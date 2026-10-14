Taylor Swift: Κυκλοφόρησε το backstage video του «Patient Zero» με την Dakota Johnson

Νέο υλικό από τα παρασκήνια του «Patient Zero» της Taylor Swift δείχνει την pop star να περνάει χρόνο με την Dakota Johnson και τον Travis Kelce

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε βίντεο παρασκηνίων από το μουσικό βίντεο «Patient Zero» της Taylor Swift.

Το βίντεο δείχνει τη στενή φιλία και τα αστεία μεταξύ Taylor Swift και Dakota Johnson κατά τα γυρίσματα.

Στο παρασκηνιακό υλικό εμφανίζεται και ο σύντροφος της Taylor Swift, Travis Kelce.

Στο βίντεο συμμετέχουν επίσης οι Cara Delevingne και Matthew Stafford. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift, γνωστή για την προσοχή που δίνει στη λεπτομέρεια ακόμη και στα μουσικά της βίντεο, μοιράστηκε πρόσφατα 1 νέο «behind-the-scenes» βίντεο από τα γυρίσματα του «Patient Zero». Το υλικό, που ανέβηκε στο Spotify, προσφέρει μια πιο προσωπική ματιά στην δημιουργική διαδικασία πίσω από το σκοτεινό concept του τραγουδιού. Παρά το θέμα του βίντεο, που περιλαμβάνει στοιχεία uxoricide (δολοφονία συζύγου), τα γυρίσματα εξελίχθηκαν σε ένα χαρούμενο περιβάλλον, με την Taylor Swift να απολαμβάνει την παρέα καλών της φίλων.

Στο βίντεο, η 14 φορές βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα, η οποία υποδύεται την «φάντασμα» πρώην σύζυγο του χαρακτήρα που ερμηνεύει ο Colin Farrell, φαίνεται να περνάει πολύ χρόνο με την Dakota Johnson. Η Dakota Johnson, που συμμετέχει στο βίντεο ως ο χαρακτήρας που παγιδεύεται σε μια επικίνδυνη σχέση, δυσκολευόταν μερικές φορές να διατηρήσει τη σοβαρότητά της. Σύμφωνα με το υλικό, οι δύο φίλες δεν μπορούσαν να σταματήσουν να γελούν μεταξύ τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια σκηνών που τις έδειχναν να βρίσκονται στο ίδιο κρεβάτι. Η Taylor Swift, σε μια στιγμή, έριξε ένα κύπελλο από έναν νιπτήρα, προκαλώντας γέλιο στην Dakota Johnson και διακόπτοντας τη ροή της σκηνής.

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Εκτός από τις χαλαρές στιγμές με την Dakota Johnson, το παρασκηνιακό βίντεο αποκαλύπτει και την παρουσία του συντρόφου της Taylor Swift, Travis Kelce. Σε μία σκηνή, η Taylor Swift κάθεται στην καρέκλα του σκηνοθέτη, ενώ ο Travis Kelce στέκεται πίσω της, χαμογελώντας και στηρίζοντας τρυφερά τα χέρια του στους ώμους της. Αυτή η εικόνα προσθέτει μια πιο προσωπική διάσταση στο ήδη έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει για τη σχέση του διάσημου ζευγαριού.

Το υλικό από τα γυρίσματα του «Patient Zero» περιλαμβάνει επίσης στιγμιότυπα από τις αλληλεπιδράσεις της Taylor Swift με τα υπόλοιπα μέλη του καστ και του συνεργείου. Η ίδια φαινόταν συνεχώς να ελέγχει το αποτέλεσμα των λήψεων στην οθόνη. Στο βίντεο εμφανίζονται επίσης οι Cara Delevingne και ο quarterback των Los Angeles Rams, Matthew Stafford, οι οποίοι έκαναν έκπληξη με τις σύντομες εμφανίσεις τους στο κλιπ.

Η Dakota Johnson είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη στενή της σχέση με την Taylor Swift, δηλώνοντας σε συνέντευξή της τον Σεπτέμβριο: «Η Taylor και εγώ είμαστε φίλες για πολύ καιρό και είμαστε πολύ κοντά. Κανονικά, θα έλεγα μην δουλεύεις με τους φίλους σου. Αλλά δουλεύουμε πολύ καλά μαζί».

Το μουσικό βίντεο «Patient Zero» κυκλοφόρησε στις 25 Σεπτεμβρίου ως ένα από τα τέσσερα bonus tracks του άλμπουμ The Life of a Showgirl. Το άλμπουμ, που αποτελεί την deluxe έκδοση του Encore, κατάφερε να παραμείνει στην κορυφή του Billboard 200 για περισσότερες από 12 εβδομάδες. Λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού, η Dakota Johnson συνόδευσε την Taylor Swift στα VMAs, όπου η τραγουδίστρια απέσπασε βραβεία και παρουσίασε για πρώτη φορά το βίντεο του «Patient Zero». Σύντομα, το «Patient Zero» έφτασε στην 16η θέση των καριέρας της Taylor Swift στο Billboard Hot 100.

Το νέο behind-the-scenes υλικό αποτελεί μια ευκαιρία για τους θαυμαστές να δουν την Taylor Swift σε πιο χαλαρές στιγμές, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια απαιτητικών γυρισμάτων, η ατμόσφαιρα μπορεί να είναι γεμάτη γέλιο και φιλία.

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