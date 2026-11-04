Οι νέες ταινίες που καταφθάνουν στις streaming πλατφόρμες τον Νοέμβριο

Το Netflix, το HBO Max και το Peacock ετοιμάζουν ένα πλούσιο πρόγραμμα με νέες ταινίες για τον Νοέμβριο

Με μια ματιά Το Netflix φέρνει τον Νοέμβριο ταινίες όπως το "Misty Green" και το "The Mosquito Bowl".

Το HBO Max παρουσιάζει τη βιογραφική ταινία "Tony" για τον Anthony Bourdain.

Το Peacock προβάλλει το ιστορικό θρίλερ "The Uprising" με τον Andrew Garfield.

Το Netflix προσθέτει διεθνείς τίτλους, όπως το βραβευμένο "Possible Love". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Νοέμβριος φέρνει ένα κύμα νέων κινηματογραφικών παραγωγών στις streaming πλατφόρμες, με το Netflix να πρωτοστατεί, προσφέροντας μια μίξη από χριστουγεννιάτικες ταινίες και υποψήφιες για Όσκαρ διεθνείς παραγωγές. Ωστόσο, και άλλες πλατφόρμες όπως το HBO Max και το Peacock ενισχύουν το πρόγραμμά τους με αξιόλογους τίτλους.

Οι πρεμιέρες των streamers

Το Netflix ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον χειμώνα με «Misty Green», τη νέα σκηνοθετική προσπάθεια του Chris Rock, η οποία μετά την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις, ειδικά για την ερμηνεία της πρωταγωνίστριας Rosalind Eleazar. Η ταινία, αν και αρχικά διανεμήθηκε από την A24, θα κυκλοφορήσει στο Netflix λόγω των ισχυρών δεσμών του σκηνοθέτη με την πλατφόρμα.

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Επίσης, το Netflix θα φιλοξενήσει το «The Mosquito Bowl», ένα συγκινητικό πολεμικό δράμα του Peter Berg, βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, που επικεντρώνεται σε τέσσερις κορυφαίους Αμερικανούς αθλητές κολεγιακού ποδοσφαίρου που κατατάχθηκαν στο Σώμα Πεζοναυτών μετά την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ, λίγο πριν την εισβολή στην Οκινάουα. Το HBO Max θα υποδεχτεί την πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία «Tony», η οποία εστιάζει στον διάσημο σεφ και πολιτιστικό φαινόμενο Anthony Bourdain. Με πρωταγωνιστή τον Dominic Sessa, ο οποίος κέρδισε τις εντυπώσεις με την ερμηνεία του στο «The Holdovers», η ταινία αυτή, μετά από μια επιτυχημένη πορεία στα θερινά ταμεία, έρχεται λίγο πριν τις ευχαριστίες. Η ταινία έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές, με το Variety να την παρομοιάζει με το «enchanted spirit of discovery» των ταινιών του Richard Linklater.

Το Peacock παρουσιάζει το «The Uprising», ένα ιστορικό θρίλερ του Paul Greengrass. Αν και δεν είχε την αναμενόμενη εμπορική επιτυχία νωρίτερα μέσα στο φθινόπωρο, η ταινία, που διαδραματίζεται μετά την Μαύρη Πανούκλα και την αυθαιρεσία του Βασιλιά Richard II, αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των θεατών. Ο Andrew Garfield υποδύεται τον ηγέτη μιας εξέγερσης κατά της τυραννίας.

Διεθνείς τίτλοι και βραβευμένες παραγωγές

Το Netflix αναμένεται να εντυπωσιάσει με το «Possible Love» του Lee Chang-dong, ένα δράμα που απέσπασε το μεγάλο βραβείο της επιτροπής στο Φεστιβάλ της Βενετίας και θεωρείται ισχυρό φαβορί για υποψηφιότητα στα Όσκαρ στην κατηγορία καλύτερης διεθνούς ταινίας. Με πρωταγωνιστές τους Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Zo In-sung και Cho Yeo-Jeong, η ταινία εξερευνά τις ζωές δύο ζευγαριών, ενός άνεργου και της συζύγου του, και μιας κινηματογραφίστριας ντοκιμαντέρ και του συζύγου της, οι οποίοι μπλέκονται με απρόσμενους και συγκλονιστικούς τρόπους.

Επίσης, η Lea Seydoux πρωταγωνιστεί στο «Gentle Monster», μια ταινία που έκανε πρεμιέρα στις Κάννες και η οποία το Netflix ελπίζει να την αναδείξει σε υποψήφια για Όσκαρ για την ερμηνεία της Γαλλίδας σταρ. Η ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία Marie Kreutzer, παρουσιάζει μια πιανίστρια κονσέρτων που μετακομίζει με την οικογένειά της σε ένα εξοχικό σπίτι, όπου μια απρόσμενη επίσκεψη της αστυνομίας θα διαταράξει την ήρεμη ζωή τους.

Άλλες αξιοσημείωτες πρεμιέρες

Στο Netflix, η Jessica Chastain αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Heartland», ένα θρίλερ με φόντο τη country μουσική, σε σενάριο και σκηνοθεσία Shana Feste. Η ταινία ακολουθεί μια πρώην country σταρ που βγαίνει από την απομόνωση για να ερευνήσει την εξαφάνιση της ανιψιάς της, μιας ανερχόμενης μουσικού, και έρχεται αντιμέτωπη με το σκοτεινό παρελθόν της και την υπόκοσμο του Νάσβιλ. Η Sian Heder, μετά την επιτυχία του «CODA», παρουσιάζει στο Apple TV το «Being Heumann». Η ταινία, βασισμένη στην αυτοβιογραφία της ακτιβίστριας Heumann, ακολουθεί την ιστορία της καθώς ηγείται μιας διαμαρτυρίας άνω των 100 ατόμων με αναπηρία, διεκδικώντας την εφαρμογή του νόμου για την προσβασιμότητα σε δημόσιους χώρους.

Στο χώρο της κωμωδίας, το Hulu υποδέχεται το «Super Troopers 3», με την επιστροφή ολόκληρου του κωμικού γκρουπ Broken Lizard. Η νέα ταινία συνεχίζει τις περιπέτειες μιας ομάδας αστυνομικών του Βερμόντ. Τέλος, η Angelina Jolie πρωταγωνιστεί στο «Couture» στο Hulu, υποδυόμενη μια σκηνοθέτιδα ταινιών τρόμου χαμηλού προϋπολογισμού που προσπαθεί να ισορροπήσει την καριέρα της με τη μητρότητα, ενώ αναλαμβάνει μια παραγγελία από έναν γαλλικό οίκο μόδας.

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