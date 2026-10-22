«You Can See Everything»: Το ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει την πιο σύνθετη πλευρά της Elizabeth Holmes

Με μια ματιά Το ντοκιμαντέρ «You Can See Everything» εστιάζει στην πολυπλοκότητα της Elizabeth Holmes, πέρα από την επιχειρηματική απάτη.

Η ταινία εξερευνά πώς οι άνθρωποι κατασκευάζουν, αντιλαμβάνονται και υπερασπίζονται την πραγματικότητα.

Η Holmes, λίγο πριν τη φυλάκισή της, συνεχίζει να υποστηρίζει την αθωότητά της, προκαλώντας αβεβαιότητα.

Οι κριτικές είναι ανάμεικτες, με κάποιους να το βλέπουν ως ψυχολογικό θρίλερ και άλλους να αμφισβητούν την αξιοπιστία των παραλείψεων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αλήθεια, η εξαπάτηση και η αμφισημία συνυπάρχουν στο νέο ντοκιμαντέρ «You Can See Everything», μια παραγωγή της A24 που εστιάζει στην Elizabeth Holmes, την άλλοτε πολλά υποσχόμενη ιδρύτρια της Theranos. Η ταινία, σε σκηνοθεσία των Nathan Fielder και Lance Oppenheim, επιχειρεί να αποτυπώσει την πολυπλοκότητα της προσωπικότητας της Holmes, προκαλώντας έντονες συζητήσεις στους κριτικούς σχετικά με την προσέγγισή της και την ερμηνεία των γεγονότων.

Η πορεία από την καινοτομία στην καταδίκη

Η ιστορία της Elizabeth Holmes είναι ευρέως γνωστή. Σε ηλικία μόλις 19 ετών, εγκατέλειψε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Stanford με όραμα να φέρει επανάσταση στις ιατρικές διαγνωστικές εξετάσεις. Η εταιρεία της, Theranos, διαφημιζόταν ως ικανή να ανιχνεύει εκατοντάδες ασθένειες με ελάχιστη ποσότητα αίματος. Ωστόσο, η τεχνολογία της εταιρείας δεν ανταποκρινόταν ποτέ στις μεγαλόπνοες υποσχέσεις, οδηγώντας τελικά στην κατάρρευσή της.

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Πριν από την πτώση της, η Elizabeth Holmes είχε αναδειχθεί σε σύμβολο της επιχειρηματικής καινοτομίας στη Silicon Valley, προσελκύοντας σημαντικούς επενδυτές και πολιτικές προσωπικότητες. Η καταδίκη της για απάτη το 2022 και η φυλάκισή της τον Μάιο του 2023 επισφράγισαν μια πορεία που από την κορυφή οδηγήθηκε στην πτώση. Η ιστορία της έχει ήδη μεταφερθεί στην οθόνη μέσω του ντοκιμαντέρ «The Inventor» του Alex Gibney και της σειράς «The Dropout» με πρωταγωνίστρια την Amanda Seyfried.

Μια κινηματογραφική εξερεύνηση της ανθρώπινης ψυχολογίας

Το «You Can See Everything» επιλέγει μια διαφορετική οδό, εστιάζοντας λιγότερο στην επιχειρηματική απάτη και περισσότερο στην προσωπικότητα της Elizabeth Holmes, καθώς και στον τρόπο που οι άνθρωποι κατασκευάζουν, αντιλαμβάνονται και υπερασπίζονται την πραγματικότητα. Η σχεδόν τρίωρη ταινία των Fielder και Lance Oppenheim επιτρέπει στον σκηνοθέτη να περάσει χρόνο με την Holmes, τον σύντροφό της Billy Evans και τα παιδιά τους, λίγο πριν την είσοδό της στις φυλακές.

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Η Elizabeth Holmes, μέσα από τις συζητήσεις με τον Nathan Fielder, εξακολουθεί να υποστηρίζει την αθωότητά της, επιμένοντας ότι η τεχνολογία της Theranos μπορούσε να λειτουργήσει, παρά τις επιστημονικές ελλείψεις. Αυτή η στάση δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας, με τους κριτικούς να αναρωτιούνται αν η ταινία αποτελεί μια καταδικαστική απεικόνιση ή μια προσπάθεια σχεδόν πλήρους αποκατάστασής της.

