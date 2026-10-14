Greta Gerwig: Το πρώτο trailer της «Narnia» μόλις κυκλοφόρησε και έχει το πιο επικό μουσικό twist

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της ταινίας «Narnia: The Magician’s Nephew» σε σκηνοθεσία Greta Gerwig.

Το trailer περιλαμβάνει το τραγούδι «Stairway to Heaven» των Led Zeppelin, μετά από ειδική άδεια.

Η Gerwig ανέλαβε το έργο μετά από συζήτηση με τον Ted Sarandos του Netflix, έχοντας ως πρώτη επιλογή το «The Magician’s Nephew».

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 12 Φεβρουαρίου 2027 και μετά στο streaming. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Greta Gerwig, η σκηνοθέτιδα πίσω από την παγκόσμια επιτυχία του «Barbie», αποκάλυψε το πρώτο trailer για την πολυαναμενόμενη ταινία της «Narnia: The Magician’s Nephew», 1 project που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την κλασική σειρά βιβλίων του C.S. Lewis. Η πρεμιέρα του trailer πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Imax του AMC Lincoln Square στη Νέα Υόρκη, σε μια εκδήλωση που υπογράμμισε τη φιλοδοξία της Netflix για ένα κινηματογραφικό γεγονός αντάξιο της ιστορίας του.

Το trailer ξεκινά με τον Digory Kirke, που παίζει ο David McKenna, να διερωτάται για τον «τρελό» θείο του, Andrew, τον οποίο υποδύεται ο Daniel Craig. Η μητέρα του Digory τονίζει ότι ο θείος Andrew είναι «μάγος», εισάγοντας το κοινό στον κόσμο όπου η μαγεία είναι πραγματικότητα. Με τη βοήθεια ενός μαγικού δαχτυλιδιού, ο Digory και τα υπόλοιπα παιδιά μεταφέρονται στην παραμυθένια Narnia, ένα βασίλειο γεμάτο με ομιλούντα ζώα και ένα ιπτάμενο άλογο, μια σκηνή που η Greta Gerwig αποκάλυψε ότι ήταν η αγαπημένη της στα γυρίσματα.

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Η ατμόσφαιρα του trailer ενισχύεται από το εμβληματικό τραγούδι των Led Zeppelin, «Stairway to Heaven». Η χρήση του κομματιού είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, δεδομένης της ιστορικής απροθυμίας του συγκροτήματος να αδειοδοτήσει τη μουσική του για ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές. Η Greta Gerwig αποκάλυψε ότι τόσο ο Robert Plant όσο και ο Jimmy Page συγκινήθηκαν από την καρδιά της ταινίας, επιτρέποντας την ενσωμάτωση του θρυλικού τραγουδιού. «Κατανόησαν την αγάπη μου για τον C.S. Lewis», δήλωσε η σκηνοθέτις, τονίζοντας ότι το τραγούδι «αφηγείται την ιστορία της ταινίας», καθώς εξερευνά μια «πνευματική αναζήτηση».

Η εμπειρία της προβολής του trailer μπροστά σε κοινό, με τους παρευρισκόμενους να φορούν ειδικά δαχτυλίδια που συγχρονίζονταν με τις σημαντικές στιγμές της ταινίας, ήταν ιδιαίτερα συναισθηματική για την Greta Gerwig. «Δάκρυζα», παραδέχτηκε, νιώθοντας βαθιά συγκίνηση. Η ίδια τόνισε τη δέσμευσή της στη δημιουργία ταινιών για τη μεγάλη οθόνη. «Ξέρω μόνο να φτιάχνω ταινίες για σινεμά», εξήγησε, περιγράφοντας πώς η διαδικασία της ξεκινά με τη φαντασία της θέασης της ταινίας σε ένα σκοτεινό κινηματογραφικό χώρο. Αυτή η προσέγγιση είναι κάτι που μοιράστηκε και με τον co-CEO της Netflix, Ted Sarandos, ο οποίος της είπε: «Φτιάξε την ταινία για τη μεγαλύτερη οθόνη που μπορείς να φανταστείς».

Η Greta Gerwig βρέθηκε στο τιμόνι της σκηνοθεσίας και του σεναρίου για το Narnia μετά από μια συζήτηση με τον Ted Sarandos. Έχοντας γνωρίσει το Netflix μέσω του συζύγου της, Noah Baumbach, και του Marriage Story, έμαθε ότι η πλατφόρμα είχε αποκτήσει τα δικαιώματα των αγαπημένων της παιδικών βιβλίων. «Έκανα ευθεία βολή προς τον Sarandos σε ένα κοκτέιλ πάρτι», θυμήθηκε, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για την ιδέα της Netflix να δημιουργήσει ταινίες βασισμένες στη σειρά Narnia. Η πρότασή της να είναι το «The Magician’s Nephew» η πρώτη ταινία έφερε καρπούς, με τον Ted Sarandos να της προσφέρει τη θέση πριν καν εκείνη ολοκληρώσει το Barbie. Η σκηνοθέτις εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς την πλατφόρμα που την εμπιστεύτηκε, έχοντας στο ενεργητικό της μόνο τα Lady Bird και Little Women.

