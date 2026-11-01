Celeb News 01.11.2026

Η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης ντύθηκαν «Βίσση – Καρβέλας» και το αποτέλεσμα ήταν επικό

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Η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης επέλεξαν μια απολαυστική Halloween μεταμφίεση, τρολάροντας με χιούμορ την επικαιρότητα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης ντύθηκαν για το Halloween.
  • Ο Ψινάκης μεταμφιέστηκε σε Νίκο Καρβέλα, ενώ η Βίσση εμφανίστηκε ως ο εαυτός της.
  • Η εμφάνισή τους αποτελεί χιουμοριστική αναφορά σε πρόσφατη δημόσια συζήτηση.
  • Ο Ηλίας Ψινάκης μοιράστηκε τη φωτογραφία στο Instagram με σχετική λεζάντα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν το Halloween συναντά την ελληνική showbiz, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αρκετά απρόβλεπτο. Αυτή τη φορά, η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης αποφάσισαν να αξιοποιήσουν την επικαιρότητα και να παρουσιάσουν ένα ευρηματικό concept, με πρωταγωνιστές τους ίδιους και μια σαφή αναφορά στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την τραγουδίστρια και τον Νίκο Καρβέλα.

https://www.instagram.com/iliaspsinakis/
https://www.instagram.com/iliaspsinakis/

Οι δύο φίλοι, που διατηρούν μια στενή σχέση εδώ και πολλά χρόνια, επέλεξαν να αντιμετωπίσουν με χιούμορ τη δημόσια αντιπαράθεση των τελευταίων εβδομάδων. Η Άννα Βίσση εμφανίστηκε ως ο εαυτός της, φορώντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο σύνολο με γούνινο γιλέκο και ιδιαίτερο παντελόνι, ενώ ο Ηλίας Ψινάκης ανέλαβε έναν διαφορετικό ρόλο, μεταμορφωμένος σε Νίκο Καρβέλα.

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Η λευκή περούκα και η κάπα αποτέλεσαν τα βασικά στοιχεία της μεταμφίεσής του, δημιουργώντας μια εμφάνιση που παρέπεμπε αμέσως στον γνωστό συνθέτη. Το αποτέλεσμα ήταν ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο που σχολιάζει με τον δικό του τρόπο ένα από τα θέματα που απασχολούν τις τελευταίες ημέρες την ελληνική showbiz.

Η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης ποζάρουν αγκαλιασμένοι σε υπαίθριο χώρο κοντά στη θάλασσα.
https://www.instagram.com/iliaspsinakis/

Η ανάρτηση του Ηλία Ψινάκη στο Instagram

Ο Ηλίας Ψινάκης μοιράστηκε τη φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με μια λεζάντα που συνέχισε το αστείο γύρω από τις δύο προσωπικότητες. «Βίσση – Καρβέλας. Ο Καρβέλας δεν είναι ο Καρβέλας, η Βίσση είναι αληθινή… η @annavissiofficial !!! Happy Halloween», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η δημοσίευση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των χρηστών, καθώς η επιλογή του συγκεκριμένου concept δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη, δεδομένης της έντονης δημοσιότητας που έχει αποκτήσει η σχέση της τραγουδίστριας με τον συνθέτη.

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Halloween ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΗΛΙΑΣ ΨΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
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