Αμφιλεγόμενες κριτικές: Γοητεία της χειραγώγησης ή απλή αναπαραγωγή;

Η προσέγγιση του ντοκιμαντέρ προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις. Η Monica Hesse της Washington Post περιγράφει την ταινία ως «ξεκαρδιστική, αμήχανη, παράξενη και τρομακτική», τονίζοντας ότι «ποτέ δεν ξέρεις ποιος εξαπατά ποιον». Η Monica Hesse εκφράζει την άποψη ότι το ουσιαστικό ερώτημα δεν είναι μόνο η ενοχή της Elizabeth Holmes, αλλά η δυνατότητα κατανόησης του τρόπου σκέψης ενός άλλου ανθρώπου. Παρόλη την αμφισημία, καταλήγει ότι η καταδίκη της ήταν δικαιολογημένη.

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Αντίστοιχη αβεβαιότητα εκφράζει και η Callie Algrim στο Business Insider, χαρακτηρίζοντας την ταινία περισσότερο ως ψυχολογικό θρίλερ παρά ως συμβατικό ντοκιμαντέρ. Η κριτικός επισημαίνει το σχεδόν ακίνητο βλέμμα της Elizabeth Holmes, το οποίο προκαλεί εναλλακτικά δυσφορία και συμπόνια, θέτοντας το ερώτημα αν η συμπάθεια είναι η επιθυμητή αντίδραση. Η Callie Algrim παρατηρεί ότι ακόμη και ο Nathan Fielder φαίνεται να επηρεάζεται από τη «γοητεία της χειραγώγησης», με τη σχέση τους να εξελίσσεται με τρόπο που δυσχεραίνει τον διαχωρισμό παρατήρησης και συναισθηματικής εμπλοκής.

Ωστόσο, η Linda Holmes στο NPR υιοθετεί μια διαφορετική οπτική, αναγνωρίζοντας την κινηματογραφική δεξιοτεχνία αλλά αμφισβητώντας την αξιοπιστία της παρουσίασης των γεγονότων. Σύμφωνα με την κριτικό, το ντοκιμαντέρ λειτουργεί καλύτερα ως συνδυασμός πραγματικότητας και μυθοπλασίας. Η βασική της ένσταση αφορά τις παραλείψεις, όπως η αναφορά στην κατηγορία ότι η Elizabeth Holmes είχε παρουσιάσει ψευδώς την τεχνολογία της Theranos ως χρησιμοποιούμενη από τον αμερικανικό στρατό, ή οι καταγγελίες πρώην εργαζομένων περί απειλών και πιέσεων. Για την NPR, αυτές οι παραλείψεις ενδέχεται να δημιουργούν μια τεχνητή αμφισημία γύρω από γεγονότα που έχουν ήδη διερευνηθεί.

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Το ντοκιμαντέρ ως καθρέφτης της αντίληψης

Το «You Can See Everything» έχει καταφέρει να κεντρίσει το ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω της γνωστής υπόθεσης της Theranos, αλλά κυρίως λόγω της ασυνήθιστης κινηματογραφικής προσέγγισης. Η ταινία επαναφέρει στο προσκήνιο μια από τις πιο σημαντικές υποθέσεις επιχειρηματικής απάτης, εστιάζοντας περισσότερο στην προσωπικότητα της γυναίκας που βρέθηκε στο επίκεντρο. Το κατά πόσο αυτή η προσέγγιση προσφέρει μια νέα οπτική ή απλώς μια διαφορετική εκδοχή μιας γνωστής ιστορίας παραμένει αντικείμενο συζήτησης, με τον ίδιο τον τίτλο της ταινίας να υποδηλώνει ότι η πλήρης κατανόηση της αλήθειας είναι συχνά εκτός του πλαισίου.

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