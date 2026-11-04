Η σκοτεινή πλευρά της Χούντας στη μεγάλη οθόνη: «Ο Γιος του Γείτονά σου» στον κινηματογράφο Δαναό

Με μια ματιά Το ντοκιμαντέρ «Ο Γιος του Γείτονά σου» ερευνά τον μηχανισμό βασανιστηρίων κατά την ελληνική δικτατορία.

Η ταινία εξετάζει πώς νεαροί κληρωτοί εκπαιδεύονταν για να γίνουν βασανιστές, μέσω μαρτυριών θυμάτων και θυτών.

Στις 16 Νοεμβρίου θα προβληθεί διπλή προβολή με το ντοκιμαντέρ «ΛΟ» του Θανάση Βασιλείου, βραβευμένο από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Το ντοκιμαντέρ «ΛΟ» διερευνά προσωπικά και συλλογικά τραύματα, μυστικά και τη σιωπή του παρελθόντος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από δύο sold-out προβολές σε Αθήνα και Βόλο, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc παρουσιάζει ξανά στην Αθήνα το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ Ο Γιος του Γείτονά σου (Your Neighbour’s Son / Din nabos søn) των Δανών σκηνοθετών Γιόργκεν Φλιντ Πέντερσεν και Έρικ Στέφενσεν, μια από τις πρώτες κινηματογραφικές έρευνες πάνω στον μηχανισμό των βασανιστηρίων κατά τη διάρκεια της ελληνικής δικτατορίας. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στις 15 και 16 Νοεμβρίου στον κινηματογράφο Δαναό.

Παράλληλα, τη Δευτέρα 16/11 με την αγορά ενιαίου εισιτηρίου, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και το ντοκιμαντέρ ΛΟ του Θανάση Βασιλείου, το οποίο τιμήθηκε τo 2026 με το Βραβείο Ίρις Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου.

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΑΝΑΟΣ

Προπώληση: https://www.ticketmaster.gr/danaos-cinema_ven_87.html

Σε συνεργασία με τη Διεθνή Αμνηστία.

Κυριακή 15 Νοεμβρίου, 18.20

«Ο Γιος του Γείτονά σου»

Θα ακολουθήσει Q&A με τον Ανδρέα Αποστολίδη, σκηνοθέτη και συγγραφέα και τον Παναγή Παναγιωτόπουλο, κοινωνιολόγο, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ.

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, 20.30

ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΒΟΛΗ: «Ο Γιος του Γείτονά σου» και «ΛΟ»

Μεταξύ των προβολών, θα υπάρξει εισήγηση από τον σκηνοθέτη Θανάση Βασιλείου και τη Νένη Πανουργιά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Columbia, Ακαδημαϊκή Διευθύνουσα του Προγράμματος Δικαιοσύνης της Εκπαίδευσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ

«Ο Γιος του Γείτονά σου: Πώς κατασκευάζεται ένας βασανιστής»

Πώς μετατρέπεται ένας συνηθισμένος νέος άνθρωπος σε βασανιστή; Πώς εκπαιδεύεται ώστε να ασκεί βία και να υπακούει σε εντολές που, λίγους μήνες νωρίτερα, ίσως θεωρούσε αδιανόητες;

Γυρισμένη λίγο μετά την πτώση της Χούντας, η ταινία επιστρέφει στα χρόνια 1967–1974 όχι για να καταγράψει μόνο τα εγκλήματα του καθεστώτος, αλλά για να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε και διδάχθηκε η βία.

Μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που βασανίστηκαν αλλά και πρώην μελών της ΕΑΤ-ΕΣΑ, η ταινία εξετάζει τη διαδικασία με την οποία νεαροί κληρωτοί μετατρέπονταν σε βασανιστές. Στη σκηνοθετική ομάδα συμμετείχε ο Πάνος Σακελλαριάδης, ενώ επιστημονική σύμβουλος ήταν η καθηγήτρια ψυχολογίας Μίκα Χαρίτου-Φατούρου, η οποία έχει πραγματοποιήσει παγκοσμίως αναγνωρισμένη έρευνα για την ψυχολογία των βασανιστών.

Έτσι λοιπόν, η ταινία επιχειρεί κάτι ασυνήθιστο: στρέφει την κάμερα όχι μόνο στα θύματα, αλλά και στους θύτες. Ανάμεσά τους ο Μιχάλης Πέτρου, ο οποίος περιγράφει την εκπαίδευσή του και τη συμμετοχή του στον μηχανισμό της ΕΣΑ, καθώς και ο Σπύρος Μουστακλής, αξιωματικός και αντιστασιακός που υπέστη άγρια βασανιστήρια μετά τη σύλληψή του το 1973.

«Ο Γιος του Γείτονά σου» παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο μέσα από το CineDoc, σε Αθήνα, Βόλο και Ρέθυμνο, στο πλαίσιο του κύκλου προβολών ΣΙΝΕΜΑ ΞΑΝΑ, που διοργάνωσε η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ενόψει των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου (Αθήνα, 2027).

