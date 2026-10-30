Το σπάνιο live του David Bowie που έρχεται στο φως μετά από 50 χρόνια – Πότε θα το δεις

Το «Stage» φέρνει ξανά στη σκηνή τον David Bowie μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό του 1978, με παγκόσμια πρεμιέρα στο Βερολίνο στις 14 Φεβρουαρίου

Με μια ματιά Σπάνιο αδημοσίευτο live του David Bowie από το 1978, με τίτλο «Stage», παρουσιάζεται με νέες τεχνολογίες.

Η πρεμιέρα θα γίνει στις 14 Φεβρουαρίου στο Βερολίνο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Η παραγωγή βασίζεται σε αποκατεστημένο υλικό από την περιοδεία «Isolar II» και περιλαμβάνει πρωτοποριακά οπτικά και ηχητικά εφέ.

Το υλικό, που δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον Bowie, παρέμενε ανέγγιχτο για πάνω από 50 χρόνια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να βιώσει τη μαγεία του David Bowie όπως ποτέ άλλοτε, μέσα από την παρουσίαση μιας αδημοσίευτης συναυλίας του 1978, με τίτλο «Stage». Η πρεμιέρα της παραγωγής, που συνδυάζει σπάνιο κινηματογραφικό υλικό με καθηλωτικά ηχητικά και οπτικά εφέ, θα πραγματοποιηθεί στις 14 Φεβρουαρίου στο Uber Arena του Βερολίνου.

Η πρωτοποριακή αυτή εμπειρία βασίζεται σε πρόσφατα ανακαλυφθέν και αποκατεστημένο υλικό από την παγκόσμια περιοδεία «Isolar II» του David Bowie. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιοδείας, ο καλλιτέχνης είχε παρουσιάσει τραγούδια από το εμβληματικό του άλμπουμ «Heroes», αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στη μουσική σκηνή.

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Η παραγωγή αποτελεί καρπό συνεργασίας της Wonderworld, της διαχείρισης της περιουσίας του David Bowie (David Bowie Estate) και του βραβευμένου σκηνοθέτη ντοκιμαντέρ Brett Morgen. Ο Brett Morgen, ο οποίος σκηνοθέτησε το βραβευμένο με Grammy ντοκιμαντέρ «Moonage Daydream» για τον David Bowie, ανακάλυψε τα πρωτότυπα αρνητικά της ταινίας κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του προηγούμενου έργου του.

Η ταινία θα προβληθεί σε ένα σύστημα τριών οθονών, συνδυάζοντας προβολές μεγάλης κλίμακας, οι οποίες προέρχονται από αδημοσίευτο υλικό 35mm, με διαφανείς οθόνες LED. Την εντυπωσιακή σχεδίαση φωτισμού έχει επιμεληθεί ο Patrick Woodroffe, γνωστός για τη συνεργασία του με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως οι Rolling Stones και ο Elton John. Η νέα μίξη ήχου έχει δημιουργηθεί από τον βραβευμένο με Όσκαρ Paul Massey, ο οποίος έχει εργαστεί σε παραγωγές όπως το «Bohemian Rhapsody».

Το «Stage» δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον David Bowie το 1978, κατά τη διάρκεια των συναυλιών του στο Earls Court του Λονδίνου. Το θρυλικό αυτό υλικό παρέμενε ανέγγιχτο στα αρχεία του αείμνηστου καλλιτέχνη για περισσότερα από 50 χρόνια. Η παραγωγή υπόσχεται να παρουσιάσει τον David Bowie «στο ζενίθ των δυνάμεών του ως ζωντανός ερμηνευτής», σε αυτό που χαρακτηρίζεται ως μια από τις καλύτερες ζωντανές του εμφανίσεις.

Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες χωρικού ήχου και εικόνας αιχμής, ο Brett Morgen και η ομάδα του έχουν φέρει το όραμα του David Bowie στη ζωή. Οι παραγωγοί δηλώνουν ότι η εμπειρία θα είναι σαν να παρευρίσκεται κανείς σε μια πραγματική συναυλία του David Bowie. «Ο David Bowie μας έχει χαρίσει έναν εξαιρετικό θησαυρό, μια πρωτοφανή συναυλιακή εμπειρία που δεν έχει ακόμη παρακολουθηθεί», ανέφερε σε δήλωσή του ο Rob Hallett, ιδρυτής της Wonderworld και πρώην πρόεδρος διεθνών δραστηριοτήτων της AEG Live. «Συνεργαζόμενοι στενά με την περιουσία του David Bowie και τον Brett Morgen, διασφαλίζουμε ότι αυτή η εμπειρία είναι 100% πιστή στην κληρονομιά του, καθιστώντας την ιδιοφυΐα του προσβάσιμη στους παγκόσμιους θαυμαστές και σε μια νέα γενιά».

Ο Brett Morgen αφιέρωσε σχεδόν μια δεκαετία στην «αναδιαμόρφωση, επεξεργασία, διόρθωση χρωμάτων και χειρωγραφία του αρχειακού υλικού», αξιοποιώντας μεγαλύτερες, αδιάκοπες λήψεις της ερμηνείας του David Bowie, προκειμένου να δημιουργήσει μια «οικεία ατμόσφαιρα που μιμείται μια ζωντανή παράσταση σε πραγματικό χρόνο».

Η θρυλική μπάντα του David Bowie

Στην ταινία, τον David Bowie συνοδεύει μια από τις σπουδαιότερες μπάντες του, η οποία περιλαμβάνει τον κιθαρίστα Adrian Belew, τον ρυθμικό κιθαρίστα και μουσικό διευθυντή Carlos Alomar, τον μπασίστα George Murray, τον ντράμερ Dennis Davis, τον πληκτρά Roger Powell, τον πιανίστα Sean Mayes και τον βιολιστή Simon House. Μαζί, ερμηνεύουν επιτυχίες όπως τα «Ziggy Stardust», «Rebel Rebel», «Suffragette City», «Fame» και ««Heroes»».

Η χρήση εξελιγμένης τεχνολογίας Immersive Audio Mapping και ενός συστήματος ηχητικής κάλυψης επιτρέπει την παροχή κρυστάλλινου ήχου surround 7.1 σε κάθε θέση του χώρου. Επιπλέον, οι διαφανείς οθόνες LED της Unilumin/Roe δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι ο David Bowie και η μπάντα του βρίσκονται κυριολεκτικά μέσα στο κοινό. Η παραγωγή είναι σχεδιασμένη για χώρους χωρητικότητας τουλάχιστον 5.000 ατόμων.

Η παγκόσμια πρεμιέρα θα λάβει χώρα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ως μέρος του 77ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, με τα εισιτήρια να είναι ήδη διαθέσιμα. Παράλληλα, κυκλοφόρησε ένα teaser διάρκειας 30 δευτερολέπτων, το οποίο παρουσιάζει πλάνα από την προετοιμασία του σκηνικού και ενθουσιώδεις θαυμαστές με μακιγιάζ και εμφανίσεις εμπνευσμένες από τον Ziggy Stardust.

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