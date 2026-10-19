Μουσικά Νέα 19.10.2026

Harry Styles: Ετοιμάζεται ντοκιμαντέρ για τη περιοδεία του στο Madison Square Garden

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Harry Styles συνεργάζεται με τον σκηνοθέτη John Wilson για 1 ντοκιμαντέρ γύρω από τις 30 συναυλίες του στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ετοιμάζεται ντοκιμαντέρ για τη σειρά συναυλιών του Harry Styles στο Madison Square Garden.
  • Σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ είναι ο John Wilson, γνωστός για δουλειές του στο HBO.
  • Το ντοκιμαντέρ θα καταγράφει την πορεία του καλλιτέχνη, τους fans και το προσωπικό της περιοδείας.
  • Η παραγωγή γίνεται από την Universal Pictures Content Group, την Peanut World Pictures και τον ίδιο τον Harry Styles.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Harry Styles ετοιμάζεται να δει τη θρυλική του σειρά συναυλιών στο Madison Square Garden (MSG) της Νέας Υόρκης να μετατρέπεται σε κινηματογραφικό έργο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διάσημος pop star συνεργάζεται με τον σκηνοθέτη John Wilson, γνωστό για το HBO ντοκιμαντέρ του «How To With John Wilson» και την ταινία «The History of Concrete», για τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ που θα καταγράφει την εντυπωσιακή του πορεία στο εμβληματικό venue.

Ο καλλιτέχνης τραγουδάει με κόκκινο σακάκι και μαύρο παντελόνι μπροστά σε κοινό που κρατάει κινητά στο Madison Square Garden.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως επιστέγασμα της εξαιρετικά επιτυχημένης περιοδείας του Harry Styles στο MSG, η οποία ξεκίνησε στις 26 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου, περιλαμβάνοντας συνολικά 30 παραστάσεις. Ο John Wilson έχει ήδη εντοπιστεί να ακολουθεί τον Harry Styles με κάμερα τις τελευταίες ημέρες, πυροδοτώντας τις εικασίες για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ.

Διάβασε επίσης: Ο Harry Styles κυριαρχεί στα charts – Όλο το abum του είναι στο Hot 100 του Billboard

Η ταινία αναμένεται να προσφέρει στους θεατές μια πολυδιάστατη εμπειρία, συνδυάζοντας πλάνα από τις ζωντανές εμφανίσεις του Harry Styles με μια ματιά στον κόσμο του, τόσο από την πλευρά του ίδιου του καλλιτέχνη, όσο και από τη σκοπιά των αφοσιωμένων του fans. Επιπλέον, θα αναδειχθεί ο ρόλος του πολυάριθμου προσωπικού που εργάζεται παρασκηνιακά για την οργάνωση και την επιτυχία της περιοδείας.

harry_styles_ekthesi
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η παραγωγή του ντοκιμαντέρ αναλαμβάνεται από την Universal Pictures Content Group, την Peanut World Pictures και τον ίδιο τον Harry Styles. Υπάρχουν επίσης αναφορές για πιθανή κινηματογραφική κυκλοφορία της ταινίας, προσφέροντας στους φαν του Harry Styles την ευκαιρία να απολαύσουν αυτή τη μοναδική καλλιτεχνική στιγμή σε μεγάλη οθόνη.

Η περιοδεία του Harry Styles πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προώθησης του τέταρτου άλμπουμ του, «Kiss All the Time. Disco, Occasionally.», το οποίο έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200 και των Official U.K. Albums Chart. Το πρώτο single από το άλμπουμ, «Aperture», σημείωσε επίσης μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας στην κορυφή των charts και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Μετά από στάσεις σε πόλεις όπως το Άμστερνταμ, το Λονδίνο, το Σάο Πάολο, την Πόλη του Μεξικού, τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ, ο Harry Styles βρίσκεται στην τελική ευθεία της 30ήμερης παραμονής του στο MSG. Η παγκόσμια περιοδεία του, «Together, Together», έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί έως τον Αύγουστο του 2027.

https://www.instagram.com/harrystyles/
https://www.instagram.com/harrystyles/

Η επέκταση της περιοδείας περιλαμβάνει 25 επιπλέον ημερομηνίες, ξεκινώντας από το Φοίνιξ στις 2 Απριλίου. Στη συνέχεια, ο Harry Styles θα επισκεφθεί πόλεις όπως το Ντάλας, το Λος Άντζελες, το Τορόντο, την Ατλάντα και το Σικάγο. Το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας θα κάνει πρεμιέρα στο Βερολίνο στις 2 Ιουλίου, με προγραμματισμένες εμφανίσεις σε Παρίσι, Μαδρίτη, Ρώμη και Δουβλίνο, προτού ολοκληρωθεί με τρεις συναυλίες στο Wembley Stadium του Λονδίνου στις 28 Αυγούστου.

