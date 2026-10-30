Τερατολόγος McBrain: Το σκοτεινό σύμπαν του Γιάννη Χατζηγεωργίου γεμάτο τέρατα και μυστήρια!

Με μια ματιά Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου δημιούργησε το σύμπαν του "Τερατολόγου McBrain", γεμάτο μύθους, μυστήρια και τέρατα.

Η ιδέα για τον McBrain προέκυψε από ένα όνειρο του Χατζηγεωργίου κατά τη διάρκεια του Survivor.

Το σύμπαν συνδυάζει λαογραφία, σκοτεινή φαντασία, γοτθική αισθητική και στοιχεία steampunk.

Οι ιστορίες είναι διαθέσιμες δωρεάν στο monstrologistuniverse.com, με στόχο τη δημιουργία κοινότητας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν το Halloween είναι η αγαπημένη σου εποχή για σκοτεινά μυστήρια, αλλόκοτα πλάσματα και κόσμους που μοιάζουν να κρύβουν κάτι πίσω από κάθε γωνία, τότε έχουμε την καλύτερη πρόταση για σένα! Αν αγαπάς την ατμόσφαιρα του Harry Potter και του The Lord of the Rings, αλλά θα ήθελες κάτι με περισσότερα μυστήρια, σκοτεινά παραμύθια και μια γερή δόση τερατολογίας, οι «Κλασικές Υποθέσεις του Τερατολόγου McBrain» ίσως γίνουν η επόμενη αγαπημένη σου ανακάλυψη. Ένα σύμπαν γεμάτο μύθους, θρύλους, ανεξήγητες υποθέσεις και πλάσματα που δεν θα ήθελες απαραίτητα να συναντήσεις ένα σκοτεινό βράδυ. Και το καλύτερο; Οι περιπέτειες μόλις ξεκίνησαν!

Ποιος βρίσκεται πίσω από τον McBrain;

Πίσω από αυτόν τον ιδιαίτερο κόσμο βρίσκεται ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, τον οποίο γνωρίσαμε ως Τζεμ στη σειρά «Ταμάμ» του ANT1 και στη συνέχεια είδαμε σε σειρές όπως η «Παρθένα Ζωή», το «Όσο Έχω Εσένα» και το «Σπίτι Είναι». Τον απολαύσαμε, επίσης, στο «Your Face Sounds Familiar», ενώ έχει ασχοληθεί με το θέατρο, τη μουσική και τη συγγραφή. Και φυσικά είναι ο «δικός μας Γιάννης», καθώς βρίσκεται στην ομάδα του MAD, πίσω από το μικρόφωνο του MAD RADIO 106,2 όπου τον ακους καθημερινά 13.00-16.00.

Αυτή τη φορά, όμως, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου μάς προσκαλεί να τον ανακαλύψουμε από μια διαφορετική πλευρά: εκείνη του δημιουργού, που μας συστήνει το δικό του σύμπαν μέσα από τις «Κλασικές Υποθέσεις του Τερατολόγου McBrain». Ένας κόσμος όπου οι μύθοι συναντούν το μυστήριο, τα παραμύθια αποκτούν μια πιο σκοτεινή πλευρά και τίποτα δεν είναι απαραίτητα αυτό που φαίνεται!

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Από ένα όνειρο στο Survivor σε έναν κόσμο γεμάτο τέρατα!

Ποιος θα φανταζόταν ότι ένα βράδυ στο Survivor θα μπορούσε να γεννήσει ένα ολόκληρο σύμπαν μυστηρίου; Κι όμως, για τον Γιάννη Χατζηγεωργίου όλα ξεκίνησαν από ένα όνειρο! Βρέθηκε σε έναν φούρνο του 1900 στα Highlands της Σκωτίας, όπου μια φουρνάρισσα τού αποκάλυψε την ύπαρξη της «Γοργόνας της Τύχης» και τον αποκάλεσε «κύριο McBrain». Έτσι γεννήθηκαν το όνομα του ήρωα και η ιδέα για την πρώτη του υπόθεση – αν και η πείνα του Survivor μάλλον είχε βάλει το χεράκι της!

