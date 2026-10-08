Celeb World 08.10.2026

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Το στιγμιότυπο που μαρτυρά πόσο ερωτευμένοι είναι

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Αν αναρωτιέσαι πώς περνάει τις στιγμές του ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια, μια εξόρμηση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού σου δίνει την απάντηση
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα παρακολούθησαν συναυλία του Bruno Mars στο Λος Άντζελες.
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε στιγμιότυπα από τη συναυλία, συμπεριλαμβανομένου ενός VIP pass.
  • Το ζευγάρι μοιράστηκε μια κοινή φωτογραφία από την προνομιακή θέση τους, δείχνοντας την ευτυχία τους.
  • Το ταξίδι στο Λος Άντζελες αποτελεί απόδραση και ποιοτικό χρόνο για τη σχέση τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε φορά που ένα από τα πιο ερωτευμένα και λαμπερά ζευγάρια της ελληνικής showbiz αποφασίζει να μοιραστεί μερικές αυθόρμητες στιγμές από την προσωπική του ζωή, το ενδιαφέρον του κοινού χτυπάει κόκκινο μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Όλοι μας παρακολουθούμε με ανυπομονησία τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις τους, αναζητώντας εκείνα τα μικρά, αυθεντικά στιγμιότυπα που αποδεικνύουν πόσο ταιριαστοί είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Όταν δε η απόδρασή τους περιλαμβάνει ένα ταξίδι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και μια VIP εμπειρία σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς, το αποτέλεσμα γίνεται ακαριαία το απόλυτο θέμα συζήτησης στα social media.

https://www.instagram.com/alexandra.nika/
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, έκαναν για ακόμα μια φορά τη διαφορά, χαρίζοντάς μας μια σπάνια ματιά από την ταξιδιωτική τους καθημερινότητα στο Los Angeles. Το ερωτευμένο ζευγάρι βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου, στο εντυπωσιακό show του Αμερικανού star Bruno Mars, ο οποίος πραγματοποίησε μια καθηλωτική εμφανιση στην πόλη των αγγέλων στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του με τίτλο «The Romantic World Tour». Η ατμόσφαιρα της βραδιάς ήταν γεμάτη παλμό, ρυθμό και αμερικάνικη λάμψη, με τους δυο τους να απολαμβάνουν κάθε στιγμή της μουσικής παράστασης από εξαιρετικά προνομιακή θέση.

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Η Αλεξάνδρα Νίκα, που διατηρεί έναν ιδιαίτερα αισθητικά προσεγμένο λογαριασμό στο Instagram, δεν παρέλειψε να δημοσιεύσει μια σειρά από αποκλειστικά στιγμιότυπα, τα οποία ξεσήκωσαν αμέσως τους διαδικτυακούς της φίλους. Ετοιμάσου να μάθεις για τις 3  βασικές λεπτομέρειες αυτής της λαμπερής βραδιάς στο Λος Άντζελες που έκλεψαν τις εντυπώσεις.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Το ειδικό VIP pass και το εντυπωσιακό φωτογραφικό υλικό

Η Αλεξάνδρα Νίκα προσέφερε στους ακολούθους της μια ολοκληρωμένη εμπειρία από τη συναυλία, ξεκινώντας τις αναρτήσεις της με μια φωτογραφία από το ειδικό pass που εξασφάλισε για το show. Το backstage διαπιστευτήριο μαρτυρούσε την προνομιακή πρόσβαση του ζευγαριού στο event, ενώ ακολούθησαν εκρηκτικά βίντεο και λήψεις από τη στιγμή που ο Bruno Mars ανέβηκε στη σκηνή, ξεσηκώνοντας το κοινό με τις επιτυχίες του και τα μοναδικά του χορευτικά.

 

https://www.instagram.com/alexandra.nika/
https://www.instagram.com/alexandra.nika/
https://www.instagram.com/alexandra.nika/
https://www.instagram.com/alexandra.nika/
https://www.instagram.com/alexandra.nika/
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Η σπάνια κοινή φωτογραφία του ζευγαριού που έκλεψε την παράσταση

Ανάμεσα στα ατμοσφαιρικά πλάνα της συναυλίας, εκείνο που μαγνήτισε αναμφισβήτητα όλα τα βλέμματα ήταν η κοινή τους φωτογραφία. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα πόζαραν χαμογελαστοί, χαλαροί και φανερά ευτυχισμένοι από τις θέσεις τους, αποδεικνύοντας πόσο απολαμβάνουν τη συντροφιά ο ένας του άλλου. Η αβίαστη κομψότητά τους και η χημεία που εκπέμπουν ακόμα και σε μια αυθόρμητη λήψη έκαναν τη συγκεκριμένη δημοσίευση να τραβήξει τη προσοχή.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Ένα ταξίδι-αποφόρτιση στο Λος Άντζελες μακριά από την καθημερινότητα

Αυτή η μουσική εξόρμηση στο Los Angeles αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι το ζευγάρι γνωρίζει πώς να ξεκλέβει ποιοτικό χρόνο για τη σχέση του παρά το επιβαρυμένο πρόγραμμα του δημοφιλούς τραγουδιστή. Η παρακολούθηση της περιοδείας «The Romantic World Tour» του Bruno Mars λειτούργησε ως μια τέλεια αφορμή για ανανεωτικές στιγμές, επιβεβαιώνοντας πως η αγάπη τους για τη μουσική και τα ταξίδια παραμένει ο συνδετικός τους κρίκος σε κάθε τους βήμα.

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BRUNO MARS ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
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