«ΛΟ»

«Λο» στα ηπειρώτικα σημαίνει «σώπα». Όταν ο σκηνοθέτης Θανάσης Βασιλείου επιστρέφει στο διαμέρισμα της παιδικής του ηλικίας μετά τον θάνατο της μητέρας του, βρίσκεται αντιμέτωπος με μυστικά που βαραίνουν την ιστορία όχι μόνο της οικογένειάς του, αλλά ολόκληρης της σύγχρονης Ελλάδας. Έτσι, ξεκινά ένα ταξίδι-προσωπικό ημερολόγιο ανάμεσα στα αόρατα ίχνη που ενώνουν την πόλη και τους ανθρώπους με το παρελθόν τους.

Μια βαθιά προσωπική ταινία, για όλους τους τρόπους με τους οποίους η συναισθηματική μνήμη συμπορεύεται με τη συλλογική, για το τραύμα, τη σιωπή που βιώνεται σαν ενοχή, την αγάπη και τελικά την αποδοχή.

Το ντοκιμαντέρ έκανε πρεμιέρα στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, κέρδισε το Βραβείο ΕΚΚΟΜΕΔ πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη (Ελληνικό Πρόγραμμα), ενώ απέσπασε το Χρυσό Στεφάνι της Μεγίστης (GRAND PRIX) αλλά και το Βραβείο «Οδυσσέας» για το καλύτερο ντοκιμαντέρ Έλληνα σκηνοθέτη της Διασποράς στο 10ο Beyond Borders – Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου. Το 2026, τιμήθηκε με το Βραβείο Ίρις Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Σημείωμα του σκηνοθέτη Θανάση Βασιλείου

Όταν επέστρεψα από τη Γαλλία στο άδειο διαμέρισμα της παιδικής μου ηλικίας στην Αθήνα, μετά τον θάνατο της μητέρας μου, ένιωσα σαν διαρρήκτης. Ό,τι είχε μείνει στη σκιά για δεκαετίες ήταν πια απόκτημά μου. Ανακάλυψα χρέη που δεν γνώριζα. Διαπίστωσα ψεύδη που με κλόνισαν. Πώς κληρονομούμε τα λάθη των γονιών μας; Πώς αδειάζουμε το σπίτι τους;

Μέσα στον φόβο της απώλειας του χώρου που έκλεινε μέσα του τις τελευταίες αναμνήσεις με τη μητέρα μου, αλλά και μιας ολόκληρης παιδικής ηλικίας, ξεκίνησα να κινηματογραφώ τις άδειες πια επιφάνειες με το κινητό μου τηλέφωνο. Ουσιαστικά ξανάβρισκα ξεχασμένες κινήσεις του παρελθόντος καθώς, πριν εγκαταλείψω την Ελλάδα για τη Γαλλία είχα εργαστεί ως οπερατέρ για πάνω από δέκα χρόνια. Βάζοντας τον εαυτό μου ξανά πίσω από ένα φακό, ανακινούσα τον χρόνο και συνδεόμουν με το παρελθόν της κληρονομιάς. Το «Κινηματογραφώ» έγινε έτσι συνώνυμο του «θυμάμαι».

Θραύσματα της οικογενειακής μνήμης, αποσιωπημένα για χρόνια, άρχισαν να αναδύονται δειλά. Κάποια από αυτά με οδήγησαν στα σκοτεινά χρόνια της δικτατορίας. Πώς μπορεί το σινεμά να δώσει μορφή σε ένα παρελθόν που αντιστέκεται μέσω της σιωπής;

Σχετικά με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc

Το CineDoc προβάλλει και διανέμει βραβευμένα ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ. Στόχος του Φεστιβάλ είναι να αναδείξει το ντοκιμαντέρ ως μία από τις πιο επιδραστικές μορφές τέχνης. Πιστεύουμε στη δύναμή του να μας εμπνέει, να αλλάζει τις αντιλήψεις μας και να επηρεάζει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο και τη ζωή μας. Εδώ και 16 χρόνια, το CineDoc πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τον Σεπτέμβριο έως τον Απρίλιο, παρουσιάζοντας μία νέα ταινία κάθε μήνα, σε συνεργασία με πολιτιστικούς και κινηματογραφικούς φορείς. Οι προβολές πλαισιώνονται από συζητήσεις και δράσεις που φέρνουν το κοινό σε επαφή με σκηνοθέτες και ειδικούς, ανοίγοντας έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από τις θεματικές των ταινιών.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Γαλλικό Ινστιτούτο, τον κινηματογράφο Δαναό, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο Λαρισαίων, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τον χώρο πολιτισμού «Σημείο» στο Ρέθυμνο και την κινηματογραφική λέσχη «Γυμνός Οφθαλμός» στην Πάτρα. Με αφετηρία την Αθήνα, οι προβολές ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη, τον Βόλο, τη Λάρισα, το Ρέθυμνο και την Πάτρα, αλλά και σε χωριά της Θεσσαλίας και ελληνικά νησιά. Παράλληλα, το CineDoc διευρύνει διαρκώς το δίκτυο προβολών του σε όλη τη χώρα, μέσα από συνεργασίες με κινηματογραφικές λέσχες, σχολεία, τοπικές κοινότητες, καθώς και πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς φορείς, με δράσεις που πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Χορηγός του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2026-27 είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ).

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad Radio 106,2, Mad TV