Η προσέγγιση στην αφήγηση και η πίστη

Η πρόκληση για την Greta Gerwig ήταν να αφηγηθεί μια «οικεία ιστορία» που αφορά «μοναχικά παιδιά», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Stephen Colbert. «Αν βρίσκεται στην καρδιά, μπορεί να είναι τεράστιο και μικρό, και και τα δύο μπορούν να είναι αληθινά», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την ικανότητα της αφήγησης να αγγίζει ταυτόχρονα το προσωπικό και το καθολικό.

Για να κατανοήσει πλήρως τον κόσμο του C.S. Lewis, η Greta Gerwig υιοθέτησε μια βιωματική προσέγγιση, όχι μόνο διαβάζοντας τα έργα του, αλλά «προσπαθώντας να περπατήσει στα παπούτσια του», επισκεπτόμενη μέρη που συνδέονται με τη ζωή του. Επίσης, άντλησε έμπνευση από τις πιο οπτικά ζωντανές φράσεις του Lewis, κρατώντας τις στο μυαλό της κατά τη διάρκεια της συγγραφής του σεναρίου.

Όσον αφορά την επιλογή των νεαρών ηθοποιών, David McKenna και Beatrice Campbell, η Greta Gerwig ανέφερε ότι, παρά την αναζήτηση παιδιών από διάφορα μέρη, υπήρχε κάτι ξεχωριστό στους δύο. Παρατήρησε πώς «έβρισκαν ο ένας τον άλλον» μέσα σε ομάδες, και σε μια παύση κατά τη διάρκεια του screentest, η Beatrice Campbell έδειξε να συγκινείται και ο David McKenna της προσέφερε ένα χαρτομάντιλο, μια στιγμή που η Greta Gerwig είδε ως απόδειξη ότι «ήδη φρόντιζαν ο ένας τον άλλον».

Η συζήτηση για την πίστη, ένα θέμα άρρηκτα συνδεδεμένο με το έργο του Lewis, ήταν αναπόφευκτη. Η Greta Gerwig θεώρησε τον ίδιο τον κινηματογράφο ως πράξη πίστης, αναφερόμενη στα λόγια του κινηματογραφιστή της, Seamus McGarvey, ότι όταν γυρίζεις σε φιλμ, το στέλνεις και ελπίζεις να επιστρέψει όπως το θέλεις. Επιπλέον, πρότεινε ότι ακόμη και η παρακολούθηση ταινιών μπορεί να είναι μια θρησκευτική εμπειρία, καθώς συγκεντρώνει άγνωστους στο σκοτάδι.

Απαντώντας στην ερώτηση «Πώς ξέρεις ότι είσαι έτοιμος όταν δεν ξέρεις τι υπάρχει στην άλλη πλευρά;», η Greta Gerwig συνόψισε τη φιλοσοφία της με μία μόνο φράση: «Απλά πρέπει να κάνεις το άλμα με όλη σου την καρδιά».

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Emma Mackey, Carey Mulligan, Ciarán Hinds, Meryl Streep, Kobna Holdbrook-Smith, Denise Gough και Susan Wokoma. Το «Narnia: The Magician’s Nephew» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 12 Φεβρουαρίου 2027, με μια ευρεία κινηματογραφική διανομή που αποτελεί πρωτιά για την πλατφόρμα. Μετά από 49 ημέρες στις αίθουσες, η ταινία θα είναι διαθέσιμη στο streaming. Η Greta Gerwig εξέφρασε την ελπίδα της ότι το κοινό θα βγει από τις αίθουσες νιώθοντας «Λατρεύω να βλέπω ταινίες στον κινηματογράφο. Ανυπομονώ να ξαναέρθω. Και μετά θα τη δω σπίτι», αλλά και «θέλοντας να δημιουργήσουν πράγματα», κάτι που χαρακτήρισε ως «πράξη ελπίδας».

Η μουσική σύνθεση της ταινίας υπογράφεται από τους Mark Ronson και Andrew Wyatt, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί και στο Barbie. Η Greta Gerwig αποκάλυψε ότι η δουλειά στη μουσική ξεκίνησε από την προ-παραγωγή, με κομμάτια να παρουσιάζονται στο καστ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

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