Όταν επέστρεψε από το παιχνίδι, άρχισε να χτίζει αυτόν τον κόσμο μαζί με τη δημιουργική ομάδα Magranta και, στη συνέχεια, με τη Χρύσα Γκούτσιου και άλλους καλλιτέχνες και δημιουργούς, δίνοντας σταδιακά μορφή στο Τερατολόγιο, στα πλάσματα και στους χαρακτήρες του. Έτσι, το αρχικό όνειρο εξελίχθηκε σε ένα ολόκληρο σύμπαν, όπου μύθοι, παραδόσεις και λαογραφικές ιστορίες συναντούν το μυστήριο, τη σκοτεινή φαντασία, τη γοτθική αισθητική και στοιχεία steampunk.

Εδώ, όμως, δεν αρκεί να βάλεις μερικά τέρατα στην ίδια ιστορία και να περιμένεις να συμβούν τα υπόλοιπα! Από το τέρας του Λοχ Νες μέχρι τον Νοσφεράτου και τον Κράμπους, κάθε πλάσμα κουβαλά την ιστορία του τόπου του και εντάσσεται στον κόσμο με τους δικούς του κανόνες. Στις επιρροές του δημιουργού συναντάμε, μεταξύ άλλων, το μυστήριο του Sherlock Holmes και της Agatha Christie, το σκοτάδι του Edgar Allan Poe, την αισθητική του Tim Burton και τα μεγάλα σύμπαντα φαντασίας της J.K. Rowling.

Και κράτα αυτό: στον κόσμο του McBrain, όταν ένας χαρακτήρας πεθαίνει, ο θάνατός του έχει πραγματικό βάρος. Δεν υπάρχουν εύκολες επιστροφές για να ανακουφιστούμε! Γιατί, αν ήξερες ότι όλοι οι ήρωες είναι ασφαλείς, πόσο θα αγωνιούσες πραγματικά για την τύχη τους;

Δύο υποθέσεις, ένας τερατολόγος και πολλά σκοτεινά μυστικά!

Από ένα απομονωμένο νησί της Σκωτίας μέχρι ένα ξεχασμένο δάσος στη Μινεσότα, ο McBrain δεν πρόκειται να ξεμείνει από μυστήρια! Στη «Γοργόνα της Τύχης», 13 θύματα δολοφονούνται με 13 διαφορετικούς τρόπους, ένα παράδοξο που οδηγεί τους τερατολόγους στην έρευνα. Στο «Στοιχειωμένο Δάσος», η δράση μεταφέρεται στο Lost Forty, μια πραγματική περιοχή παλαιού δάσους που γλίτωσε την υλοτόμηση εξαιτίας ενός λάθους στη χαρτογράφηση του 1882.

Για τον Γιάννη Χατζηγεωργίου, άλλωστε, ο τόπος δεν αποτελεί απλώς σκηνικό, αλλά έναν ακόμη χαρακτήρα, με τη δική του ατμόσφαιρα, μυθολογία και πηγές φόβου. Και με φόντο το 1900, όπου η τεχνολογική πρόοδος συνυπάρχει με προλήψεις και ανεξήγητα φαινόμενα, όλα μπορούν να συμβούν. Οι δύο περιπέτειες διαβάζονται ως ξεχωριστές υποθέσεις, αλλά συνδέονται μέσα από μια μεγαλύτερη ιστορία, που ξεδιπλώνεται σταδιακά με στοιχεία και λεπτομέρειες που αποκτούν νέο νόημα στην πορεία. Οπότε, αν είσαι από εκείνους που ψάχνουν κρυφά hints σε κάθε σελίδα, κράτα τα μάτια σου ανοιχτά!

Και τι θα ήταν ένας ήρωας χωρίς τις ιδιορρυθμίες του; «Ο McBrain δεν είναι απλώς ντετέκτιβ. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος τερατολόγος του κόσμου του.», όπως αποκαλύπτει ο ίδιος ο συγγραφέας. «Και το «δεύτερος» τον ενοχλεί αφάνταστα, γιατί στην πρώτη θέση βρίσκεται η ξαδέρφη του, Victoria Helsing. Προέρχεται από την οικογένεια Helsing και ειδικεύεται κυρίως στους βρικόλακες και στα πλάσματα της νύχτας. Ο McBrain προσπαθεί διαρκώς να την ξεπεράσει και αυτό είναι ένα μικρό running joke της ιστορίας, γιατί όσο κι αν προσπαθεί… εκείνη παραμένει καλύτερη». Η αγάπη του για το τσάι συνδέεται με τον δάσκαλό του, Mad Hatter, ενώ οι βατόμουροπιτες τού θυμίζουν τη νταντά και μετέπειτα γραμματέα του, Μάρθα. Όσο για τον φόβο του για τα άλογα, η εξήγηση κρύβεται στο δεύτερο βιβλίο και είναι πιο συγκινητική απ’ όσο θα περίμενες!

