υόρκη, αποτελούν μια απόδειξη της αφοσίωσής του στον ρόλο και της ικανότητάς του να μεταμορφώνεται. Η επιτυχία της ταινίας αναμένεται να κριθεί τόσο από την ερμηνεία του ίδιου του Johnny Depp, όσο και από τη συνολική καλλιτεχνική προσέγγιση της παραγωγής.

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Ebenezer Movie Johnny Depp
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