Screen News 22.10.2026

Το «KPop Demon Hunters 2» έρχεται στους κινηματογράφους; Όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής

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Το «KPop Demon Hunters 2» ετοιμάζεται για τις κινηματογραφικές αίθουσες, μετά την τεράστια επιτυχία της πρώτης ταινίας στο Netflix
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το «KPop Demon Hunters 2» αναμένεται να προβληθεί και στους κινηματογράφους, με τον Dan Lin να συμβάλλει στην κινηματογραφική διανομή.
  • Η κυκλοφορία της ταινίας έχει προγραμματιστεί για το 2029, χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία πρεμιέρας.
  • Υπάρχουν αναφορές για πιθανή επέκταση του σύμπαντος με live-action ταινία, θεατρική παράσταση και spin-off σειρά.
  • Η πρώτη ταινία ήταν η πιο δημοφιλής παραγωγή στην ιστορία του Netflix, με επιτυχημένο soundtrack και συνεργασίες με brands.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιστροφή των Huntrix φαίνεται πως θα είναι διαφορετική από την πρώτη τους εμφάνιση, καθώς το «KPop Demon Hunters 2» αναμένεται να προβληθεί και στους κινηματογράφους. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το The Hollywood Reporter στις 20 Οκτωβρίου, ο πρώην επικεφαλής του κινηματογραφικού τμήματος του Netflix, Dan Lin, συνέβαλε στην εξασφάλιση κινηματογραφικής διανομής για τη συνέχεια της επιτυχημένης animated ταινίας. Η συμφωνία, ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημα από την πλατφόρμα.

Τρεις animated χαρακτήρες από την ταινία KPop Demon Hunters κρατούν όπλα που φωσφορίζουν.
IMDB

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς την τεράστια απήχηση της πρώτης ταινίας, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει τα όρια μιας συνηθισμένης streaming κυκλοφορίας και να εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο. Από τα τραγούδια που έγιναν viral μέχρι τις αποκριάτικες μεταμφιέσεις και τις ειδικές προβολές με συμμετοχή του κοινού, το «KPop Demon Hunters» απέδειξε ότι οι θεατές ήθελαν να ζήσουν την ιστορία και έξω από την οθόνη του σπιτιού τους.

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Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το «KPop Demon Hunters 2»

Τα σχέδια για τη συνέχεια έγιναν γνωστά τον Νοέμβριο του 2025, όταν δημοσιεύματα ανέφεραν ότι το Netflix και η Sony είχαν συμφωνήσει για τη δημιουργία μιας δεύτερης animated ταινίας. Η κυκλοφορία της έχει προγραμματιστεί, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, για το 2029, χωρίς να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία πρεμιέρας.

Παράλληλα, έχουν κυκλοφορήσει αναφορές για την πιθανή επέκταση του σύμπαντος του «KPop Demon Hunters» με επιπλέον παραγωγές, όπως μια ταινία με ηθοποιούς, μια θεατρική παράσταση, μια spin-off σειρά και μια μικρού μήκους ταινία. Στο ίδιο πλαίσιο έχουν αναφερθεί σχέδια για μια τριλογία ταινιών. Προς το παρόν, όμως, τα συγκεκριμένα projects δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από το Netflix.

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Οι δημιουργοί της πρώτης ταινίας έχουν ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξερευνήσουν περισσότερες ιστορίες από τον κόσμο των Huntrix. Η συνσκηνοθέτρια Maggie Kang είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο Variety τον Ιούλιο ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία από το παρελθόν των χαρακτήρων που δεν αναπτύχθηκαν στην πρώτη ταινία, καθώς η διάρκεια των 85 λεπτών δεν επέτρεπε να συμπεριληφθούν όλες οι ιδέες. Αυτό σημαίνει ότι η συνέχεια θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που έμειναν ανοιχτά, αλλά και να εμβαθύνει στις ιστορίες των πρωταγωνιστριών.

Από το Netflix στα σινεμά και την παγκόσμια pop κουλτούρα

Η πρώτη ταινία αναδείχθηκε στην πιο δημοφιλή παραγωγή στην ιστορία του Netflix, προσελκύοντας τεράστιο κοινό και ξεπερνώντας σε απήχηση ακόμη και σειρές της πλατφόρμας. Η επιτυχία της δεν περιορίστηκε στις προβολές, αφού το soundtrack απέκτησε δική του δυναμική, ενώ οι τραγουδίστριες EJAE, Rei Ami και Audrey Nuna, που ερμηνεύουν τα τραγούδια της ταινίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος με ζωντανές εμφανίσεις και σημαντικές μουσικές στιγμές.

Τρεις ψηφιακοί χαρακτήρες από το K-Pop Demon Hunters σε χρυσό φόντο.
IMDB

Το franchise επεκτάθηκε επίσης μέσα από συνεργασίες με brands όπως τα McDonald’s, Fortnite και LEGO, επιβεβαιώνοντας ότι οι χαρακτήρες και η αισθητική του έχουν αποκτήσει παρουσία πολύ πέρα από την ίδια την ταινία. Οι επιτυχημένες ειδικές κινηματογραφικές προβολές φαίνεται πως έπαιξαν, επίσης, ρόλο στην απόφαση να εξεταστεί μια πιο ουσιαστική παρουσία της συνέχειας στις αίθουσες.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, ο Dan Lin υποστήριζε την ιδέα ότι οι ταινίες του Netflix μπορούν να επωφεληθούν από την κινηματογραφική διανομή, καθώς το νεότερο κοινό εξακολουθεί να αναζητά εμπειρίες στη μεγάλη οθόνη. Η προσέγγισή του διέφερε από τη στρατηγική του συνδιευθύνοντος συμβούλου Ted Sarandos, ο οποίος είχε υποστηρίξει περισσότερο το μοντέλο της απευθείας διάθεσης στο streaming.

https://www.instagram.com/kpopdemonhuntersnetflix/
https://www.instagram.com/kpopdemonhuntersnetflix/

Αν επιβεβαιωθεί επίσημα η κινηματογραφική κυκλοφορία του «KPop Demon Hunters 2», η συνέχεια θα έχει την ευκαιρία να μετατρέψει την ήδη τεράστια διαδικτυακή επιτυχία του σε μια εμπειρία που θα μπορούν να μοιραστούν οι fans στις αίθουσες. Μέχρι τότε, το μόνο βέβαιο είναι ότι η επιστροφή των Huntrix συγκαταλέγεται στις παραγωγές που αξίζει να παρακολουθούμε τα επόμενα χρόνια.

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Huntrix KPop Demon Hunters KPop Demon Hunters 2
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