Κι αν αναρωτιέσαι πώς χωρούν τόσοι φόνοι και υπερφυσικά πλάσματα μαζί με το χιούμορ, η απάντηση είναι πως μερικές φορές γελάμε ακριβώς επειδή όλα πηγαίνουν στραβά! Ο σαρκασμός δίνει ανάσες στην ιστορία, χωρίς να μειώνει τη σοβαρότητα των γεγονότων. Η σειρά απευθύνεται κυρίως σε αναγνώστες 13 ετών και άνω, καθώς περιλαμβάνει σκοτεινές εικόνες, θανάτους και σκηνές που προκαλούν φόβο. Αν, λοιπόν, αγαπάς το μυστήριο, τη λαογραφία και το φανταστικό, ίσως βρήκες την επόμενη αναγνωστική σου περιπέτεια!

Έχουμε ακόμη δρόμο μέχρι το τέλος… και αυτό είναι το ωραίο!

Επτά βιβλία είναι ο στόχος για τις «Κλασικές Υποθέσεις του Τερατολόγου McBrain» και, αφού έχουμε φτάσει μόλις στο δεύτερο, το σύμπαν του Γιάννη Χατζηγεωργίου έχει πολλά ακόμη να μας αποκαλύψει! Στόχος του είναι να κυκλοφορεί μία νέα ιστορία κάθε Halloween, με το τρίτο βιβλίο να βρίσκεται ήδη στα σχέδια για το επόμενο. Μέχρι τότε, ο δημιουργός υπόσχεται νέα ταξίδια, περισσότερα πλάσματα και αποκαλύψεις που θα μας κάνουν να δούμε τις προηγούμενες υποθέσεις με άλλο μάτι.

Και το καλύτερο; Όπως τονίζει ο συγγραφέας, η πρόσβαση στις ιστορίες του θα είναι ελεύθερη για όλους! «Τα βιβλία θα είναι διαθέσιμα δωρεάν μέσα από το monstrologistuniverse.com. Θέλω πρώτα απ’ όλα ο κόσμος να μπορέσει να γνωρίσει και να αγκαλιάσει αυτό το σύμπαν. Για μένα έχει μεγαλύτερη αξία να δημιουργηθεί γύρω του μια πραγματική κοινότητα ανθρώπων που περιμένουν την επόμενη υπόθεση, συζητούν και θεωρητικολογούν, παρά να υπάρχει απλώς ένα βιβλίο πάνω σε ένα ράφι».

Πίσω από ένα τόσο μεγάλο σύμπαν, όμως, κρύβεται πολλή δουλειά. Για τον Γιάννη, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι οι ίδιοι οι χαρακτήρες: το παρελθόν τους, η εμφάνισή τους, οι σχέσεις τους και ο τρόπος που σκέφτονται. Ακόμη κι εκείνος που εμφανίζεται για λίγο και λέει μόνο μία ατάκα πρέπει να έχει τη δική του ιστορία, ακόμη κι αν ο αναγνώστης δεν τη μάθει ποτέ.

Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο! Κάθε νέα λεπτομέρεια πρέπει να συνδέεται με όσα έχουν προηγηθεί, αλλά και με όσα θα αποκαλυφθούν χρόνια αργότερα. Με άλλα λόγια, ο δημιουργός στήνει ένα τεράστιο παζλ και φροντίζει κάθε κομμάτι να βρίσκεται στη σωστή θέση.

Όσο για το τρίτο βιβλίο; Ο δημιουργός υπόσχεται ανατροπές και μεγάλες αποκαλύψεις, αφήνοντας μόνο μια μικρή γεύση για τη συνέχεια. «Θα ταξιδέψουμε ξανά. Ο κόσμος θα μεγαλώσει αισθητά, θα γνωρίσουμε καινούργια πλάσματα και θα αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι οι υποθέσεις του McBrain ίσως αποτελούν κομμάτια ενός πολύ μεγαλύτερου μηχανισμού απ’ όσο πιστεύαμε μέχρι τώρα. Παράλληλα, θα αρχίσουμε να πλησιάζουμε περισσότερο όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του. Μέχρι εκεί. Αν πω περισσότερα, ο McBrain μάλλον θα αναγκαστεί να αναλάβει και τη δική μου υπόθεση!».

