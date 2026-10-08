Celeb World 08.10.2026

Travis Barker: Στο νοσοκομείο με την Kourtney Kardashian μετά το χειρουργείο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Travis Barker μοιράστηκε στιγμιότυπο με τη σύζυγό του μετά την επέμβαση που έκανε, εξηγώντας πώς το μούδιασμα στο χέρι τον επηρέασε
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Travis Barker υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για μούδιασμα στο χέρι και τα δάχτυλα.
  • Η Kourtney Kardashian βρίσκεται στο νοσοκομείο στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του.
  • Ο μουσικός αστειεύτηκε για την έκφραση της συζύγου του στη φωτογραφία τους.
  • Ο Barker ελπίζει να είναι καλά σε λίγες εβδομάδες για να συνεχίσει να παίζει μουσική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Travis Barker, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο με τη σύζυγό του, Kourtney Kardashian, στο νοσοκομείο. Ο ντράμερ των Blink-182 αντιμετώπιζε μούδιασμα στο χέρι και στα δάχτυλά του, γεγονός που τον οδήγησε να αναζητήσει ιατρική βοήθεια. Ωστόσο, ακόμη και μετά την επέμβαση, δεν έχασε το χιούμορ του, σχολιάζοντας με αστεϊσμό την έκφραση της συζύγου του στη φωτογραφία τους.

Η Kourtney Kardashian και ο Travis Barker κάθονται μαζί σε εξωτερικό χώρο
https://www.instagram.com/travisbarker/

Ο 50χρονος μουσικός μοιράστηκε την είδηση την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Η νέα ανάρτηση ήρθε μία ημέρα μετά τις πρώτες φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει από το νοσοκομείο, όπου βρισκόταν έχοντας στο πλευρό του την Kourtney Kardashian και την 20χρονη κόρη του, Alabama Barker.

Διάβασε επίσης: Η Kourtney Kardashian ζει το απόλυτο dark romance – Το δώρο του Travis Barker για την επέτειό τους

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, ο Travis Barker εμφανίζεται αγκαλιά με την Kourtney Kardashian, η οποία βρίσκεται δίπλα του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Ο ίδιος συνόδευσε τη φωτογραφία με μια χιουμοριστική παρατήρηση για την έκφραση της συζύγου του, γράφοντας: «Δεν είμαι σίγουρος γιατί η σύζυγός μου φαίνεται τόσο χαρούμενη με αυτό».

https://www.instagram.com/travisbarker
https://www.instagram.com/travisbarker

Πέρα από το αστείο σχόλιό του, ο μουσικός έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το πρόβλημα που αντιμετώπισε. Όπως εξήγησε, το χέρι, η παλάμη και τα δάχτυλά του είχαν αρχίσει να μουδιάζουν μετά από μια συναυλία που έδωσε τον προηγούμενο μήνα. Αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις τη Δευτέρα, διαπίστωσε ότι χρειαζόταν επέμβαση για την αποκατάσταση του νεύρου.

Για τον Travis Barker, η δυνατότητα να συνεχίσει να παίζει μουσική χωρίς προβλήματα αποτελεί προτεραιότητα. Γι’ αυτό και αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα στην επέμβαση, θέλοντας να αντιμετωπίσει το ζήτημα πριν επηρεάσει περισσότερο την επαγγελματική του δραστηριότητα.

https://www.instagram.com/kourtneykardash
https://www.instagram.com/kourtneykardash

«Ήθελα να το προλάβω και να τελειώνω, ώστε να μπορώ να συνεχίσω να παίζω με τον τρόπο που παίζω για πολύ, πολύ καιρό. Θα πρέπει να είμαι καλά σε λίγες εβδομάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πορεία της ανάρρωσής του.

Το προηγούμενο ατύχημα του Travis Barker στα drums

Η πρόσφατη περιπέτεια έρχεται περίπου τρία χρόνια μετά από έναν τραυματισμό που είχε υποστεί ο ντράμερ κατά τη διάρκεια πρόβας. Τον Φεβρουάριο του 2023, ο Travis Barker είχε αποκαλύψει ότι είχε χτυπήσει σοβαρά τον παράμεσό του ενώ έπαιζε drums, με αποτέλεσμα να εξαρθρωθεί το δάχτυλο και να υποστούν ζημιά οι σύνδεσμοί του.

https://www.instagram.com/kourtneykardash
https://www.instagram.com/kourtneykardash

Τότε, είχε περιγράψει το περιστατικό μέσα από ανάρτησή του στο X, γράφοντας: «Έπαιζα ντραμς στην πρόβα χθες και χτύπησα το δάχτυλό μου τόσο δυνατά που έπαθα εξάρθρωση και έκοψα τους συνδέσμους».

