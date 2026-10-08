6 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες: Οι ταινίες που θα σε κάνουν να κλείσεις θέση

Με μια ματιά Έξι νέες ταινίες κυκλοφορούν αυτή την εβδομάδα, καλύπτοντας διάφορα είδη.

Το "The Social Reckoning" εξερευνά τα "Facebook Files" και την επιρροή των social media.

Το ντοκιμαντέρ "Γάζα: Η Λωρίδα της Εξόντωσης" εστιάζει στην καθημερινότητα των αμάχων.

Το animation "Ξεχασμένο Νησί" προσφέρει μια οικογενειακή περιπέτεια με μαγικά στοιχεία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις τι αξίζει να δεις στον κινηματογράφο αυτή την εβδομάδα, η Πέμπτη 8 Οκτωβρίου φέρνει στις αίθουσες ένα πρόγραμμα που έχει λίγο απ’ όλα και, κυρίως, αρκετές ταινίες που δύσκολα περνούν απαρατήρητες. Από το πολυαναμενόμενο «The Social Reckoning» του Aaron Sorkin, που επιστρέφει με μια ιστορία γύρω από τα περίφημα «Facebook Files», μέχρι την ιδιαίτερη κινηματογραφική πρόταση του Bi Gan με την «Αναγέννηση», οι νέες κυκλοφορίες της εβδομάδας κινούνται από το πολιτικό και δημοσιογραφικό δράμα μέχρι τον φαντασμαγορικό κινηματογράφο, τον μεταφυσικό τρόμο, το ντοκιμαντέρ και το animation.

Παράλληλα, το «Primetime» έρχεται κατευθείαν από το Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Βενετίας, ενώ η Jessica Chastain σε βάζει σε ένα πολύ πιο σκοτεινό σύμπαν με την «Αλλη Μαμά». Αν πάλι θέλεις κάτι διαφορετικό, η «Γάζα: Η Λωρίδα της Εξόντωσης» στρέφει την κάμερα στη σκληρή πραγματικότητα των αμάχων, ενώ το «Ξεχασμένο Νησί» της DreamWorks Animation δίνει την πιο οικογενειακή νότα στην κινηματογραφική εβδομάδα. Έξι νέες ταινίες, έξι διαφορετικές αφορμές για να κλείσεις θέση στην αίθουσα.

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1. «The Social Reckoning» – Ο Aaron Sorkin επιστρέφει με μια ιστορία που ακουμπά το Facebook

Ανάμεσα στις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες της εβδομάδας βρίσκεται το «The Social Reckoning» του Aaron Sorkin, ο οποίος επιστρέφει στη σκηνοθετική καρέκλα με μια ιστορία που πατά πάνω στην υπόθεση των «Facebook Files». Η ταινία σε μεταφέρει στην ιστορία της Frances Haugen, μιας νεαρής μηχανικού του Facebook, η οποία ζητά τη βοήθεια του Jeff Horwitz, δημοσιογράφου της Wall Street Journal. Μαζί ξεκινούν ένα επικίνδυνο ταξίδι που οδηγεί στην αποκάλυψη ορισμένων από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά ενός από τα μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα στον κόσμο. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι Mikey Madison, Jeremy Allen White και Jeremy Strong, σε μια ταινία που αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις για την τεχνολογία, την επιρροή των social media και τα όρια της δύναμης που έχουν αποκτήσει οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες.

2. «Primetime» – Από τη Βενετία σε μια σκοτεινή ιστορία τηλεοπτικής εμμονής

Το «Primetime» του Lance Oppenheim έρχεται στις ελληνικές αίθουσες έχοντας ήδη περάσει από το Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Βενετίας και φέρνει μαζί του μια ιστορία που γίνεται όλο και πιο παράξενη όσο προχωρά. Η υπόθεση σε μεταφέρει στο 2006, όταν το δίκτυο NBC μετακινεί τον παρουσιαστή Chris Hansen σε μια προνομιακή ζώνη υψηλής τηλεθέασης. Εκείνος είναι αποφασισμένος να γράψει τηλεοπτική ιστορία, όμως η πίεση για ακόμη μεγαλύτερη τηλεθέαση αρχίζει να τον επηρεάζει. Η ανάγκη του να παραμείνει στην κορυφή μετατρέπεται σταδιακά σε ανασφάλεια και υπέρμετρο εγωισμό. Ο Hansen αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως μια σχεδόν μυθολογική φιγούρα και ως έναν εκδικητή που έχει αποστολή να καθαρίσει τον κόσμο από το κακό. Κάπως έτσι, τα μηνύματα παιδόφιλων που διαβάζει αρχίζουν να αποκτούν για εκείνον διαστάσεις «ιερού κειμένου».

3. «Αναγέννηση» – Ο Bi Gan φέρνει στις αίθουσες ένα κινηματογραφικό όνειρο

Αν υπάρχει μία ταινία της εβδομάδας που δεν μοιάζει με καμία άλλη, αυτή είναι η «Αναγέννηση» (Resurrection) του Bi Gan. Η νέα δημιουργία του Κινέζου σκηνοθέτη εκτυλίσσεται μέσα σε έναν ολόκληρο αιώνα και χωρίζεται σε πέντε πράξεις, καθεμία από τις οποίες είναι εμπνευσμένη από μία από τις πέντε ανθρώπινες αισθήσεις. Ο Bi Gan αλλάζει κινηματογραφικό ύφος από μέρος σε μέρος, περνώντας από το βωβό σινεμά και το φιλμ νουάρ μέχρι ιστορίες που περιλαμβάνουν έναν μοναχό, έναν μικροαπατεώνα και ένα ζευγάρι που βρίσκεται αντιμέτωπο με τον βαμπιρισμό. Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ένας «fantasmer», ένας ονειροπόλος που είναι διατεθειμένος να ρισκάρει ακόμη και την αιωνιότητα προκειμένου να μεταφέρει μαζί του ένα κομμάτι φιλμ και να διασώσει τη συλλογική εμπειρία μιας διαφορετικής πραγματικότητας. Η ταινία, που κέρδισε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στις Κάννες το 2025, αποτελεί μια φιλόδοξη κινηματογραφική σύνθεση γύρω από τη δύναμη του σινεμά, της μνήμης και του ονείρου.

