Celeb World 30.10.2026

«Προσπαθώ να είμαι παρών»: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μιλά για την αξία της οικογένειας

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μιλά για τη δυσκολία της απόστασης από την Αλεξάνδρα Νίκα και τα παιδιά τους όταν οι υποχρεώσεις τον κρατούν μακριά
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μιλά για τις δυσκολίες της απουσίας του από την οικογένεια λόγω καριέρας.
  • Η απόσταση από τη σύζυγο και τα μικρά παιδιά του είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τον τραγουδιστή.
  • Όταν βρίσκεται στην Ελλάδα, δίνει προτεραιότητα στον ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά του.
  • Προσπαθεί να ισορροπήσει την καριέρα του με την ανάγκη να είναι παρών σύζυγος και πατέρας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για τις προκλήσεις που συνοδεύουν την επιτυχημένη του καριέρα, ειδικά όταν αυτές αφορούν την προσωπική του ζωή και την οικογένειά του. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στο αναπόφευκτο «κόστος» της απουσίας του από το σπίτι, όταν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις τον οδηγούν σε μακρινούς προορισμούς στο εξωτερικό.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ποζάρει με λευκό t-shirt, ενώ ετοιμάζεται για τα Grammy με τις «Καμπάνες».
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παραδέχτηκε πως η απόσταση από την οικογένειά του, τη σύζυγό του Αλεξάνδρα Νίκα, και τα δύο τους παιδιά, είναι κάτι που τον δυσκολεύει ιδιαίτερα. Ενώ η Αλεξάνδρα Νίκα συνοδεύει κάποιες φορές τον σύζυγό της στα ταξίδια του, η παρουσία της οικογένειας δεν είναι πάντα εφικτή, κυρίως λόγω των μικρών παιδιών.

Διάβασε επίσης: Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Μαζί στην παρουσίαση του beauty brand του Brad Pitt

«Είναι πολύ δύσκολο γιατί και εμένα πολλές φορές μου κοστίζει, όταν βρίσκομαι στο εξωτερικό και με παίρνει τηλέφωνο η Αλεξάνδρα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «επειδή είναι πολύ μωρά τα παιδιά δεν είναι εύκολο να ακολουθούν σε μακρινούς προορισμούς, οι στιγμές φεύγουν και όλο αυτό το πράγμα είναι δύσκολο».

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τον μικρό του «Σίμπα» απολαμβάνουν ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα, όπως φαίνεται στην ανάρτησή του στο instagram.
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos

Παρά το απαιτητικό πρόγραμμα και τις συνεχείς μετακινήσεις, ο Κωνσταντίνος Αργυρός τονίζει τη σημασία του να είναι παρών για την οικογένειά του όταν βρίσκεται στην Ελλάδα. Δίνει προτεραιότητα στον ποιοτικό χρόνο που περνά με τη σύζυγό του και τα παιδιά του, προσπαθώντας να αφήνει πίσω του τις επαγγελματικές έγνοιες. «Παρόλα αυτά όταν είμαι σπίτι, προσπαθώ να πετάω τα κινητά και να είμαι όσο το δυνατόν δίπλα τους και να είμαι παρών, όσο μπορώ περισσότερο», εξήγησε ο τραγουδιστής, υπογραμμίζοντας την αφοσίωσή του στην οικογενειακή του ζωή.

Οι δηλώσεις του Κωνσταντίνου Αργυρού αναδεικνύουν την ισορροπία που προσπαθεί να διατηρήσει ανάμεσα στην εκρηκτική του καριέρα και την ανάγκη του να είναι ένας αφοσιωμένος σύζυγος και πατέρας. Η διαχείριση της δημόσιας και της ιδιωτικής του ζωής, ειδικά σε μια εποχή συνεχών περιοδειών και διεθνών εμφανίσεων, αποτελεί πρόκληση, με τον ίδιο να θέτει την ευτυχία της οικογένειάς του ως ύψιστη προτεραιότητα.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η DARA επιστρέφει δυναμικά με το νέο Single «BAD IDEA» μετά τη νίκη στη Eurovision

Η DARA επιστρέφει δυναμικά με το νέο Single «BAD IDEA» μετά τη νίκη στη Eurovision

30.10.2026
Επόμενο
Harry Potter: Πότε επιστρέφει ο μαγικός κόσμος του Hogwarts – Η ημερομηνία πρεμιέρας της νέας σειράς

Harry Potter: Πότε επιστρέφει ο μαγικός κόσμος του Hogwarts – Η ημερομηνία πρεμιέρας της νέας σειράς

30.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Σίλια Κριθαριώτη: Για πίτσα με τη Sofia Vergara και τη Heidi Klum στη Νέα Υόρκη!
Celeb News

Σίλια Κριθαριώτη: Για πίτσα με τη Sofia Vergara και τη Heidi Klum στη Νέα Υόρκη!

30.10.2026
Η Christina Aguilera ποζάρει στην μπανιέρα της και προετοιμάζει τους fans για το Halloween
Celeb News

Η Christina Aguilera ποζάρει στην μπανιέρα της και προετοιμάζει τους fans για το Halloween

30.10.2026
Με ποιον γνωστό rapper φημολογείται ότι είναι ζευγάρι η Μαρίνα Σάττι; Η αποκάλυψη του Δημήτρη Ουγγαρέζου
Celeb News

Με ποιον γνωστό rapper φημολογείται ότι είναι ζευγάρι η Μαρίνα Σάττι; Η αποκάλυψη του Δημήτρη Ουγγαρέζου

30.10.2026
Katy Perry: Έκλεισε τα 42 και αποκάλυψε τι την κάνει να μη φοβάται το πέρασμα του χρόνου
Celeb News

Katy Perry: Έκλεισε τα 42 και αποκάλυψε τι την κάνει να μη φοβάται το πέρασμα του χρόνου

30.10.2026
Γιάννης Μπέζος: «Έχω κάνει πολλά πράγματα» – Η εξομολόγηση για την πορεία του και τις φιλοδοξίες του
Celeb News

Γιάννης Μπέζος: «Έχω κάνει πολλά πράγματα» – Η εξομολόγηση για την πορεία του και τις φιλοδοξίες του

30.10.2026
Χάρης Ρώμας: Η προσωπική εξομολόγηση που προκάλεσε αίσθηση – Όσα δεν γνωρίζαμε
Celeb News

Χάρης Ρώμας: Η προσωπική εξομολόγηση που προκάλεσε αίσθηση – Όσα δεν γνωρίζαμε

30.10.2026
Η Rosalía έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία
Celeb News

Η Rosalía έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία

30.10.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Η νέα ανάρτηση της αδελφής του, Μαρίας, στο Instagram
Celeb News

Γιώργος Μαζωνάκης: Η νέα ανάρτηση της αδελφής του, Μαρίας, στο Instagram

30.10.2026
Βασίλης Μπισμπίκης: Η έκπληξη στο θέατρο για τα γενέθλιά του και η τρυφερή αφιέρωση της Δέσποινας Βανδή
Celeb News

Βασίλης Μπισμπίκης: Η έκπληξη στο θέατρο για τα γενέθλιά του και η τρυφερή αφιέρωση της Δέσποινας Βανδή

30.10.2026
Halloween mood on: Όλα όσα χρειάζεσαι για μια αξέχαστη spooky βραδιά

Halloween mood on: Όλα όσα χρειάζεσαι για μια αξέχαστη spooky βραδιά

Skin flooding: Το viral μυστικό για επιδερμίδα που λάμπει χωρίς φίλτρα

Skin flooding: Το viral μυστικό για επιδερμίδα που λάμπει χωρίς φίλτρα

«Tight layering»: Η ανατρεπτική τάση που κάνει τα καλσόν πρωταγωνιστές

«Tight layering»: Η ανατρεπτική τάση που κάνει τα καλσόν πρωταγωνιστές

Πώς να βάλεις το animal print στη διακόσμηση του σπιτιού σου χωρίς υπερβολές

Πώς να βάλεις το animal print στη διακόσμηση του σπιτιού σου χωρίς υπερβολές

Το ταξίδι των αρωμάτων: Οι 3 πόλεις όπου ο καφές γίνεται πραγματική εμπειρία

Το ταξίδι των αρωμάτων: Οι 3 πόλεις όπου ο καφές γίνεται πραγματική εμπειρία

Η τυρόπιτα «express» στην τοστιέρα που κάνει θραύση στο σχολείο

Η τυρόπιτα «express» στην τοστιέρα που κάνει θραύση στο σχολείο

Χάσαμε το ένα τέταρτο του καθαρού μας εισοδήματος τα τελευταία 15 χρόνια

Χάσαμε το ένα τέταρτο του καθαρού μας εισοδήματος τα τελευταία 15 χρόνια

Σταθερά πρώτη στους αρνητικούς δείκτες η Ελλάδα

Σταθερά πρώτη στους αρνητικούς δείκτες η Ελλάδα

Τέλος εποχής και για τους φούρνους

Τέλος εποχής και για τους φούρνους