Παρά τις δυσκολίες, ο Travis Barker παραμένει προσηλωμένος στη μουσική του πορεία, ελπίζοντας ότι θα αναρρώσει σύντομα και θα επιστρέψει πίσω από τα drums. Στο πλευρό του σε αυτή την περίοδο βρίσκεται η Kourtney Kardashian, με την οποία μοιράστηκε και το τελευταίο στιγμιότυπο από το νοσοκομείο.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Kourtney Kardashian Travis Barker
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Shia LaBeouf – Mia Goth: Επίσημο τέλος στον γάμο τους μετά από 10 χρόνια

Shia LaBeouf – Mia Goth: Επίσημο τέλος στον γάμο τους μετά από 10 χρόνια

08.10.2026
Επόμενο
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Το στιγμιότυπο που μαρτυρά πόσο ερωτευμένοι είναι

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Το στιγμιότυπο που μαρτυρά πόσο ερωτευμένοι είναι

08.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Το στιγμιότυπο που μαρτυρά πόσο ερωτευμένοι είναι
Celeb News

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Το στιγμιότυπο που μαρτυρά πόσο ερωτευμένοι είναι

08.10.2026
Shia LaBeouf – Mia Goth: Επίσημο τέλος στον γάμο τους μετά από 10 χρόνια
Celeb News

Shia LaBeouf – Mia Goth: Επίσημο τέλος στον γάμο τους μετά από 10 χρόνια

08.10.2026
«Mamma Mia!»: Ο Dominic Cooper και η Amanda Seyfried σε ένα reunion γεμάτο αναμνήσεις
Celeb News

«Mamma Mia!»: Ο Dominic Cooper και η Amanda Seyfried σε ένα reunion γεμάτο αναμνήσεις

08.10.2026
Olivia Rodrigo: Η απρόσμενη αποκάλυψη για την ερωτική της ζωή που συζητούν όλοι
Celeb News

Olivia Rodrigo: Η απρόσμενη αποκάλυψη για την ερωτική της ζωή που συζητούν όλοι

08.10.2026
Harry Styles: Γυμνός σε νέα έκθεση πορτρέτων του Tim Walker
Celeb News

Harry Styles: Γυμνός σε νέα έκθεση πορτρέτων του Tim Walker

08.10.2026
Ντέπυ Γκολεμά: Η αποκάλυψη για το μέλλον των «Ράδιο Αρβύλα» και το σχόλιο για τη Ζέτα Μακρυπούλια
Celeb News

Ντέπυ Γκολεμά: Η αποκάλυψη για το μέλλον των «Ράδιο Αρβύλα» και το σχόλιο για τη Ζέτα Μακρυπούλια

08.10.2026
Zendaya: Η χειραψία με την Brigitte Macron που «δίχασε» το Παρίσι
Celeb News

Zendaya: Η χειραψία με την Brigitte Macron που «δίχασε» το Παρίσι

08.10.2026
Ιωάννα Τούνη: Στην Κένυα για σαφάρι με τον σύντροφό της – Οι εικόνες από την αφρικανική σαβάνα
Celeb News

Ιωάννα Τούνη: Στην Κένυα για σαφάρι με τον σύντροφό της – Οι εικόνες από την αφρικανική σαβάνα

08.10.2026
Bruno Mars: Η συναυλία του έγινε σκηνικό για μια πρόταση γάμου που έκλεψε την παράσταση
Celeb News

Bruno Mars: Η συναυλία του έγινε σκηνικό για μια πρόταση γάμου που έκλεψε την παράσταση

07.10.2026
Πώς να φτιάξεις σπιτική μαρμελάδα με berries χωρίς ζάχαρη – Θα γίνει το νέο σου κόλλημα

Πώς να φτιάξεις σπιτική μαρμελάδα με berries χωρίς ζάχαρη – Θα γίνει το νέο σου κόλλημα

Η πόλη σου δεν είναι βαρετή, απλώς την έχεις συνηθίσει – 4 τρόποι να τη δεις αλλιώς

Η πόλη σου δεν είναι βαρετή, απλώς την έχεις συνηθίσει – 4 τρόποι να τη δεις αλλιώς

Ο FY αποκαλύπτει στο Mad.gr το επιχειρηματικό βήμα που θα ήθελε να τολμήσει

Ο FY αποκαλύπτει στο Mad.gr το επιχειρηματικό βήμα που θα ήθελε να τολμήσει

Ξέχνα τις αυθόρμητες αγορές και δες πώς το κινητό σου χειραγωγεί την πιστωτική σου κάρτα

Ξέχνα τις αυθόρμητες αγορές και δες πώς το κινητό σου χειραγωγεί την πιστωτική σου κάρτα

Λούζεσαι αλλά τα μαλλιά σου λαδώνουν γρήγορα; Ίσως αυτό είναι το λάθος που κάνεις

Λούζεσαι αλλά τα μαλλιά σου λαδώνουν γρήγορα; Ίσως αυτό είναι το λάθος που κάνεις

Το φρούτο που μπορεί να γίνει ο καλύτερος σύμμαχός σου στον ύπνο

Το φρούτο που μπορεί να γίνει ο καλύτερος σύμμαχός σου στον ύπνο

Κ. Καραμανλής: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και τα κοινά συμφέροντα Ελλάδας – Κίνας

Κ. Καραμανλής: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και τα κοινά συμφέροντα Ελλάδας – Κίνας

Λεφτά υπάρχουν (στις Βρυξέλλες) για τον… Ζελένσκι – Όχι για τους ευρωπαίους πολίτες

Λεφτά υπάρχουν (στις Βρυξέλλες) για τον… Ζελένσκι – Όχι για τους ευρωπαίους πολίτες

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για επικίνδυνες «θεραπείες» και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για επικίνδυνες «θεραπείες» και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια