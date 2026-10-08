Travis Barker: Στο νοσοκομείο με την Kourtney Kardashian μετά το χειρουργείο

Ο Travis Barker μοιράστηκε στιγμιότυπο με τη σύζυγό του μετά την επέμβαση που έκανε, εξηγώντας πώς το μούδιασμα στο χέρι τον επηρέασε

Με μια ματιά Ο Travis Barker υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για μούδιασμα στο χέρι και τα δάχτυλα.

Η Kourtney Kardashian βρίσκεται στο νοσοκομείο στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του.

Ο μουσικός αστειεύτηκε για την έκφραση της συζύγου του στη φωτογραφία τους.

Ο Barker ελπίζει να είναι καλά σε λίγες εβδομάδες για να συνεχίσει να παίζει μουσική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Travis Barker, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο με τη σύζυγό του, Kourtney Kardashian, στο νοσοκομείο. Ο ντράμερ των Blink-182 αντιμετώπιζε μούδιασμα στο χέρι και στα δάχτυλά του, γεγονός που τον οδήγησε να αναζητήσει ιατρική βοήθεια. Ωστόσο, ακόμη και μετά την επέμβαση, δεν έχασε το χιούμορ του, σχολιάζοντας με αστεϊσμό την έκφραση της συζύγου του στη φωτογραφία τους.

Ο 50χρονος μουσικός μοιράστηκε την είδηση την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Η νέα ανάρτηση ήρθε μία ημέρα μετά τις πρώτες φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει από το νοσοκομείο, όπου βρισκόταν έχοντας στο πλευρό του την Kourtney Kardashian και την 20χρονη κόρη του, Alabama Barker.

Διάβασε επίσης: Η Kourtney Kardashian ζει το απόλυτο dark romance – Το δώρο του Travis Barker για την επέτειό τους

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, ο Travis Barker εμφανίζεται αγκαλιά με την Kourtney Kardashian, η οποία βρίσκεται δίπλα του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Ο ίδιος συνόδευσε τη φωτογραφία με μια χιουμοριστική παρατήρηση για την έκφραση της συζύγου του, γράφοντας: «Δεν είμαι σίγουρος γιατί η σύζυγός μου φαίνεται τόσο χαρούμενη με αυτό».

Πέρα από το αστείο σχόλιό του, ο μουσικός έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το πρόβλημα που αντιμετώπισε. Όπως εξήγησε, το χέρι, η παλάμη και τα δάχτυλά του είχαν αρχίσει να μουδιάζουν μετά από μια συναυλία που έδωσε τον προηγούμενο μήνα. Αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις τη Δευτέρα, διαπίστωσε ότι χρειαζόταν επέμβαση για την αποκατάσταση του νεύρου.

Για τον Travis Barker, η δυνατότητα να συνεχίσει να παίζει μουσική χωρίς προβλήματα αποτελεί προτεραιότητα. Γι’ αυτό και αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα στην επέμβαση, θέλοντας να αντιμετωπίσει το ζήτημα πριν επηρεάσει περισσότερο την επαγγελματική του δραστηριότητα.

«Ήθελα να το προλάβω και να τελειώνω, ώστε να μπορώ να συνεχίσω να παίζω με τον τρόπο που παίζω για πολύ, πολύ καιρό. Θα πρέπει να είμαι καλά σε λίγες εβδομάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πορεία της ανάρρωσής του.

Το προηγούμενο ατύχημα του Travis Barker στα drums

Η πρόσφατη περιπέτεια έρχεται περίπου τρία χρόνια μετά από έναν τραυματισμό που είχε υποστεί ο ντράμερ κατά τη διάρκεια πρόβας. Τον Φεβρουάριο του 2023, ο Travis Barker είχε αποκαλύψει ότι είχε χτυπήσει σοβαρά τον παράμεσό του ενώ έπαιζε drums, με αποτέλεσμα να εξαρθρωθεί το δάχτυλο και να υποστούν ζημιά οι σύνδεσμοί του.

Τότε, είχε περιγράψει το περιστατικό μέσα από ανάρτησή του στο X, γράφοντας: «Έπαιζα ντραμς στην πρόβα χθες και χτύπησα το δάχτυλό μου τόσο δυνατά που έπαθα εξάρθρωση και έκοψα τους συνδέσμους».

Παρά τις δυσκολίες, ο Travis Barker παραμένει προσηλωμένος στη μουσική του πορεία, ελπίζοντας ότι θα αναρρώσει σύντομα και θα επιστρέψει πίσω από τα drums. Στο πλευρό του σε αυτή την περίοδο βρίσκεται η Kourtney Kardashian, με την οποία μοιράστηκε και το τελευταίο στιγμιότυπο από το νοσοκομείο.

Διάβασε επίσης: