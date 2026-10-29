Η Adriana Lima ποζάρει στο χιόνι με lingerie look που μαγνητίζει τα βλέμματα

Με μια ματιά Η Adriana Lima ποζάρει στο χιόνι με σέξι εσώρουχα Victoria's Secret.

Το βίντεο συνδυάζει χειμερινή ατμόσφαιρα με τολμηρή διάθεση.

Το μοντέλο επέστρεψε δυναμικά στο Victoria's Secret Fashion Show.

Η Lima παραμένει συνδεδεμένη με την αισθητική της Victoria's Secret. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Adriana Lima ξέρει πώς να τραβάει τα βλέμματα, ακόμη και όταν το σκηνικό θυμίζει χειμωνιάτικο παραμύθι. Το διάσημο μοντέλο δημοσίευσε την Τρίτη 28 Οκτωβρίου ένα νέο video στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο πρωταγωνιστεί φορώντας ένα αισθησιακό σύνολο εσωρούχων από τη Victoria’s Secret, δίνοντας μια διαφορετική, πιο τολμηρή διάσταση στη χριστουγεννιάτικη αισθητική.

Στο video, το μοντέλο εμφανίζεται με ένα μαύρο δαντελένιο σετ εσωρούχων, το οποίο συνδυάζει με ψηλές, διάφανες μαύρες κάλτσες και μαύρες γόβες. Το look κινείται σε μια κλασική, θηλυκή χρωματική παλέτα, ενώ οι λεπτομέρειες της δαντέλας προσθέτουν μια πιο glamorous πινελιά.

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Αυτό που κάνει το συγκεκριμένο video να ξεχωρίζει είναι το σκηνικό του. Μέσα σε ένα κατάλευκο, χιονισμένο τοπίο, το μοντέλο παίζει με το χιόνι, ξαπλώνει και κυλιέται σε αυτό με αισθησιακές κινήσεις, δημιουργώντας μια έντονη αντίθεση ανάμεσα στο παγωμένο περιβάλλον και τη μαύρη, αποκαλυπτική εμφάνισή της. Το αποτέλεσμα θυμίζει χριστουγεννιάτικη καμπάνια με πιο τολμηρή διάθεση, συνδυάζοντας τη χειμερινή ατμόσφαιρα με τη χαρακτηριστική αισθητική της Victoria’s Secret.

Η Adriana Lima επέστρεψε στο Victoria’s Secret Fashion Show

Η νέα της ανάρτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Adriana Lima έχει επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο της μόδας, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική σχέση της με τη Victoria’s Secret.

Ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα στην ιστορία του brand, επέστρεψε στο Victoria’s Secret Fashion Show για την 21η συμμετοχή της και ανέλαβε να κλείσει το show, σε μια στιγμή με ιδιαίτερο συμβολισμό για την ίδια και την ιστορία του οίκου.

Η παρουσία της στην πασαρέλα υπενθύμισε τη θέση που κατέχει εδώ και χρόνια στον κόσμο της μόδας, ενώ η νέα της εμφάνιση στα social media αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που συνδέονται άμεσα με την αισθητική και την εικόνα της Victoria’s Secret.

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