Cinema 03.11.2026

Ανατροπή στο παγκόσμιο box office: Ποια ταινία απειλεί την κυριαρχία του «Clayface»

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Αδύναμη εβδομάδα για το παγκόσμιο Box Office, με το «Clayface» στην πρώτη θέση και το «Resident Evil» να σημειώνει εντυπωσιακές εισπράξεις
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η παγκόσμια αγορά κινηματογράφου είχε αδύναμη εβδομάδα, με πτώση εσόδων λόγω έλλειψης μεγάλων κυκλοφοριών.
  • Το «Clayface» της Warner Bros./DC έφτασε τα 83 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με κόστος παραγωγής 44 εκατομμύρια.
  • Το franchise «Resident Evil» ξεπέρασε τα 400 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, καθιστώντας το πιο κερδοφόρο από άλλες ταινίες τρόμου.
  • Το «Other Mommy» και το «Wildwood» συνεχίζουν την επιτυχημένη τους πορεία, ενώ το «Wicker» είχε ισχυρό άνοιγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η παγκόσμια κινηματογραφική αγορά βίωσε μια ιδιαίτερα αδύναμη εβδομάδα, με τα έσοδα να σημειώνουν σημαντική πτώση, γεγονός που αποδίδεται περισσότερο στην έλλειψη μεγάλων κυκλοφοριών παρά στην επίδραση του Σαββατοκύριακου του Halloween. Παρόλο που η εποχή του Halloween παραδοσιακά επηρεάζει αρνητικά τις πωλήσεις εισιτηρίων στην εγχώρια αγορά, ο αντίκτυπος του φέτος ήταν περιορισμένος, καθώς οι περισσότερες αγορές παγκοσμίως δεν επηρεάστηκαν ουσιαστικά από το γεγονός.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Σε αυτό το μάλλον απογοητευτικό τοπίο, η ταινία «Clayface» της Warner Bros./DC κατάφερε να αναδειχθεί σε πρώτη προβολή, συγκεντρώνοντας 22,8 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Από αυτά, 10,4 εκατομμύρια προήλθαν από την εγχώρια αγορά των ΗΠΑ, ενώ 12,4 εκατομμύρια από τις διεθνείς αγορές. Συνολικά, η ταινία έχει φτάσει τα 83 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, έναντι κόστους παραγωγής 44 εκατομμυρίων δολαρίων.

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Οι διεθνείς επιδόσεις του «Clayface» περιλαμβάνουν 6,1 εκατομμύρια δολάρια από το Ηνωμένο Βασίλειο, 2,5 εκατομμύρια από την Αυστραλία, 2,5 εκατομμύρια από το Μεξικό, 2,4 εκατομμύρια από τη Γαλλία, 1,7 εκατομμύρια από τη Βραζιλία και την Ιταλία, 1,4 εκατομμύρια από την Ισπανία και τη Σαουδική Αραβία, 1,3 εκατομμύρια από τη Γερμανία, 1,2 εκατομμύρια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 949.000 από την Ταϊβάν και 891.000 από τη Νότια Κορέα.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Εν τω μεταξύ, το franchise «Resident Evil» συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο box office, αγγίζοντας πλέον το αστρονομικό ποσό των 400 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως. Αυτή η επίδοση το τοποθετεί πάνω από άλλες επιτυχημένες ταινίες τρόμου, όπως το «Sinners» (371,6 εκατομμύρια δολάρια) και το «The Nun» (366 εκατομμύρια δολάρια). Συγκεκριμένα, η ταινία ξεπέρασε πρόσφατα το «Weapons» του Zach Cregger, καθιστώντας την την πιο κερδοφόρα ταινία του σκηνοθέτη με 270 εκατομμύρια δολάρια.

Το «Resident Evil» βρίσκεται επίσης κοντά στο να ξεπεράσει το «The Exorcist» του 1973 (430 εκατομμύρια δολάρια) και το «Backrooms» της A24 (400,6 εκατομμύρια δολάρια), το οποίο αποτελεί την πιο κερδοφόρα ταινία της A24. Την έβδομη εβδομάδα προβολής του, το «Resident Evil» συγκέντρωσε 10 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με 2,5 εκατομμύρια από τις ΗΠΑ και 7,5 εκατομμύρια από 66 διεθνείς αγορές, φτάνοντας τα 242,7 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς και 157,3 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Η Κίνα παραμένει η κορυφαία αγορά για το «Resident Evil», με έσοδα 71,4 εκατομμυρίων δολαρίων, ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο (19,4 εκατομμύρια δολάρια), το Μεξικό και την Ιαπωνία (12,7 εκατομμύρια δολάρια έκαστο), τη Γαλλία (9,5 εκατομμύρια δολάρια), τη Γερμανία (9,3 εκατομμύρια δολάρια) και την Ισπανία (8,2 εκατομμύρια δολάρια).

Σε άλλες αξιοσημείωτες επιδόσεις, το «Other Mommy» της Universal/Blumhouse Atomic Monster, μια άλλη ταινία τρόμου, συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του, έχοντας ήδη συγκεντρώσει 107,4 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Στη Γερμανία, η ταινία κατέλαβε τη δεύτερη θέση, πίσω από την τοπική επιτυχία «Der Perfekte Urlaub». Η ταινία απέδωσε ιδιαίτερα καλά σε αγορές όπως η Ολλανδία, η Αυστρία και η Ελβετία, ενώ κατέγραψε ισχυρή πρεμιέρα στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία, κατακτώντας την πρώτη θέση στην Τσεχική Δημοκρατία.

Η ταινία κινουμένων σχεδίων «Wildwood» της Laika, στη δεύτερη εβδομάδα προβολής της, συγκέντρωσε 12,3 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, φτάνοντας τα 35,8 εκατομμύρια δολάρια συνολικά. Η ταινία έχει ήδη ξεπεράσει τα συνολικά έσοδα της προηγούμενης ταινίας stop-motion της εταιρείας, «Missing Link» (26,5 εκατομμύρια δολάρια).

Τέλος, η ταινία «Wicker» της Black Bear, με πρωταγωνιστές τους Olivia Colman και Alexander Skarsgård, σημείωσε ισχυρό άνοιγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποφέροντας 2,2 εκατομμύρια δολάρια. Με τα εγχώρια έσοδα να ανέρχονται στα 13,2 εκατομμύρια δολάρια, η ταινία έχει φτάσει τα 15,5 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η αδυναμία της αγοράς αναδεικνύει την ανάγκη για ισχυρές κυκλοφορίες που θα μπορέσουν να προσελκύσουν το κοινό στους κινηματογράφους, ειδικά σε μια περίοδο που οι θεατές έχουν πλέον περισσότερες επιλογές ψυχαγωγίας.

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