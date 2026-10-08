Shia LaBeouf – Mia Goth: Επίσημο τέλος στον γάμο τους μετά από 10 χρόνια

Με μια ματιά Η Mia Goth κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Shia LaBeouf, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές».

Η αίτηση ορίζει την 28η Ιουλίου 2025 ως ημερομηνία διαχωρισμού, μετά από 10 χρόνια σχέσης.

Η Goth ζητά την κύρια επιμέλεια της τετράχρονης κόρης τους, Isabel.

Η αίτηση διαζυγίου συμπίπτει με νομικά προβλήματα του Shia LaBeouf. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τέλος στον γάμο της με τον Shia LaBeouf αποφάσισε να βάλει η Mia Goth, καταθέτοντας αίτηση διαζυγίου έπειτα από περίπου μία δεκαετία κοινής πορείας. Η 32χρονη ηθοποιός επικαλείται «αγεφύρωτες διαφορές» ως αιτία του χωρισμού, ενώ στα δικαστικά έγγραφα ως ημερομηνία διαχωρισμού αναφέρεται η 28η Ιουλίου 2025. Η αίτηση κατατέθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου και έρχεται να επιβεβαιώσει το τέλος μιας σχέσης που έχει απασχολήσει αρκετές φορές τη δημοσιότητα, τόσο για την προσωπική της πορεία όσο και για τις δύσκολες περιόδους που έχουν αντιμετωπίσει οι δύο ηθοποιοί.

Η Mia Goth και ο Shia LaBeouf παντρεύτηκαν στις 10 Οκτωβρίου 2016 και απέκτησαν την κόρη τους, Isabel, το 2022. Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο, η Goth ζητά την κύρια επιμέλεια της τετράχρονης κόρης τους, ενώ ζητά επίσης να μην έχει το δικαστήριο τη δυνατότητα να επιδικάσει διατροφή συζύγου ούτε προς την ίδια ούτε προς τον LaBeouf. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το πρώην πλέον ζευγάρι, καθώς πέρα από το τέλος του γάμου τους θα πρέπει να καθοριστούν και οι όροι που αφορούν την ανατροφή της κόρης τους.

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Η αίτηση διαζυγίου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Shia LaBeouf έχει βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με νομικά προβλήματα. Τον Φεβρουάριο συνελήφθη στη Νέα Ορλεάνη μετά από καβγά σε μπαρ κατά τη διάρκεια του Mardi Gras, ενώ τον Ιούνιο δήλωσε ένοχος για τρεις κατηγορίες απλής σωματικής επίθεσης. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με αναστολή και 2 χρόνια επιτήρησης, ενώ του απαγορεύτηκε να πλησιάζει τα θύματα και το συγκεκριμένο μπαρ. Λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του, ο ηθοποιός είχε αρνηθεί ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αλκοόλ, υποστηρίζοντας σε συνέντευξή του στον Andrew Callaghan ότι η συμπεριφορά του στο περιστατικό συνδεόταν περισσότερο με «θυμό και εγωισμό» παρά με την κατανάλωση αλκοόλ.

Η σχέση της Mia Goth και του Shia LaBeouf ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν από τον γάμο τους, όταν οι 2 ηθοποιοί γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Nymphomaniac: Vol. II». Η προσωπική τους ζωή πέρασε αρκετές διακυμάνσεις, με περιόδους απομάκρυνσης και επανασύνδεσης, ενώ το 2016 παντρεύτηκαν. Η γέννηση της κόρης τους, Isabel, το 2022 αποτέλεσε μια νέα σελίδα στην κοινή τους ζωή, όμως πλέον η Goth προχωρά επισήμως στη λύση του γάμου τους. Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να καθορίσει και τα ζητήματα που αφορούν την επιμέλεια της τετράχρονης κόρης τους.

Κεντρική Εικόνα: @miagoth_

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