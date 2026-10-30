Μουσική 30.10.2026

Η DARA επιστρέφει δυναμικά με το νέο Single «BAD IDEA» μετά τη νίκη στη Eurovision

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Μετά τη διεθνή απήχηση του «Bangaranga», η DARA επιστρέφει με ένα τραγούδι για την έντονη έλξη και τους απρόβλεπτους έρωτες
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η DARA κυκλοφόρησε το νέο της single «BAD IDEA» μετά τη νίκη της στη Eurovision 2026.
  • Το «BAD IDEA» είναι ένα εκρηκτικό pop τραγούδι με dance επιρροές, γραμμένο από την DARA και συνεργάτες.
  • Η DARA, που εκπροσώπησε τη Βουλγαρία στη Eurovision με το «Bangaranga», στοχεύει να διευρύνει τη διεθνή της παρουσία.
  • Η κυκλοφορία του single συμπίπτει με μια sold out συναυλία της DARA στη Σόφια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η DARA, η Βουλγάρα ερμηνεύτρια που κατέκτησε την κορυφή της Eurovision το 2026, επανέρχεται δυναμικά στη δισκογραφική σκηνή με την κυκλοφορία του νέου της single, «BAD IDEA». Το κομμάτι, που κυκλοφόρησε επίσημα στις 30 Οκτωβρίου 2026, σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου δημιουργικού κεφαλαίου για την καλλιτέχνιδα, μετά την παγκόσμια επιτυχία του προηγούμενου hit της, «Bangaranga».

Η DARA στη σκηνή με εντυπωσιακή εμφάνιση, ερμηνεύοντας το τραγούδι "Bangaranga" με τον Jax Jones.
https://www.instagram.com/darnadude/

Το «BAD IDEA» περιγράφεται ως ένα εκρηκτικό pop τραγούδι με έντονες dance επιρροές, το οποίο αγγίζει τη θεματική της ακαταμάχητης έλξης προς ένα πρόσωπο που ενέχει τον κίνδυνο ανατροπών και περιπλοκών. Η ίδια η DARA μοιράστηκε ένα σύντομο ηχητικό απόσπασμα του νέου της υλικού μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, δίνοντας στους ακολούθους της μια πρώτη γεύση από τους χορευτικούς ρυθμούς και τους στίχους του κομματιού.

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Η σύνθεση και οι στίχοι του «BAD IDEA» φέρουν την υπογραφή της DARA σε συνεργασία με τους Victor Thell, Linnea NEA Södahl και Twan Ray. Την παραγωγή του κομματιού ανέλαβαν οι Victor Thell και Twan Ray, οι οποίοι επιμελήθηκαν επίσης την ενορχήστρωση, διαμορφώνοντας έτσι τον σύγχρονο pop ήχο του τραγουδιού με έμφαση στην ενέργεια και τις δυναμικές εναλλαγές.

Η DARA ποζάρει με εντυπωσιακό outfit δίπλα στη θάλασσα, ενόψει της νέας της συνεργασίας.
https://www.instagram.com/darnadude/

Η κυκλοφορία του «BAD IDEA» έρχεται λίγους μήνες μετά τον θρίαμβο της DARA στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026, που διεξήχθη στη Βιέννη. Με την εκπροσώπηση της Βουλγαρίας και το τραγούδι «Bangaranga», η τραγουδίστρια συγκέντρωσε 516 βαθμούς, χαρίζοντας στην πατρίδα της την πρώτη θέση. Η διεθνής απήχηση του «Bangaranga», σε μουσική και στίχους των Δημήτρη Κοντόπουλου και Cristian Tarcea, ήταν αξιοσημείωτη, ξεπερνώντας τα 60 εκατομμύρια streams στο Spotify και φτάνοντας μέχρι τη θέση 90 στο Billboard Global 200.

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Η επιτυχία αυτή άνοιξε νέους ορίζοντες για την καριέρα της DARA, με το «Bangaranga» να υποβάλλεται για εξέταση στα Grammy Awards 2027 σε τρεις κατηγορίες, ενώ η ίδια η καλλιτέχνιδα συμπεριλήφθηκε στη διαδικασία υποβολής για την κατηγορία Best New Artist. Αυτές οι συμμετοχές αφορούν τη διαδικασία εξέτασης υποψηφιοτήτων και όχι επίσημες υποψηφιότητες.

dara_mad_vma_2026
https://www.instagram.com/darnadude/

Σε δηλώσεις της σχετικά με τη νέα περίοδο της καριέρας της, η DARA τόνισε ότι εργάζεται εντατικά σε έναν νέο δημιουργικό κύκλο. Επανέλαβε το μήνυμα αγάπης, ελπίδας και αποδοχής που τη συνόδευσε κατά τη συμμετοχή της στη Eurovision, επιθυμώντας να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά μέσω της μουσικής και να στηρίζει όσους αισθάνονται ότι δεν ταιριάζουν στα κοινωνικά πρότυπα.

Η τραγουδίστρια Dara σε καλλιτεχνική πόζα στο πάτωμα
https://www.instagram.com/darnadude/

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του «BAD IDEA» συμπίπτει με μια σημαντική βραδιά για την καλλιτέχνιδα, καθώς στις 30 Οκτωβρίου, η DARA αναμένεται να εμφανιστεί στο Pirotska 5 Event Center της Σόφιας, σε μια συναυλία που έχει ήδη γίνει sold out. Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, η χρονική σύμπτωση δημιουργεί προσδοκίες για την πρώτη ζωντανή παρουσίαση του νέου τραγουδιού μπροστά στο κοινό της.

Η DARA παίζει μπιλιάρδο με τον Jax Jones, ενώ ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το νέο τους τραγούδι «Bangaranga».
https://www.instagram.com/darnadude/

Με το «BAD IDEA», η DARA στοχεύει να αξιοποιήσει την παγκόσμια αναγνώριση που απέκτησε μέσω της Eurovision, διατηρώντας τον εκρηκτικό pop χαρακτήρα της μουσικής της. Το νέο single σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου όπου η Βουλγάρα ερμηνεύτρια φιλοδοξεί να διευρύνει περαιτέρω την παρουσία της στη διεθνή μουσική σκηνή.

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BAD IDEA DARA Eurovision 2026 ΝΕΟ SINGLE
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