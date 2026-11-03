Μουσική 03.11.2026

Η Olivia Rodrigo κυκλοφορεί το πρώτο της χριστουγεννιάτικο τραγούδι – Πότε θα το ακούσουμε

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Η δημοφιλής pop star ετοιμάζει την πρώτη της γιορτινή κυκλοφορία, με τίτλο «Take Me Home (4 Christmas)», λίγες μέρες πριν την επίσημη πρεμιέρα του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Olivia Rodrigo κυκλοφορεί το πρώτο της χριστουγεννιάτικο τραγούδι, "Take Me Home (4 Christmas)".
  • Το τραγούδι θα είναι διαθέσιμο την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, 8 μ.μ. ET (6 Νοεμβρίου, 5 π.μ. ώρα Ελλάδας).
  • Η κυκλοφορία ακολουθεί μια επιτυχημένη χρονιά με νέο άλμπουμ και φιλανθρωπικό φεστιβάλ.
  • Η Rodrigo εισέρχεται στην αγορά χριστουγεννιάτικων τραγουδιών, όπου κυριαρχεί η Mariah Carey.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Olivia Rodrigo ετοιμάζεται να προσφέρει στους θαυμαστές της ένα νωρίς χριστουγεννιάτικο δώρο, καθώς η πολυαναμενόμενη πρώτη της γιορτινή σύνθεση αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα. Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα αποκάλυψε την είδηση μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, δημοσιεύοντας παράλληλα το εξώφυλλο του τραγουδιού.

Η Olivia Rodrigo μιλά για τη μουσική της χωρίς πίεση, ποζάροντας ανάμεσα σε βράχους με ένα εντυπωσιακό σύνολο.
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Η Olivia Rodrigo ανακοίνωσε ότι το νέο της τραγούδι, με τίτλο «Take Me Home (4 Christmas)», θα είναι διαθέσιμο την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, στις 8 μ.μ. ET (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), που αντιστοιχεί στις 5 π.μ. της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου στην Ελλάδα. Η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Το πρώτο μου χριστουγεννιάτικο τραγούδι «take me home (4 christmas)» κυκλοφορεί αυτή την Πέμπτη στις 5 μ.μ. pt / 8 μ.μ. ET!! Μπορείτε να το προ-παραγγείλετε τώρα. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη!!!».

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Στο εξώφυλλο του τραγουδιού, η Olivia Rodrigo εμφανίζεται καθιστή στο πάτωμα, φορώντας ένα κόκκινο σκουφάκι του Άγιου Βασίλη και ασορτί κόκκινο κραγιόν, δίνοντας έναν ξεκάθαρο γιορτινό τόνο.

Η Olivia Rodrigo με λουλούδια και ένα μικρόφωνο, σε μια σκηνή που συζητείται για την ερωτική της ζωή.
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Η κυκλοφορία του «Take Me Home (4 Christmas)» έρχεται μετά από μια εξαιρετικά παραγωγική χρονιά για την Olivia Rodrigo. Τον Ιούνιο, η καλλιτέχνιδα κυκλοφόρησε το τρίτο της στούντιο άλμπουμ, «you seem pretty sad for a girl so in love», το οποίο περιλάμβανε το Νο. 1 single στο Billboard Hot 100, «Drop Dead». Το άλμπουμ παρέμεινε για τρεις εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200.

Τον Αύγουστο, η Olivia Rodrigo διοργάνωσε με επιτυχία το φεστιβάλ Daisy Chain Fields, συγκεντρώνοντας 20 εκατομμύρια δολάρια για φιλανθρωπικούς σκοπούς που υποστηρίζουν γυναικείες οργανώσεις. Ακολούθησε η έναρξη της περιοδείας της «Unraveled arena tour» τον επόμενο μήνα. Τον Οκτώβριο, η Olivia Rodrigo συνεργάστηκε με την Chappell Roan για ένα remix του τραγουδιού «Expectations», το οποίο εκτόξευσε το κομμάτι στο Νο. 3 του Hot 100.

Η είσοδος στον κόσμο των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών

Με το ημερολόγιο να μεταβαίνει από την περίοδο του Halloween στην εορταστική ατμόσφαιρα του Νοεμβρίου, η Olivia Rodrigo εισέρχεται δυναμικά στην αγορά των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών. Η κατηγορία αυτή κυριαρχείται παραδοσιακά από την αιώνια επιτυχία της Mariah Carey, «All I Want for Christmas Is You». Ωστόσο, η Olivia Rodrigo δεν είναι η μοναδική καλλιτέχνιδα που κυκλοφορεί φέτος νέα γιορτινή μουσική. Πρόσφατα, η Hilary Duff κυκλοφόρησε ένα χριστουγεννιάτικο EP, ενώ η Alanis Morissette ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το δικό της χριστουγεννιάτικο άλμπουμ, «Good Weather for Immaculate Conception».

Η Olivia Rodrigo τραγουδάει στη σκηνή με το χέρι στο κεφάλι της, ενώ το άλμπουμ της ανεβαίνει ξανά στο Νο1.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Olivia Rodrigo έχει ήδη αφήσει το στίγμα της στα μουσικά charts, με επιτυχίες όπως το «Drivers License». Η νέα της προσπάθεια στον χώρο των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους χιλιάδες θαυμαστές της παγκοσμίως.

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Olivia Rodrigo ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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