Μουσικά Νέα 08.10.2026

Tinashe: Η μεγάλη ανατροπή στην καριέρα της – Το «Popstar» μπήκε για πρώτη φορά στο Top 10

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Η Tinashe γιορτάζει το υψηλότερο ντεμπούτο της στο Billboard 200 με το νέο της άλμπουμ «Popstar»
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το άλμπουμ «Popstar» της Tinashe έκανε ντεμπούτο στο Νο. 6 του Billboard 200, την υψηλότερη θέση της καριέρας της.
  • Η Tinashe εξέφρασε τη συγκίνησή της και ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για την υποστήριξη μέσω ανάρτησης στο X.
  • Η προηγούμενη υψηλότερη θέση της Tinashe στο Billboard 200 ήταν το Νο. 17 με το άλμπουμ «Aquarius» το 2014.
  • Η επιτυχία του «Popstar» ακολουθεί προηγούμενες viral επιτυχίες της Tinashe, όπως το single «Nasty».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Tinashe βιώνει μια από τις πιο χρυσές στιγμές της καριέρας της, καθώς το τελευταίο της άλμπουμ, «Popstar», έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στο Νο. 6 του δημοφιλούς chart Billboard 200. Αυτό το επίτευγμα σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η καλλιτέχνιδα καταφέρνει να εισέλθει στο Top 10 των charts, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία και την αφοσίωση των θαυμαστών της.

Η Tinashe χαμογελάει καθώς ποζάρει ανάμεσα σε φωτογραφίες της, προμοτάροντας το νέο της άλμπουμ «Popstar».
https://www.instagram.com/tinashenow

Η ίδια η Tinashe δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά και τη συγκίνησή της, δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό μήνυμα στο X (πρώην Twitter). «Είμαι τόσο απίστευτα ευγνώμων, αυτό είναι ΤΡΕΛΟ! #6 ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΣΤΟ BILLBOARD», έγραψε, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με αμέτρητα emojis που έδειχναν δάκρυα, ενώ ευχαρίστησε τους fans της «τόσο, μα τόοοοσο πολύ» για την αγάπη και την υποστήριξή τους, καταλήγοντας με μια φράση που αποτύπωνε απόλυτα τα συναισθήματά της: «Κλαίωωωωω».

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Η επιτυχία του «Popstar» αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Tinashe, η οποία έχει διαγράψει μια πορεία άνω της δεκαετίας στον μουσικό χώρο. Το προηγούμενο υψηλότερο σημείο της στο Billboard 200 ήταν με το άλμπουμ της Aquarius το 2014, το οποίο είχε φτάσει στο Νο. 17. Τα επόμενα άλμπουμ της, Nightride και Joyride, είχαν σημειώσει χαμηλότερες θέσεις, φτάνοντας στο Νο. 89 και το Νο. 58 αντίστοιχα. Ακόμη και το ανεξάρτητο άλμπουμ της Quantum Baby από το 2024, είχε φτάσει στο Νο. 199, καθιστώντας την άλμα στο Νο. 6 με το «Popstar» ακόμα πιο εντυπωσιακό.

Η πορεία της Tinashe τα τελευταία χρόνια είναι χαρακτηριστική της σταθερής της προσπάθειας να μετατρέψει την ανανεωμένη δημοτικότητά της σε επιτυχημένες εμπορικές επιδόσεις. Το single της «Nasty» από το 2024 έγινε viral επιτυχία, φτάνοντας στο Νο. 61 του Billboard Hot 100, σηματοδοτώντας την πρώτη της σόλο είσοδο στο chart μετά από περίπου μια δεκαετία. Ακολούθησε η συνεργασία της με τον Disco Lines στο τραγούδι «No Broke Boys», το οποίο έφτασε στο Νο. 36 του Hot 100, δίνοντας στην Tinashe την πρώτη της είσοδο στο Top 40 μετά το «2 On» το 2014. Το τραγούδι αυτό παρέμεινε για 24 εβδομάδες στο Νο. 1 του chart Hot Dance/Electronic Songs του Billboard.

Η Tinashe ποζάρει με λευκό φόρεμα, ενώ ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ.
https://www.instagram.com/tinashenow/

Αυτή η ανοδική τροχιά έκανε το «Popstar» να φαντάζει κάτι περισσότερο από μια απλή κυκλοφορία άλμπουμ. Αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο σε μια καριέρα που χαρακτηρίζεται από την ευελιξία της, κινούμενη αβίαστα ανάμεσα στην R&B, την pop και την dance μουσική, χωρίς να περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο είδος. Όπως επισημάνθηκε σε πρόσφατο αφιέρωμα του Billboard, η Tinashe ανήκει σε μια γενιά καλλιτεχνών που βλέπουν νέες κορυφές να κατακτώνται, περισσότερο από μια δεκαετία μετά τις πρώτες τους επιτυχίες.

https://www.instagram.com/tinashenow/
https://www.instagram.com/tinashenow/

Η επιτυχία αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από συναδέλφους της. Η τραγουδίστρια Victoria Monét έσπευσε να συγχαρεί την Tinashe, αναδημοσιεύοντας την ανάρτησή της με ενθουσιώδη σχόλια: «ΝΑΙ! ΕΙΜΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΓΙΑ ΣΕΝΑ!!!! Λουλούδια και πυραύδους στο φεγγάρι, κορίτσι μου. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!!!».

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Billboard 200 Tinashe
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