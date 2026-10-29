Celeb World 29.10.2026

Ο Jack Nicholson «αποχαιρετά» οριστικά τη μεγάλη οθόνη – Η αποκάλυψη που αλλάζει τα δεδομένα

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Ο Michael Douglas αποκάλυψε ότι ο Jack Nicholson δεν σκοπεύει να επιστρέψει στην υποκριτική, βάζοντας τέλος στις εικασίες για ένα κινηματογραφικό comeback
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Jack Nicholson αποσύρεται οριστικά από την υποκριτική, σύμφωνα με τον Michael Douglas.
  • Ο 89χρονος ηθοποιός έχει αποτραβηχθεί από τα φώτα της δημοσιότητας μετά το 2010.
  • Ο Michael Douglas επιβεβαίωσε ότι ο Nicholson είναι καλά και απολαμβάνει την ησυχία του σπιτιού του.
  • Η απόσυρση του Nicholson σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για το Χόλιγουντ.
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Η πόρτα της μεγάλης οθόνης φαίνεται να κλείνει οριστικά για τον Jack Nicholson, έναν από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς της γενιάς του. Έπειτα από μια καριέρα που εκτείνεται σε δεκαετίες και χαρακτηρίζεται από σπουδαίους ρόλους, τρία Όσκαρ και έναν ατίθασο τρόπο ζωής, ο 89χρονος σταρ έχει αποτραβηχθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Jack Nicholson με γυαλιά ηλίου και κοστούμι, σε μια εμφάνιση που θυμίζει την ταινία «Η Λάμψη».
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ενώ κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει φήμες για πιθανή επιστροφή του Jack Nicholson στον κινηματογράφο, με τον σκηνοθέτη James L. Brooks να έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο ηθοποιός διάβαζε σενάρια, οι ελπίδες αυτές φαίνεται να καταρρίφθηκαν. Ο στενός του φίλος και συνάδελφος, Michael Douglas, έδωσε ένα οριστικό τέλος στις εικασίες, δηλώνοντας πρόσφατα σε εκδήλωση προώθησης των απομνημονευμάτων του ότι ο Jack Nicholson δεν πρόκειται να επιστρέψει στην ενεργό δράση.

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«Θα ήθελα να είχε παίξει έστω και μια φορά με τον Jack σε κάποια ταινία», δήλωσε ο Michael Douglas, αναφερόμενος στη συνεργασία τους στην ταινία «One Flew Over the Cuckoo’s Nest», όπου ο Jack Nicholson πρωταγωνίστησε και ο Michael Douglas ήταν παραγωγός, χωρίς όμως να συμπρωταγωνιστήσουν ποτέ. «Δεν πρόκειται να δουλέψει ξανά. Έχει εξαφανιστεί αλλά είναι καλά. Το ξέρω αυτό», συμπλήρωσε ο Michael Douglas, επιβεβαιώνοντας ότι ο θρύλος του Χόλιγουντ βρίσκεται στην ησυχία του σπιτιού του.

Μια καριέρα γεμάτη διακρίσεις και θρύλο

Η κινηματογραφική πορεία του Jack Nicholson ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’50, όταν σε ηλικία μόλις 19 ετών έκανε το ντεμπούτο του. Κατά τη διάρκεια των ετών, καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο χαρισματικούς ηθοποιούς, γνωστός για την ικανότητά του να ενσαρκώνει σύνθετους και συχνά αντισυμβατικούς χαρακτήρες. Η ερμηνεία του σε ταινίες όπως «Chinatown», «The Shining», «As Good as It Gets», και «The Departed» του χάρισαν παγκόσμια αναγνώριση και αμέτρητες διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων τριών βραβείων Όσκαρ.

Πορτρέτο του ηθοποιού Jack Nicholson, ο οποίος ανακάλυψε την αλήθεια για τη βιολογική του μητέρα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πέρα από την υποκριτική του δεινότητα, ο Jack Nicholson έγινε γνωστός και για τον εκκεντρικό του χαρακτήρα και την έντονη κοινωνική του ζωή, τα οποία συχνά απασχολούσαν τα μέσα ενημέρωσης. Η απόφασή του να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας μετά την ταινία «How Do You Know» το 2010, άφησε ένα κενό στον κινηματογράφο, αλλά ταυτόχρονα ενίσχυσε τον μύθο του.

Ο Michael Douglas περιέγραψε τη σημερινή ζωή του Jack Nicholson ως ήρεμη και απομονωμένη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ακόμα τον βλέπω και είναι μια χαρά. Βρίσκεται στο σπίτι του και κάνει βόλτες στον κήπο με τις πιτζάμες και τις παντόφλες του. Συμβαίνει και τον καταλαβαίνω. Το αξίζει. Είναι λίγα χρόνια μεγαλύτερός μου αλλά τον καταλαβαίνω». Αυτές οι δηλώσεις υπογραμμίζουν την επιθυμία του ηθοποιού για ιδιωτικότητα στα τελευταία του χρόνια.

Πορτρέτο του ηθοποιού Jack Nicholson, ο οποίος ανακάλυψε την αλήθεια για τη βιολογική του μητέρα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η απόσυρση του Jack Nicholson σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το Χόλιγουντ. Η κληρονομιά του, ωστόσο, θα συνεχίσει να εμπνέει νέες γενιές ηθοποιών και να μαγεύει το κοινό μέσα από τις εμβληματικές του ερμηνείες.

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