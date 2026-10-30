Celeb News 30.10.2026

Connor Cruise: Η σπάνια ανάρτηση του γιου των Tom Cruise και Nicole Kidman

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Μάθε για την σπάνια δημόσια εμφάνιση του Κονάν Κρουζ, του γιου των Tom Cruise και Nicole Kidman, μετά από δύο χρόνια απουσίας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Connor Cruise, γιος των Tom Cruise και Nicole Kidman, έκανε σπάνια ανάρτηση στα social media.
  • Η ανάρτηση αυτή είναι η πρώτη του μετά από περίπου δύο χρόνια αποχής από τα social media.
  • Ο Connor Cruise ζει διακριτικά στη Φλόριντα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Διατηρεί σχέση με τον πατέρα του, ενώ έχει απομακρυνθεί από τη μητέρα του.
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Για περίπου μια δεκαετία, ο Tom Cruise και η Nicole Kidman αποτελούσαν ένα από τα πιο λαμπερά και ισχυρά ζευγάρια του Hollywood. Ο γάμος τους το 1990, που απασχόλησε έντονα τα μέσα ενημέρωσης, έληξε με διαζύγιο το 2001, αφήνοντας πίσω του φήμες και συζητήσεις για τη σχέση τους, τον ρόλο της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας στη ζωή του Cruise, αλλά και έντονες συνεντεύξεις. Ωστόσο, συχνά παραβλέπεται το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των 11 ετών του γάμου τους, το ζευγάρι υιοθέτησε δύο παιδιά: τον Connor και την Bella.

Η Nicole Kidman σε κοντινό πλάνο
Η Nicole Kidman ποζάρει χαμογελαστή σε επίσημη εκδήλωση.

Ενώ οι γονείς τους ζουν διαρκώς κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Connor και η Bella έχουν επιλέξει μια πιο διακριτική και μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα ζωή. Για αυτόν τον λόγο, η πρόσφατη εμφάνιση του Connor Cruise στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτέλεσε έκπληξη για πολλούς. Ο 31χρονος γιος, ο οποίος μετά το διαζύγιο των γονιών του ακολούθησε τον πατέρα του, μοιράστηκε μια φωτογραφία από το γήπεδο των Tampa Bay Rays, στο πλαίσιο των τελικών του αμερικανικού πρωταθλήματος μπέιζμπολ.

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Η συγκεκριμένη ανάρτηση σηματοδοτεί την πρώτη του παρουσία στα social media μετά από περίπου δύο χρόνια «σιωπής». Μια γρήγορη ματιά στο προφίλ του αποκαλύπτει ότι ο Connor Cruise δεν είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media, με τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις του να τον δείχνουν να ασχολείται με το γκολφ ή το ψάρεμα.

 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Connor Cruise έχει επιλέξει να ζει μια ήρεμη ζωή στη Φλόριντα, μακριά από τους παπαράτσι και τους δημοσιογράφους. Η επιλογή αυτή τον έχει απομακρύνει και από τη μητέρα του, Nicole Kidman, με την οποία δεν έχει φωτογραφηθεί δημόσια από το 2007.

Παρά την απομάκρυνση από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Connor Cruise διατηρεί μια σχέση με τον πατέρα του, Tom Cruise, ενώ η Nicole Kidman έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι αγαπά τα παιδιά της και εύχεται πάντοτε το καλύτερο για εκείνα, ανεξαρτήτως των επιλογών τους.

Η Nicole Kidman χαμογελάει με λευκό φόρεμα με φτερά, σε μια εκδήλωση στο Παρίσι, σε μια σπάνια εμφάνιση.
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ο Tom Cruise και η Nicole Kidman έχουν διατηρήσει μια στάση ουδετερότητας όσον αφορά τις προσωπικές επιλογές των παιδιών τους, εστιάζοντας στην παροχή υποστήριξης και αγάπης. Η απόφαση του Connor να ζει μακριά από τη δημοσιότητα είναι σεβαστή από τους γονείς του, οι οποίοι ελπίζουν στην ευτυχία και την ευημερία του.

Ο Tom Cruise, ο θρύλος του σινεμά, χαμογελάει φορώντας ένα κομψό κοστούμι σε μια εκδήλωση.
https://www.instagram.com/tomcruise/

Ο Connor Cruise συνεχίζει να ζει τη ζωή του με τους δικούς του όρους, μακριά από την πίεση και την προβολή που συνοδεύει τους διάσημους γονείς του, απολαμβάνοντας τις δραστηριότητες που τον ευχαριστούν.

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