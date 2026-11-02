Anyma: Ποιος είναι ο Ιταλός DJ που έφερε την αρχαία ελληνική μυθολογία στο μέλλον

Με μια ματιά Ο DJ Anyma, κατά κόσμον Matteo Milleri, είναι Ιταλός καλλιτέχνης ηλεκτρονικής μουσικής.

Το show του στο ΟΑΚΑ συνδύασε techno μουσική με ψηφιακή τέχνη και στοιχεία αρχαίας ελληνικής μυθολογίας.

Έχει συνεργαστεί με διεθνείς καλλιτέχνες και έχει αναλάβει οπτική διεύθυνση σε μεγάλες παραγωγές.

Το 2026 ξεκίνησε την παγκόσμια περιοδεία «Anyma presents ÆDEN» και ίδρυσε τη δισκογραφική ÆDEN Records. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ΟΑΚΑ μετατράπηκε σε ένα σκηνικό μαγείας και τεχνολογίας, καθώς ο διεθνούς φήμης DJ και παραγωγός, DJ Anyma, παρουσίασε ένα show που ξεπέρασε τα όρια του συνηθισμένου. Χιλιάδες θεατές συγκεντρώθηκαν για να ζήσουν ένα ταξίδι όπου η ηλεκτρονική μουσική συναντούσε την ψηφιακή τέχνη και την αισθητική της αρχαίας Ελλάδας, δημιουργώντας ένα καθηλωτικό υπερθέαμα.

Η συνάντηση του παρελθόντος με το μέλλον

Η βραδιά στο ΟΑΚΑ ήταν αφιερωμένη στην πρωτοπορία, με τον DJ Anyma να παρουσιάζει ένα show που είχε ως βασικό άξονα την ενσωμάτωση εμβληματικών στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και μυθολογίας στην ψηφιακή του τέχνη. Μέσα από εντυπωσιακά visuals στις γιγαντιαίες οθόνες, το κοινό παρακολούθησε να ζωντανεύουν μορφές όπως η Μέδουσα, ένας φτερωτός άγγελος μέσα σε φλόγες, η Νίκη της Σαμοθράκης, αλλά και η εμβληματική Αφροδίτη της Μήλου. Αυτές οι εικόνες, εναρμονισμένες με τους χαρακτηριστικούς techno ήχους του DJ Anyma, δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που συνέγειρε ταυτόχρονα το νου και την ψυχή των παρευρισκόμενων.

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Ποιος είναι ο DJ Anyma;

Πίσω από το καλλιτεχνικό όνομα DJ Anyma βρίσκεται ο Ιταλός καλλιτέχνης Matteo Milleri. Έχει αναδειχθεί ως μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές στη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική σκηνή, όχι μόνο ως DJ και μουσικός παραγωγός, αλλά και ως ένας πολυδιάστατος δημιουργός που διαρκώς διευρύνει τα καλλιτεχνικά του όρια. Η ταυτότητά του χτίζεται πάνω σε πρωτοποριακές techno συνθέσεις, οι οποίες πλαισιώνονται από εντυπωσιακά οπτικά concepts και καθηλωτικές οπτικοακουστικές παραστάσεις.

Το 2024 σηματοδότησε ένα κομβικό σημείο στην καριέρα του, καθώς έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης του είδους που απέκτησε μόνιμη θέση (residency) στο θρυλικό Sphere του Λας Βέγκας. Εκεί παρουσίασε το «Afterlife Presents Anyma: The End of Genesys», μια φουτουριστική cybernetic opera που προσέλκυσε συνολικά 200.000 θεατές σε 12 sold-out παραστάσεις. Αυτή η παραγωγή αποτέλεσε την κορύφωση της τριλογίας Genesys, εξερευνώντας τη σχέση μεταξύ τεχνολογίας, φύσης και ανθρωπότητας.

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Διεθνείς συνεργασίες και επιτυχίες

Ο DJ Anyma έχει στο ενεργητικό του συνεργασίες με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως οι LISA των BLACKPINK, Joji, EJAE, Sevdaliza, Grimes, Ellie Goulding και FKA twigs. Το 2024, ανέλαβε επίσης τη δημιουργική οπτική διεύθυνση της συναυλίας «One Night Only» του The Weeknd στο Σάο Πάολο, αποδεικνύοντας την ευρύτητα του ταλέντου του και στον τομέα των μεγάλων οπτικοακουστικών παραγωγών.

Η ανοδική του πορεία συνεχίστηκε το 2025 με ένα καλοκαιρινό residency στο [UNVRS] της Ίμπιζα, ενός χώρου που έχει καθιερωθεί ως το πρώτο hyperclub παγκοσμίως. Παράλληλα, βρέθηκε στο επίκεντρο κορυφαίων διεθνών φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένων των Ultra Miami, Sziget και Zürich Openair. Την ίδια χρονιά, ξεκίνησε μια συνεργασία με την Oakley, κατέλαβε την 10η θέση στη λίστα Top 100 DJs του DJ Mag και συνέθεσε τη μουσική επένδυση για την επίδειξη Vetements SS26 κατά την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

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Η χρονιά έκλεισε με εντυπωσιακές εμφανίσεις, όπως η συμμετοχή του ως headliner και η δημιουργική διεύθυνση του League of Legends World Championship στην Κίνα, αλλά και μια sold-out performance στις Πυραμίδες της Γκίζας. Εκεί, παρουσίασε το δίωρο οπτικοακουστικό show «Quantum Genesys», ένα σχήμα με βαθιά ιστορική και συμβολική σημασία.

Η νέα εποχή με το ÆDEN

Το 2026 σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας δημιουργικής φάσης για τον DJ Anyma, με την παγκόσμια περιοδεία του «Anyma presents ÆDEN». Η περιοδεία ξεκίνησε από το Coachella, όπου έκανε την πρεμιέρα του νέου οπτικοακουστικού project, και συνεχίστηκε στην Ασία, την Αυστραλία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Ανάμεσα στις σημαντικότερες εμφανίσεις του ήταν το μεγαλύτερο headline show ηλεκτρονικής μουσικής στην ιστορία της Κίνας, στη Σανγκάη, και το δεύτερο καλοκαιρινό του residency στο [UNVRS].

Τον Αύγουστο του 2026, ο DJ Anyma έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του και στον επιχειρηματικό τομέα με τη δημιουργία της δισκογραφικής του εταιρείας, ÆDEN Records. Η πρώτη κυκλοφορία της εταιρείας, η συλλογή club tracks «ÆDEN: Digital Renaissance Vol. I», αποτυπώνει τη νέα μουσική κατεύθυνση και το ευρύτερο καλλιτεχνικό όραμα του καλλιτέχνη, σε συνεργασία με φίλους και συναδέλφους του.

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