Κι αν η περιπέτεια συνεχίζεται και online;

Κι αν σου λέγαμε ότι οι περιπέτειες του McBrain δεν τελειώνουν όταν φτάσεις στην τελευταία σελίδα; Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου δημιούργησε το monstrologistuniverse.com, έναν ψηφιακό χώρο όπου οι αναγνώστες μπορούν να συνεχίσουν την εξερεύνηση. Εκεί θα βρεις ιστορίες, κάρτες χαρακτήρων, ένα ολόκληρο Τερατολόγιο, αλλά και την εφημερίδα του σύμπαντος, «Η Πονηρή Αλεπού», με νέα και υποθέσεις που μπορείς να προσπαθήσεις να λύσεις μόνος σου. Κι επειδή κάθε μυστήριο θέλει το κατάλληλο soundtrack, ο δημιουργός έχει γράψει και πρωτότυπη μουσική ειδικά για τον κόσμο του McBrain, για να συνοδεύει την ανάγνωσή σου. Μέσα από τη συνδρομητική εμπειρία, μάλιστα, σχεδιάζει να προσθέσει ακόμη περισσότερο περιεχόμενο, νέες υποθέσεις και ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα για τους fans.

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι οι αναγνώστες δεν προορίζονται να μείνουν απλοί θεατές! Ο Γιάννης θέλει να επικοινωνούν μαζί του μέσω email, να μοιράζονται θεωρίες, παρατηρήσεις, αγαπημένους χαρακτήρες, αλλά και όσα τους φόβισαν ή τους ενθουσίασαν. Και ποιος ξέρει; Αυτή η επικοινωνία θα μπορούσε να επηρεάσει την εξέλιξη του σύμπαντος! Στόχος του είναι να δημιουργηθεί μια κοινότητα που δεν διαβάζει απλώς τις ιστορίες, αλλά ζει μαζί τους, ψάχνει κρυμμένα στοιχεία και περιμένει την επόμενη υπόθεση. Γιατί, όταν αρχίζεις να ενώνεις τα κομμάτια του μυστηρίου, μήπως έχεις γίνει κι εσύ λίγο τερατολόγος;

Η μαγεία μιας ιστορίας είναι να ξεχνάς για λίγο τον κόσμο σου!

Πέρα από τα μυστήρια, τα τέρατα και τις ανατροπές, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου θέλει οι ιστορίες του McBrain να γίνονται μια μικρή απόδραση από την καθημερινότητα. Θα ήταν χαρούμενος αν οι αναγνώστες, μέσα από τις περιπέτειες, αναζητούσαν άγνωστους μύθους, ανακάλυπταν παραδόσεις άλλων λαών και γνώριζαν πλάσματα που υπάρχουν στη λαογραφία εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Πάνω απ’ όλα, όμως, θέλει να τους ταξιδεύει τόσο βαθιά στον κόσμο του, ώστε για λίγες ώρες να αισθάνονται πως βρίσκονται πραγματικά εκεί, στο 1900, δίπλα στους ήρωες και στα μυστήριά τους.

Και αν υπάρχει μία φράση που συνοψίζει καλύτερα αυτή την επιθυμία του, είναι η δική του δήλωση: «Πόσο όμορφα μεταφέρθηκα σε αυτόν τον κόσμο. Για λίγες ώρες ήμουν εκεί».

Γιατί τελικά, αυτή δεν είναι και η μαγεία του βιβλίου; Να γυρίζεις την τελευταία σελίδα, αλλά ένα μικρό κομμάτι σου να παραμένει ακόμη μέσα στην ιστορία. Και στην περίπτωση του McBrain, ίσως να κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά τη γωνία του δωματίου σου, για καλό και για κακό!

Αν, λοιπόν, ψάχνεις την επόμενη ιστορία που θα σε κάνει να ξεχάσεις τον πραγματικό κόσμο, ίσως ήρθε η ώρα να γνωρίσεις τον τερατολόγο McBrain. Μόνο πρόσεχε: ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την επόμενη σελίδα! Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να κλείσεις το βιβλίο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τελείωσε και η περιπέτεια. Και ποιος ξέρει; Ίσως, για λίγα δευτερόλεπτα, να χρειαστεί κι εσύ να θυμηθείς ότι βρίσκεσαι στο σήμερα και όχι στο 1900.

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