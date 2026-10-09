«Bridgerton»: Έρχεται νέο prequel για τον έρωτα της Violet και του Edmund

Με μια ματιά Νέα prequel σειρά του Netflix θα εστιάσει στην ιστορία αγάπης της Lady Violet και του Viscount Edmund Bridgerton.

Η σειρά θα εξερευνήσει τη γνωριμία και τον έρωτα των γονιών της οικογένειας Bridgerton.

Η Shonda Rhimes και ο Nicholas Nardini θα αναλάβουν τη συγγραφή και παραγωγή της νέας σειράς.

Η πέμπτη σεζόν του "Bridgerton" θα επικεντρώνεται σε queer ιστορία αγάπης και αναμένεται το 2027. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιτυχημένη σειρά του Netflix, «Bridgerton», ετοιμάζεται να υποδεχτεί ένα νέο κεφάλαιο, καθώς ανακοινώθηκε η παραγωγή μιας prequel σειράς που θα εστιάσει στην ιστορία αγάπης της Lady Violet Bridgerton και του Viscount Edmund Bridgerton. Η νέα αυτή σειρά, η οποία δεν έχει ακόμη τίτλο, θα εξερευνήσει την περίοδο του ειδυλλίου και της γνωριμίας τους, φωτίζοντας τις απαρχές της δυναμικής οικογένειας που γνωρίσαμε μέσα από τις προηγούμενες σεζόν.

Η Lady Violet Bridgerton, η οποία στη βασική σειρά του «Bridgerton» ενσαρκώνεται από την Ruth Gemmell, έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο ως η αφοσιωμένη μητέρα οκτώ παιδιών. Στο παρελθόν, στην δεύτερη σεζόν, είδαμε μια σύντομη αναδρομή στο πρόσωπο του Viscount Edmund Bridgerton, τον οποίο υποδύθηκε ο Rupert Evans. Η νέα prequel σειρά θα εμβαθύνει στην ιστορία της σχέσης τους, παρουσιάζοντας πώς γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν, πριν από τα γεγονότα που διαδραματίζονται στη βασική σειρά, η οποία ξεκινά μετά τον θάνατο του Edmund, εξαιτίας αλλεργικής αντίδρασης σε τσίμπημα μέλισσας.

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Αν και οι ηθοποιοί που θα αναλάβουν τους ρόλους της νεαρής Violet Ledger και του Viscount Edmund Bridgerton δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, είναι γνωστό ότι η Connie Jenkins-Greig είχε υποδυθεί τη νεαρή Violet σε μια προηγούμενη spin-off σειρά, το Queen Charlotte, η οποία επικεντρωνόταν στην άνοδο της βασίλισσας.

Τη συγγραφή και την παραγωγή της νέας σειράς θα αναλάβουν η Shonda Rhimes, εκτελεστική παραγωγός του «Bridgerton», και ο δημιουργός της σειράς Nicholas Nardini. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την έναρξη των γυρισμάτων ή την ημερομηνία κυκλοφορίας της σειράς.

Η εξέλιξη του Edmund Bridgerton και το νέο κεφάλαιο

Παράλληλα με την ανακοίνωση του νέου prequel, η βασική σειρά Bridgerton» συνεχίζει την πορεία της. Η παραγωγή της πέμπτης σεζόν βρίσκεται σε εξέλιξη, με τα νέα επεισόδια να εστιάζουν στην κόρη της Violet, Francesca, την οποία υποδύεται η Hannah Dodd, και την κληρονόμο Michaela Stirling, που ερμηνεύει η Masali Baduza. Στην τέταρτη σεζόν, οι δύο χαρακτήρες είχαν εμφανιστεί ως φίλες, με τη Francesca να είναι παντρεμένη με τον αδελφό της Michaela, Lord John Stirling. Μετά τον θάνατο του John στο τέλος της τέταρτης σεζόν, η πέμπτη σεζόν θα διαδραματίζεται δύο χρόνια αργότερα, όπου η φιλία της Francesca και της Michaela αναμένεται να εξελιχθεί σε ρομαντική σχέση. Αυτή θα είναι η πρώτη σεζόν του «Bridgerton» που θα επικεντρώνεται κυρίως σε μια queer ιστορία αγάπης.

Η πέμπτη σεζόν του «Bridgerton» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2027, ενώ η έκτη σεζόν έχει ήδη λάβει το πράσινο φως. Αυτές οι εξελίξεις δείχνουν τη συνεχή δέσμευση του Netflix να επεκτείνει το σύμπαν του «Bridgerton» με νέες ιστορίες και χαρακτήρες, διατηρώντας παράλληλα το ενδιαφέρον των θεατών για την αριστοκρατική εποχή και τα πολύπλοκα ρομαντικά τους παιχνίδια.

Ενώ αναμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο prequel, οι φαν της σειράς μπορούν να ανυπομονούν για τις εξελίξεις στην πέμπτη σεζόν, η οποία υπόσχεται να φέρει μια φρέσκια και διαφορετική οπτική στην πλοκή του «Bridgerton».

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