Patrick Stewart: «Έφυγε» από τη ζωή ο θρυλικός ηθοποιός του «Star Trek» και των «X-Men» στα 86 του

Ο Patrick Stewart φέρεται να έφυγε από τη ζωή στα 86 του αφήνοντας πίσω μια σπουδαία καριέρα στο Star Trek στους X-Men και στο θέατρο

Ο Patrick Stewart, ο ηθοποιός που ταυτίστηκε με τον κυβερνήτη Jean-Luc Picard στο «Star Trek: The Next Generation» και τον καθηγητή Charles Xavier στις ταινίες «X-Men», «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται. Η είδηση του θανάτου του σηματοδοτεί το τέλος μιας πολυετούς πορείας που άφησε το δικό της αποτύπωμα τόσο στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο όσο και στο θέατρο.

Ο Βρετανός ηθοποιός φέρεται να πέθανε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στο σπίτι του στο Los Angeles, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Sunny Ozell, και αγαπημένα του πρόσωπα. Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου του, είχε διαγνωστεί με νόσο Alzheimer, ενώ οι τελευταίες του στιγμές ήταν περιτριγυρισμένες από την οικογένεια και τους φίλους του.

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Με μια καριέρα που ξεπέρασε τις έξι δεκαετίες, ο Patrick Stewart κατάφερε να ξεχωρίσει σε διαφορετικά καλλιτεχνικά είδη, από τα έργα του Shakespeare μέχρι τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Η χαρακτηριστική φωνή του, η επιβλητική παρουσία του και οι ερμηνείες του τον καθιέρωσαν ως μια προσωπικότητα που αγαπήθηκε από διαφορετικές γενιές θεατών.

Γεννημένος στις 13 Ιουλίου 1940 στο Yorkshire της Αγγλίας, ανακάλυψε από νεαρή ηλικία την αγάπη του για την υποκριτική. Εγκατέλειψε το σχολείο στα 15 του χρόνια και στράφηκε στο θέατρο, ενώ για ένα διάστημα εργάστηκε και ως δημοσιογράφος. Το 1966 εντάχθηκε στη Royal Shakespeare Company, όπου καλλιέργησε την ερμηνευτική του ταυτότητα συμμετέχοντας σε σημαντικές θεατρικές παραγωγές.

Η διεθνής αναγνώριση ήρθε το 1987, όταν ανέλαβε τον ρόλο του Jean-Luc Picard στη σειρά «Star Trek: The Next Generation». Παρότι αρχικά δεν γνώριζε την έκταση της δημοφιλίας του franchise, η ερμηνεία του ως κυβερνήτη του διαστημοπλοίου Enterprise τον καθιέρωσε ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα του σύμπαντος του «Star Trek». Η σειρά ολοκληρώθηκε το 1994, ωστόσο ο ίδιος επέστρεψε στον ρόλο μέσα από κινηματογραφικές ταινίες και τη σειρά «Star Trek: Picard».

Μια ακόμη σημαντική στιγμή στην καριέρα του ήταν η συμμετοχή του στο κινηματογραφικό σύμπαν των «X-Men», όπου υποδύθηκε τον Charles Xavier, γνωστό και ως Professor X. Ως ο χαρισματικός ιδρυτής των X-Men, ο Stewart ενσάρκωσε έναν χαρακτήρα που συνδύαζε τη δύναμη με τη σοφία και την πίστη στη συνύπαρξη ανθρώπων και μεταλλαγμένων. Η συνεργασία του με το franchise τον σύστησε σε ένα ακόμη ευρύτερο κοινό, ενώ η παρουσία του στις ταινίες παραμένει συνδεδεμένη με την ιστορία τους.

Η αγάπη για τον Shakespeare και η χαρακτηριστική φωνή του

Παρά την τεράστια επιτυχία του στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, το θέατρο παρέμεινε σταθερό σημείο αναφοράς για τον Patrick Stewart. Στη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε πολυάριθμες παραστάσεις κλασικού ρεπερτορίου, ενώ ξεχώρισε και για την ερμηνεία του στο «A Christmas Carol» του Charles Dickens, όπου ενσάρκωσε όλους τους χαρακτήρες του έργου. Για τη θεατρική του παρουσία απέσπασε σημαντικές διακρίσεις, ανάμεσά τους και το βραβείο Laurence Olivier.

Εξίσου αναγνωρίσιμη ήταν η φωνή του, την οποία αξιοποίησε σε ταινίες κινουμένων σχεδίων, τηλεοπτικές σειρές και videogames. Ανάμεσα στις δουλειές του συγκαταλέγονται τα «The Prince of Egypt», «Chicken Little» και «The Elder Scrolls IV: Oblivion», ενώ εμφανίστηκε και σε κωμικές παραγωγές όπως τα «Frasier» και «Extras». Το 2010 τιμήθηκε με τον τίτλο του ιππότη για την προσφορά του στο θέατρο.

Πέρα από την καλλιτεχνική του πορεία, ο ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δύσκολες εμπειρίες των παιδικών του χρόνων και την ενδοοικογενειακή βία που είχε βιώσει στην οικογένειά του. Αξιοποίησε τη δημόσια παρουσία του για να στηρίξει δράσεις κατά της κακοποίησης των γυναικών, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση γύρω από ένα ζήτημα που τον είχε επηρεάσει προσωπικά.

Στην προσωπική του ζωή απέκτησε 2 παιδιά από τον πρώτο γάμο του με τη Sheila Falconer. Το 2013 παντρεύτηκε τη Sunny Ozell, η οποία βρέθηκε στο πλευρό του μέχρι το τέλος, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες.

Από τις σαιξπηρικές σκηνές μέχρι τα διαστημικά ταξίδια του «Star Trek» και τον κόσμο των μεταλλαγμένων της Marvel, ο Patrick Stewart έχτισε μια καριέρα που δεν περιορίστηκε σε έναν μόνο ρόλο ή είδος. Η παρακαταθήκη του συνδέεται τόσο με τους χαρακτήρες που ενσάρκωσε όσο και με τη διαχρονική του παρουσία στην υποκριτική.

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