4. «Αλλη Μαμά» – Η Jessica Chastain σε έναν εφιάλτη που ξεκινά από μια ντουλάπα

Για τους λάτρεις του τρόμου, η «Αλλη Μαμά» (Other Mommy) του Rob Savage έρχεται με μια ιστορία που ξεκινά από έναν παιδικό φόβο και γρήγορα εξελίσσεται σε έναν μεταφυσικό εφιάλτη. Η Bella είναι μόλις οκτώ ετών και ζει σε ένα σπίτι όπου τα οικογενειακά προβλήματα έχουν ήδη δημιουργήσει ένα δύσκολο περιβάλλον. Όταν όμως μια δυσοίωνη οντότητα αρχίζει να εμφανίζεται από την ντουλάπα της, τα πράγματα παίρνουν μια πολύ πιο σκοτεινή τροπή. Το κορίτσι ονομάζει την παρουσία αυτή «Other Mommy» και όσο εκείνη γίνεται πιο απειλητική, τόσο περισσότερο κινδυνεύει η ίδια αλλά και η οικογένειά της. Η Jessica Chastain πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία τρόμου του Rob Savage, η οποία έχει την υπογραφή του James Wan στην παραγωγή.

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5. «Γάζα: Η Λωρίδα της Εξόντωσης» – Η κάμερα στρέφεται στην καθημερινότητα των αμάχων

Μια εντελώς διαφορετική κινηματογραφική εμπειρία προσφέρει το ντοκιμαντέρ «Γάζα: Η Λωρίδα της Εξόντωσης» (Gaza, La Franja del exterminio) του Rafael Rangel. Η ταινία καταγράφει την καθημερινότητα των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας και εστιάζει στις συνέπειες του πολέμου, από τους βομβαρδισμούς και τις καταστροφές μέχρι τους τραυματισμούς, τον μαζικό εκτοπισμό και τις εκκλήσεις των παιδιών για κατάπαυση του πυρός. Η κάμερα ακολουθεί ανθρώπους που αναζητούν καταφύγιο στη Ράφα, καταγράφει την άφιξη ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και μικρές στιγμές καθημερινότητας και αντίστασης, όπως ο εορτασμός του Ραμαζανιού μέσα στα ερείπια. Ανάμεσα στις εικόνες ξεχωρίζει η 16χρονη Nour, η οποία ερμηνεύει ένα τραγούδι για την Παλαιστίνη.

6. «Ξεχασμένο Νησί» – Η πιο οικογενειακή επιλογή της εβδομάδας

Αν θέλεις να αφήσεις για λίγο στην άκρη τα σκοτεινά δράματα και τις βαριές θεματολογίες, το «Ξεχασμένο Νησί» (Forgotten Island) έρχεται από τη DreamWorks Animation για να προσφέρει μια πιο οικογενειακή κινηματογραφική επιλογή. Η Jo και η Raisa είναι δύο κολλητές φίλες από το δημοτικό, οι οποίες ετοιμάζονται να περάσουν την τελευταία τους νύχτα μαζί πριν πάρουν διαφορετικούς δρόμους. Όλα όμως αλλάζουν όταν μια μυστηριώδης πύλη τις μεταφέρει στο φανταστικό νησί Nakali. Εκεί συναντούν μαγικά πλάσματα και μαθαίνουν ότι για να επιστρέψουν στον δικό τους κόσμο θα πρέπει να πληρώσουν ένα πολύ ιδιαίτερο τίμημα: να θυσιάσουν τις αναμνήσεις της φιλίας τους. Έτσι ξεκινά ένας αγώνας δρόμου για τις δύο φίλες, οι οποίες πρέπει να καταφέρουν να φύγουν από το νησί πριν ξεχάσουν η μία την άλλη για πάντα. Η νέα animation ταινία της DreamWorks Animation σκηνοθετείται από τους Joel Crawford και Januel P. Mercado και προσθέτει μια πιο ανάλαφρη, μαγική επιλογή στο πρόγραμμα των κινηματογράφων.

6 νέες ταινίες, 6 διαφορετικές κινηματογραφικές διαδρομές

Η κινηματογραφική εβδομάδα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου έχει ξεκάθαρα διάθεση να σε βάλει μπροστά σε διαφορετικές επιλογές. Από την τεχνολογία και τα σκάνδαλα των social media στο «The Social Reckoning» μέχρι το φεστιβαλικό «Primetime», την κινηματογραφική ονειροπορία του Bi Gan, τον μεταφυσικό τρόμο της Jessica Chastain, το ντοκιμαντέρ για τη Γάζα και το οικογενειακό animation «Ξεχασμένο Νησί», δύσκολα θα πεις ότι το πρόγραμμα δεν έχει κάτι για εσένα.

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