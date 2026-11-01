Ο Harry Styles γύρισε 16 χρόνια πίσω και αναβίωσε την audition που του άλλαξε τη ζωή

Ο τραγουδιστής αναβίωσε τη στιγμή που ξεκίνησαν όλα στο φετινό Harryween, ερμηνεύοντας το τραγούδι με το οποίο είχε κερδίσει μια θέση στην επόμενη φάση του διαγωνισμού

Με μια ματιά Ο Harry Styles αναβίωσε την audition του X Factor, φορώντας τα ρούχα του 2010.

Τραγούδησε το "Isn't She Lovely" του Stevie Wonder, το τραγούδι που τον πέρασε στην επόμενη φάση.

Η εμφάνιση έγινε στο πλαίσιο του Harryween στο Madison Square Garden.

Η audition του X Factor οδήγησε στη δημιουργία των One Direction. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια αναδρομή στην αρχή της μουσικής του διαδρομής επέλεξε να κάνει ο Harry Styles στο φετινό Harryween, χαρίζοντας στους θαυμαστές του μια εμφάνιση γεμάτη νοσταλγία. Ο τραγουδιστής επέστρεψε για λίγο στο 2010, τότε που ήταν μόλις 16 ετών και περνούσε από την audition του X Factor, φορώντας ξανά τα ρούχα που είχε επιλέξει για εκείνη την καθοριστική στιγμή.

Το στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, κατά τη διάρκεια της 29ης συναυλίας της σειράς εμφανίσεών του Together, Together. Στη σκηνή, ο Styles ερμήνευσε το «Isn’t She Lovely» του Stevie Wonder, το τραγούδι με το οποίο είχε καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. Μάλιστα, αναπαρήγαγε και μια χαρακτηριστική ατάκα από την παλιά του audition, λέγοντας στο κοινό «I work in a bakery», θυμίζοντας τη δουλειά που έκανε τότε σε φούρνο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Holmes Chapel.

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Από τον Elvis Presley στην audition που άλλαξε τη ζωή του

Η εμφάνιση με το outfit του X Factor δεν ήταν η μοναδική μεταμφίεση της βραδιάς. Ο Harry Styles ξεκίνησε τη συναυλία ντυμένος Elvis Presley, ενώ τα μέλη της μπάντας και οι χορευτές του εμφανίστηκαν με διαφορετικές εκδοχές του ίδιου του τραγουδιστή από διάφορες περιόδους της καριέρας του. Η επιλογή του Elvis είχε, άλλωστε, τη δική της σημασία, καθώς το πρώτο τραγούδι που είχε ηχογραφήσει ποτέ ο Styles ήταν μια διασκευή του «The Girl of My Best Friend» του θρυλικού καλλιτέχνη.

Στο κοινό βρισκόταν και η Zoë Kravitz, η οποία εμφανίστηκε με μια κατακόκκινη εμφάνιση και κέρατα διαβόλου, παρακολουθώντας τη συναυλία από την πρώτη σειρά. Μαζί της ήταν η Riley Keough, εγγονή του Elvis Presley, η οποία τραγουδούσε το «Watermelon Sugar», την ώρα που ο Styles ερμήνευε τη μεγάλη επιτυχία του ντυμένος ως ο παππούς της. Ο τραγουδιστής δεν παρέλειψε να ανταλλάξει παιχνιδιάρικες ματιές με την Kravitz κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ενώ σε ορισμένα τραγούδια της έκλεισε το μάτι.

Η audition που οδήγησε στους One Direction

Αξίζει να σημειωθεί πως το «Isn’t She Lovely» δεν ήταν η πρώτη επιλογή του Harry Styles στην audition του X Factor. Όπως είχε αποκαλυφθεί σε υλικό που δημοσίευσε η εκπομπή το 2022, αρχικά είχε επιλέξει το «Hey, Soul Sister» των Train. Όταν, όμως, ο Simon Cowell του ζήτησε να τραγουδήσει χωρίς μουσική υπόκρουση, εκείνος επέλεξε το κομμάτι του Stevie Wonder, ερμηνεύοντάς το a cappella.

Αυτή η audition αποτέλεσε την αρχή μιας διαδρομής που τον οδήγησε στους One Direction, μαζί με τους Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik και τον αείμνηστο Liam Payne. Μάλιστα, νωρίτερα μέσα στον Οκτώβριο, ο Styles είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά στο ίδιο venue το τραγούδι «What Is Enough», αφιερωμένο στον Payne, με αφορμή τη δεύτερη επέτειο από τον θάνατό του.

Το Harryween έχει πλέον εξελιχθεί σε μια ξεχωριστή παράδοση για τον τραγουδιστή, με τις μεταμφιέσεις και τις αναπάντεχες διασκευές να αποτελούν βασικό κομμάτι των εμφανίσεών του. Το 2021, στην πρώτη διοργάνωση στο Madison Square Garden, είχε ντυθεί Dorothy από τον Μάγο του Οζ για να ερμηνεύσει το «Over the Rainbow», ενώ την επόμενη βραδιά εμφανίστηκε ως κλόουν και τραγούδησε το «Toxic» της Britney Spears. Το 2022, στο Kia Forum του Los Angeles, είχε επιλέξει τον Danny Zuko από το Grease.

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