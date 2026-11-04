Η Ariana Grande «εισέβαλε» στα γυρίσματα του «Focker-in-Law» και η αντίδραση των ηθοποιών ήταν ξεκαρδιστική

Με μια ματιά Η Ariana Grande επισκέφθηκε τα γυρίσματα της ταινίας «Focker-in-Law», προκαλώντας χαμό και γέλια στους συμπρωταγωνιστές της.

Η Grande εξέφρασε την αγάπη της για τους συμπρωταγωνιστές της, παρά την απουσία της από την ταινία «Booksmart».

Αστειευόμενοι, οι ηθοποιοί συζήτησαν την απουσία τους από το «Wicked», στο οποίο η Grande είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Grande θα εμφανιστεί στο «The Tonight Show» με τους Robert De Niro και Ben Stiller για την προώθηση της ταινίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande συνεχίζει να απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο για τη μουσική της πορεία, αλλά και για τις κινηματογραφικές της εμφανίσεις. Πρόσφατα, η δημοφιλής ερμηνεύτρια έκανε μια αξιολάτρευτη εμφάνιση σε ένα βίντεο από τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Focker-in-Law», όπου συμπρωταγωνιστεί. Το βίντεο, που κυκλοφόρησε από την Universal Pictures, δείχνει την Ariana Grande να εισβάλλει χαρούμενη σε μια συνάντηση των συμπρωταγωνιστών της, Skyler Gisondo, Beanie Feldstein και Eduardo Franco.

Η σκηνή, που έγινε viral, αποτυπώνει τη ζεστή σχέση μεταξύ των ηθοποιών. Ο Skyler Gisondo, ο οποίος υποδύεται τον αρραβωνιαστικό του χαρακτήρα της Ariana Grande, της Olivia, στο franchise «Meet the Parents», σχολίασε την ευτυχή συγκυρία να βρεθούν όλοι μαζί στην ταινία «Focker-in-Law», επτά χρόνια μετά την επιτυχημένη ταινία «Booksmart», στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Feldstein και Eduardo Franco. Η Ariana Grande, μπαίνοντας στο κάδρο, αγκάλιασε την Beanie Feldstein και δήλωσε με ενθουσιασμό: «Ξέρω ότι δεν ήμουν στο «Booksmart», αλλά τους αγαπώ τόσο πολύ!»

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Η αστεία αυτή στιγμή προκάλεσε γέλια στους παρευρισκόμενους. Ο Skyler Gisondo και ο Eduardo Franco αστειεύτηκαν, αναφέροντας ότι ενώ η Ariana Grande δεν συμμετείχε στο «Booksmart», κανένας από αυτούς δεν είχε την ευκαιρία να εμφανιστεί στο επερχόμενο κινηματογραφικό δίπτυχο «Wicked», για το οποίο η Ariana Grande έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ. Η Beanie Feldstein μάλιστα, με χιούμορ, ανέφερε ότι «θα είχε καταστρέψει» αν είχε πρωταγωνιστήσει στο «Wicked», ρωτώντας την pop star: «Ποια θα έπρεπε να έχω παίξει; Καμία από τις μαϊμούδες;». Η Ariana Grande, με την χαρακτηριστική ξανθιά της κόμη που θυμίζει τον ρόλο της Glinda, απάντησε γελώντας: «Όχι!».

Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα έχει επιστρέψει πλέον στο φυσικό της, καστανό χρώμα μαλλιών, μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων για το «Focker-in-Law», το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την περίοδο των Ευχαριστιών. Πρόσφατα, μάλιστα, έκανε μια δραστική αλλαγή στο χτένισμά της, κόβοντας τα μαλλιά της σε ένα κομψό bob, το οποίο ανέδειξε με υπερηφάνεια στο Instagram τον Οκτώβριο, κερδίζοντας τις εντυπώσεις του συντρόφου της, Ricky Alvarez.

Η Ariana Grande ετοιμάζεται τώρα για μια ξεχωριστή εμφάνιση στο δημοφιλές αμερικανικό talk show «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon». Μαζί της, θα βρίσκονται και δύο άλλοι πρωταγωνιστές του «Focker-in-Law», οι θρύλοι του κινηματογράφου Robert De Niro και Ben Stiller, οι οποίοι αποτελούν τους original πρωταγωνιστές της σειράς ταινιών «Meet the Parents». Η κοινή τους εμφάνιση στο πρόγραμμα του NBC έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, 8 Νοεμβρίου, στις 11:35 μ.μ. ET.

Η συμμετοχή της Ariana Grande στον κύκλο προώθησης της ταινίας «Focker» έρχεται μετά από επιβεβαιώσεις ότι θα συμμετέχει στις δημόσιες εμφανίσεις, παρά την προηγούμενη ανακοίνωση του εκπροσώπου της τον Αύγουστο. Ο εκπρόσωπος είχε δηλώσει τότε ότι η τραγουδίστρια θα απέχει από άλλες δημόσιες υποχρεώσεις, λόγω της «ατελείωτης, συνεχούς δημόσιας εποπτείας» που αντιμετώπιζε μετά την ολοκλήρωση της «Eternal Sunshine Tour». Η περιοδεία αυτή υποστήριξε το άλμπουμ της, «Eternal Sunshine», το οποίο έφτασε στην κορυφή των charts του Billboard 200, ενώ το τραγούδι «Hate That I Made You Love Me» κατέκτησε την πρώτη θέση στο Billboard Hot 100 τον Ιούνιο, παραμένοντας στο top 10.

Η συνεργασία της Ariana Grande με τους Skyler Gisondo, Beanie Feldstein και Eduardo Franco στην ταινία «Focker-in-Law» αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ η εμφάνισή της στο πλευρό των Robert De Niro και Ben Stiller στο «The Tonight Show» αναμένεται να είναι μια από τις πιο πολυσυζητημένες τηλεοπτικές στιγμές της εβδομάδας.

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