Ο Harry Styles παίζει κιθάρα στη σκηνή κάτω από τη βροχή, με το κοινό να τον παρακολουθεί με ενθουσιασμό.
https://www.instagram.com/harrystyles/

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την αδιάκοπη επιτυχία και την τεράστια απήχηση του Harry Styles στη σύγχρονη μουσική σκηνή, καθώς η καλλιτεχνική του πορεία συνεχίζει να εμπνέει και να καθηλώνει το παγκόσμιο κοινό.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Harry Styles ντοκιμαντέρ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι Skrillex και Ring Noord δίνουν νέα ηλεκτρονική πνοή στο «Starlight»

Οι Skrillex και Ring Noord δίνουν νέα ηλεκτρονική πνοή στο «Starlight»

19.10.2026
Επόμενο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε τοιχογραφία στον Βόλο – Το mural που τραβά τα βλέμματα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε τοιχογραφία στον Βόλο – Το mural που τραβά τα βλέμματα

19.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Παρίσι και τα διθυραμβικά σχόλια
Μουσικά Νέα

Η συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Παρίσι και τα διθυραμβικά σχόλια

19.10.2026
«Τίποτα δεν μπορεί να μάς χωρίσει»: Η Miley Cyrus «λύγισε» on stage για τη Dolly Parton
Μουσικά Νέα

«Τίποτα δεν μπορεί να μάς χωρίσει»: Η Miley Cyrus «λύγισε» on stage για τη Dolly Parton

19.10.2026
Οι Skrillex και Ring Noord δίνουν νέα ηλεκτρονική πνοή στο «Starlight»
Μουσική

Οι Skrillex και Ring Noord δίνουν νέα ηλεκτρονική πνοή στο «Starlight»

19.10.2026
Από την Eurovision στα Grammy: Το «Bangaranga» της Dara «ταξιδεύει» στα Grammy με τριπλή διεκδίκηση
Μουσικά Νέα

Από την Eurovision στα Grammy: Το «Bangaranga» της Dara «ταξιδεύει» στα Grammy με τριπλή διεκδίκηση

19.10.2026
Πώς το «Tattoo (Remix)» των Rauw Alejandro και Camilo γράφει ιστορία στο YouTube
Μουσικά Νέα

Πώς το «Tattoo (Remix)» των Rauw Alejandro και Camilo γράφει ιστορία στο YouTube

19.10.2026
Τα 13 τραγούδια της Taylor Swift που ακούγονται διαφορετικά το φθινόπωρο
Μουσικά Νέα

Τα 13 τραγούδια της Taylor Swift που ακούγονται διαφορετικά το φθινόπωρο

19.10.2026
Ποια τραγούδια ετοιμάζονται να σαρώσουν στα Grammy 2027 – Τα φαβορί για το «Record of the Year»
Μουσικά Νέα

Ποια τραγούδια ετοιμάζονται να σαρώσουν στα Grammy 2027 – Τα φαβορί για το «Record of the Year»

18.10.2026
Ποιοι θρύλοι της μουσικής βρέθηκαν μαζί στο Top 10 του Billboard για πρώτη φορά
Μουσικά Νέα

Ποιοι θρύλοι της μουσικής βρέθηκαν μαζί στο Top 10 του Billboard για πρώτη φορά

18.10.2026
Ella Langley: Η country star που σπάει ρεκόρ στο Billboard και γράφει ιστορία
Μουσικά Νέα

Ella Langley: Η country star που σπάει ρεκόρ στο Billboard και γράφει ιστορία

17.10.2026
Τα 4 έξυπνα κόλπα με καθρέφτες και χρώματα που διπλασιάζουν οπτικά ένα μικρό σαλόνι

Τα 4 έξυπνα κόλπα με καθρέφτες και χρώματα που διπλασιάζουν οπτικά ένα μικρό σαλόνι

Δεν ξέρεις τι να ντυθείς για το Halloween; Δες τις στολές που θα κλέψουν την παράσταση φέτος

Δεν ξέρεις τι να ντυθείς για το Halloween; Δες τις στολές που θα κλέψουν την παράσταση φέτος

Το έξυπνο κόλπο αποθήκευσης που θα σε κάνει να κερδίσεις χώρο

Το έξυπνο κόλπο αποθήκευσης που θα σε κάνει να κερδίσεις χώρο

Πώς θα φτιάξεις σπιτικό σουβλάκι με γεύση που συναγωνίζεται το αγαπημένο σου ψητοπωλείο

Πώς θα φτιάξεις σπιτικό σουβλάκι με γεύση που συναγωνίζεται το αγαπημένο σου ψητοπωλείο

5 outfits με φούστα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τα παντελόνια σου

5 outfits με φούστα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τα παντελόνια σου

4 εύκολες ασκήσεις για να γυμναστείς χωρίς εξοπλισμό

4 εύκολες ασκήσεις για να γυμναστείς χωρίς εξοπλισμό

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Παζάρια για μία καρέκλα – Στο ναδίρ η αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Παζάρια για μία καρέκλα – Στο ναδίρ η αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου

Ευρώπη: Η γενιά του μέλλοντος στους δρόμους

Ευρώπη: Η γενιά του μέλλοντος στους δρόμους

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία