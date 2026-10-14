Μουσικά Νέα 14.10.2026

Taylor Swift: Κυκλοφόρησε το backstage video του «Patient Zero» με την Dakota Johnson

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Νέο υλικό από τα παρασκήνια του «Patient Zero» της Taylor Swift δείχνει την pop star να περνάει χρόνο με την Dakota Johnson και τον Travis Kelce
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε βίντεο παρασκηνίων από το μουσικό βίντεο «Patient Zero» της Taylor Swift.
  • Το βίντεο δείχνει τη στενή φιλία και τα αστεία μεταξύ Taylor Swift και Dakota Johnson κατά τα γυρίσματα.
  • Στο παρασκηνιακό υλικό εμφανίζεται και ο σύντροφος της Taylor Swift, Travis Kelce.
  • Στο βίντεο συμμετέχουν επίσης οι Cara Delevingne και Matthew Stafford.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift, γνωστή για την προσοχή που δίνει στη λεπτομέρεια ακόμη και στα μουσικά της βίντεο, μοιράστηκε πρόσφατα 1 νέο «behind-the-scenes» βίντεο από τα γυρίσματα του «Patient Zero». Το υλικό, που ανέβηκε στο Spotify, προσφέρει μια πιο προσωπική ματιά στην δημιουργική διαδικασία πίσω από το σκοτεινό concept του τραγουδιού. Παρά το θέμα του βίντεο, που περιλαμβάνει στοιχεία uxoricide (δολοφονία συζύγου), τα γυρίσματα εξελίχθηκαν σε ένα χαρούμενο περιβάλλον, με την Taylor Swift να απολαμβάνει την παρέα καλών της φίλων.

Η τραγουδίστρια με το μαύρο φόρεμα ποζάρει με το πλάι, ενώ οι fans της μετρούν αντίστροφα για το νέο της τραγούδι.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Στο βίντεο, η 14 φορές βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα, η οποία υποδύεται την «φάντασμα» πρώην σύζυγο του χαρακτήρα που ερμηνεύει ο Colin Farrell, φαίνεται να περνάει πολύ χρόνο με την Dakota Johnson. Η Dakota Johnson, που συμμετέχει στο βίντεο ως ο χαρακτήρας που παγιδεύεται σε μια επικίνδυνη σχέση, δυσκολευόταν μερικές φορές να διατηρήσει τη σοβαρότητά της. Σύμφωνα με το υλικό, οι δύο φίλες δεν μπορούσαν να σταματήσουν να γελούν μεταξύ τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια σκηνών που τις έδειχναν να βρίσκονται στο ίδιο κρεβάτι. Η Taylor Swift, σε μια στιγμή, έριξε ένα κύπελλο από έναν νιπτήρα, προκαλώντας γέλιο στην Dakota Johnson και διακόπτοντας τη ροή της σκηνής.

Διάβασε επίσης: Spotify upgrade: Η νέα ρύθμιση που σώζει το μουσικό σου προφίλ και δεν ήξερες

Εκτός από τις χαλαρές στιγμές με την Dakota Johnson, το παρασκηνιακό βίντεο αποκαλύπτει και την παρουσία του συντρόφου της Taylor Swift, Travis Kelce. Σε μία σκηνή, η Taylor Swift κάθεται στην καρέκλα του σκηνοθέτη, ενώ ο Travis Kelce στέκεται πίσω της, χαμογελώντας και στηρίζοντας τρυφερά τα χέρια του στους ώμους της. Αυτή η εικόνα προσθέτει μια πιο προσωπική διάσταση στο ήδη έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει για τη σχέση του διάσημου ζευγαριού.

Μια γυναίκα με μακριά μαλλιά και κόκκινο κραγιόν, ντυμένη με μαύρο φόρεμα, ποζάρει για την deluxe έκδοση του άλμπουμ.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Το υλικό από τα γυρίσματα του «Patient Zero» περιλαμβάνει επίσης στιγμιότυπα από τις αλληλεπιδράσεις της Taylor Swift με τα υπόλοιπα μέλη του καστ και του συνεργείου. Η ίδια φαινόταν συνεχώς να ελέγχει το αποτέλεσμα των λήψεων στην οθόνη. Στο βίντεο εμφανίζονται επίσης οι Cara Delevingne και ο quarterback των Los Angeles Rams, Matthew Stafford, οι οποίοι έκαναν έκπληξη με τις σύντομες εμφανίσεις τους στο κλιπ.

Η Dakota Johnson είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη στενή της σχέση με την Taylor Swift, δηλώνοντας σε συνέντευξή της τον Σεπτέμβριο: «Η Taylor και εγώ είμαστε φίλες για πολύ καιρό και είμαστε πολύ κοντά. Κανονικά, θα έλεγα μην δουλεύεις με τους φίλους σου. Αλλά δουλεύουμε πολύ καλά μαζί».

Το μουσικό βίντεο «Patient Zero» κυκλοφόρησε στις 25 Σεπτεμβρίου ως ένα από τα τέσσερα bonus tracks του άλμπουμ The Life of a Showgirl. Το άλμπουμ, που αποτελεί την deluxe έκδοση του Encore, κατάφερε να παραμείνει στην κορυφή του Billboard 200 για περισσότερες από 12 εβδομάδες. Λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού, η Dakota Johnson συνόδευσε την Taylor Swift στα VMAs, όπου η τραγουδίστρια απέσπασε βραβεία και παρουσίασε για πρώτη φορά το βίντεο του «Patient Zero». Σύντομα, το «Patient Zero» έφτασε στην 16η θέση των καριέρας της Taylor Swift στο Billboard Hot 100.

https://www.instagram.com/taylorswift
https://www.instagram.com/taylorswift

Το νέο behind-the-scenes υλικό αποτελεί μια ευκαιρία για τους θαυμαστές να δουν την Taylor Swift σε πιο χαλαρές στιγμές, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια απαιτητικών γυρισμάτων, η ατμόσφαιρα μπορεί να είναι γεμάτη γέλιο και φιλία.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Dakota Johnson Patient Zero Taylor Swift
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Greta Gerwig: Το πρώτο trailer της «Narnia» μόλις κυκλοφόρησε και έχει το πιο επικό μουσικό twist

Greta Gerwig: Το πρώτο trailer της «Narnia» μόλις κυκλοφόρησε και έχει το πιο επικό μουσικό twist

14.10.2026
Επόμενο
«Ακριβοί μας Γονείς» στο Θέατρο Εμπορικόν: Το έκτακτο οικογενειακό συμβούλιο που μετατρέπεται σε εμπόλεμη ζώνη

«Ακριβοί μας Γονείς» στο Θέατρο Εμπορικόν: Το έκτακτο οικογενειακό συμβούλιο που μετατρέπεται σε εμπόλεμη ζώνη

14.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

50 Cent: Γιατί ο J. Cole «ζημιώθηκε» περισσότερο από τη μάχη Drake vs Kendrick Lamar
Μουσικά Νέα

50 Cent: Γιατί ο J. Cole «ζημιώθηκε» περισσότερο από τη μάχη Drake vs Kendrick Lamar

14.10.2026
Το νέο album του Eminem είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζεις – Τι αποκάλυψε ο 50 Cent
Μουσικά Νέα

Το νέο album του Eminem είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζεις – Τι αποκάλυψε ο 50 Cent

14.10.2026
A$AP Rocky & FERG: Όταν το rap drama δίνει τη θέση του στη στήριξη για νέο άλμπουμ
Μουσικά Νέα

A$AP Rocky & FERG: Όταν το rap drama δίνει τη θέση του στη στήριξη για νέο άλμπουμ

14.10.2026
Rosé: Το LACMA Art+Film Gala υποδέχεται την pop star πίσω από το παγκόσμιο hit «APT.»
Μουσικά Νέα

Rosé: Το LACMA Art+Film Gala υποδέχεται την pop star πίσω από το παγκόσμιο hit «APT.»

14.10.2026
Γιατί η Raye ανησυχεί για το μέλλον των συναυλιών εξαιτίας των AI bots
Μουσικά Νέα

Γιατί η Raye ανησυχεί για το μέλλον των συναυλιών εξαιτίας των AI bots

14.10.2026
Bloody Hawk: «Κλείδωσε» η ημερομηνία και η τοποθεσία για το «Εμείς Fest» – Όσα πρέπει να ξέρεις
Μουσικά Νέα

Bloody Hawk: «Κλείδωσε» η ημερομηνία και η τοποθεσία για το «Εμείς Fest» – Όσα πρέπει να ξέρεις

14.10.2026
Ο The Weeknd απογείωσε την Μπανγκόκ με τρεις συναυλίες – Σχεδόν 200.000 fans έζησαν την εμπειρία
Μουσικά Νέα

Ο The Weeknd απογείωσε την Μπανγκόκ με τρεις συναυλίες – Σχεδόν 200.000 fans έζησαν την εμπειρία

14.10.2026
Ο Akylas στο στούντιο ως «Βασιλιάς Τζούλιαν» για το νέο μιούζικαλ της «Μαδαγασκάρης» – Δες το βίντεο
Μουσικά Νέα

Ο Akylas στο στούντιο ως «Βασιλιάς Τζούλιαν» για το νέο μιούζικαλ της «Μαδαγασκάρης» – Δες το βίντεο

14.10.2026
Ο Calvin Harris ανακοίνωσε την πρώτη headlining περιοδεία της καριέρας του στη Βόρεια Αμερική
Μουσικά Νέα

Ο Calvin Harris ανακοίνωσε την πρώτη headlining περιοδεία της καριέρας του στη Βόρεια Αμερική

14.10.2026
Αν κάθε πρωί δεν ξέρεις τι να φας, δοκίμασε αυτές τις 3 πανεύκολες ιδέες

Αν κάθε πρωί δεν ξέρεις τι να φας, δοκίμασε αυτές τις 3 πανεύκολες ιδέες

Τα πιο αλλόκοτα παπούτσια του Paris Fashion Week που δεν περνούν απαρατήρητα

Τα πιο αλλόκοτα παπούτσια του Paris Fashion Week που δεν περνούν απαρατήρητα

4 ζώδια που θα συναντήσεις σε κάθε γραφείο: Ποιος δουλεύει και ποιος είναι μόνιμα σε meeting

4 ζώδια που θα συναντήσεις σε κάθε γραφείο: Ποιος δουλεύει και ποιος είναι μόνιμα σε meeting

Γιατί η Gen Z μιλά για βιωσιμότητα αλλά επιμένει να αγοράζει fast fashion;

Γιατί η Gen Z μιλά για βιωσιμότητα αλλά επιμένει να αγοράζει fast fashion;

Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Πληθωρισμός με ονοματεπώνυμο

Πληθωρισμός με ονοματεπώνυμο

Καιρός: Άστατο σκηνικό – Έρχεται πανελλαδική κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Καιρός: Άστατο σκηνικό – Έρχεται πανελλαδική κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποδέχθηκε την παραίτηση μετά το αίτημα του Λευκού Οίκου

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποδέχθηκε την παραίτηση μετά το αίτημα του Λευκού Οίκου