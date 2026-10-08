Από το παλάτι στα decks: Ο πρίγκιπας Emmanuel του Βελγίου κάνει μουσική ως «DJ Vyntrix»

Ο 21χρονος γιος του βασιλιά King Philippe και της βασίλισσας Queen Mathilde αναζητά τη δική του ταυτότητα στη μουσική ηλεκτρονικής σκηνής, με 2 singles ήδη στο ενεργητικό του

Με μια ματιά Ο πρίγκιπας Emmanuel του Βελγίου, 21 ετών, δραστηριοποιείται ως DJ Vyntrix.

Έχει κυκλοφορήσει τρία singles ηλεκτρονικής μουσικής και έχει εμφανιστεί ως DJ.

Παίζει επίσης σαξόφωνο, ασχολείται με αθλήματα και έχει εθελοντική δράση.

Ο πρίγκιπας ακολουθεί μια μη γραμμική ακαδημαϊκή πορεία, αναζητώντας την προσωπική του κλίση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο πρίγκιπας Emmanuel του Βελγίου, ο νεότερος γιος του βασιλιά King Philippe και της βασίλισσας Queen Mathilde, δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα βασιλικά του καθήκοντα. Στα 21 του χρόνια, έχει αναπτύξει ένα καλλιτεχνικό alter ego, γνωστό ως DJ Vyntrix, και έχει ήδη αρχίσει να χαράζει τη δική του πορεία στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής. Με δύο singles στο ενεργητικό του και εμφανίσεις ως DJ, ο νεαρός γαλαζοαίματος φαίνεται να αναζητά την προσωπική του έκφραση, μακριά από τις αυστηρές επιταγές του βασιλικού πρωτοκόλλου.

Ως DJ Vyntrix, ο πρίγκιπας Emmanuel κινείται στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής, με ήχους που παραπέμπουν στη deep house και την tech house. Έχει ήδη κυκλοφορήσει δικές του παραγωγές, όπως τα «Rio», «Palace» και «Free», ενώ έχει βρεθεί και ο ίδιος πίσω από τα decks, παρουσιάζοντας τη δική του δουλειά. Η επιλογή του κομματιού «Palace» για έναν νεαρό που μεγάλωσε στο Βασιλικό Ανάκτορο του Λάκεν, προσδίδει μια ιδιαίτερη ειρωνεία, σαν ένα προσωπικό inside joke.

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Η σχέση του πρίγκιπα Emmanuel με τη μουσική, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στην ηλεκτρονική παραγωγή. Ο νεαρός πρίγκιπας παίζει σαξόφωνο, συνδυάζοντας έτσι μια πιο παραδοσιακή μουσική παιδεία με το ενδιαφέρον του για τη σύγχρονη ηλεκτρονική σκηνή.

Πριν από την ενασχόλησή του με τη μουσική, ο πρίγκιπας Emmanuel είχε ήδη αρκετές άλλες δραστηριότητες. Ο αθλητισμός αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς του, με το ποδόσφαιρο να ξεχωρίζει ανάμεσα στα ενδιαφέροντά του. Το καλοκαίρι του 2025, μάλιστα, συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα γλωσσών και αθλητισμού σε ποδοσφαιρική ακαδημία στην Ισπανία. Πέρα από το ποδόσφαιρο, στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με το σκι, το τένις, το windsurfing και το τρέξιμο, δραστηριότητες που συνθέτουν την εικόνα ενός δυναμικού και ενεργού νέου.

Όσον αφορά τις σπουδές του, ο πρίγκιπας Emmanuel έχει ακολουθήσει μια μη γραμμική ακαδημαϊκή πορεία. Μετά την αποφοίτησή του από το International School of Brussels το 2024, ξεκίνησε σπουδές International Business Management και Marketing στο UCLL στη Λέουβεν. Αργότερα, αποφάσισε να αλλάξει κατεύθυνση και σήμερα σπουδάζει στο ISTEC, σε πρόγραμμα σχετικό με τις εμπορικές επιχειρήσεις. Αυτή η επιλογή δείχνει ότι, όπως και στη μουσική, δεν βιάζεται να ακολουθήσει έναν προκαθορισμένο δρόμο, αλλά αναζητά την προσωπική του κλίση.

Πίσω από την εικόνα του νεαρού πρίγκιπα που σπουδάζει, αθλείται και ασχολείται με τη μουσική, υπάρχει και μια λιγότερο προβεβλημένη πλευρά. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο πρίγκιπας Emmanuel συμμετείχε σε εθελοντική δράση για ηλικιωμένους που βρίσκονταν απομονωμένοι σε οίκους ευγηρίας. Επικοινωνούσε μαζί τους τηλεφωνικά, προσφέροντας παρέα και ενθάρρυνση σε μια δύσκολη περίοδο.

Η θέση του πρίγκιπα Emmanuel ως τρίτου στη σειρά διαδοχής του βελγικού θρόνου του αφήνει μεγαλύτερη ελευθερία να αναζητήσει τη δική του πορεία. Η ζωή του συνδυάζει σπουδές, αθλητισμό, σαξόφωνο και ηλεκτρονική μουσική, με το όνομα DJ Vyntrix να αποτελεί την πιο απρόσμενη πτυχή αυτής της πολυδιάστατης προσωπικότητας. Φαίνεται πως ο πρίγκιπας Emmanuel προτιμά να διαμορφώνει ο ίδιος το μέλλον του, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να αφήνει περιστασιακά το παλάτι για να ανέβει στα decks.

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