Celeb World 07.10.2026

Ανέστης Ευαγγελόπουλος: Η μεγάλη αλλαγή στο vidcast «AnesTEA» – Ποια παίρνει τη θέση του

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Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος αποχωρεί από το «AnesTEA» και η Ελένη Βουλγαράκη αναλαμβάνει την παρουσίαση του γνωστού vidcast στο YouTube
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος αποχωρεί από το vidcast «AnesTEA».
  • Τη θέση του Ανέστη Ευαγγελόπουλου αναλαμβάνει η Ελένη Βουλγαράκη.
  • Η αλλαγή ανακοινώθηκε στην εκπομπή «Happy Day» του ALPHA.
  • Το vidcast «AnesTEA» είχε δημιουργηθεί σε συνεργασία με τα «ΤΑ ΝΕΑ».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια αλλαγή που δεν περίμενε το τηλεοπτικό κοινό έγινε γνωστή μέσα από το «Happy Day» του ALPHA. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου, ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος δεν θα βρίσκεται τη φετινή σεζόν στο τιμόνι του διαδικτυακού vidcast «AnesTEA», το οποίο είχε ξεχωρίσει στο YouTube την περασμένη χρονιά. Τη θέση του, όπως έγινε γνωστό, αναλαμβάνει η Ελένη Βουλγαράκη, φέρνοντας μια νέα εποχή στο δημοφιλές διαδικτυακό project.

https://www.instagram.com/anestisevangelopoulos
https://www.instagram.com/anestisevangelopoulos

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστός μέσα από το AnesTEA, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με «ΤΑ ΝΕΑ» και φιλοξένησε πρόσωπα από τον χώρο της showbiz και όχι μόνο. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε η Τίνα Μεσσαροπούλου στην πρωινή εκπομπή του ALPHA, ο ίδιος δεν θα συνεχίσει φέτος στην παρουσίαση του vidcast. Η είδηση προκάλεσε συζητήσεις, καθώς το project είχε συνδεθεί έντονα με την παρουσία του.

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Την ίδια στιγμή, η Ελένη Βουλγαράκη φαίνεται πως ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία. Η παρουσιάστρια είχε ήδη μιλήσει δημόσια για το νέο της εγχείρημα, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει από την αρχή ξεκάθαρο ποια ακριβώς θέση αναλαμβάνει. Η αποκάλυψη ήρθε μέσα από το ρεπορτάζ του Happy Day, όταν η Τίνα Μεσσαροπούλου συνέδεσε το νέο project της με την αποχώρηση του Ανέστη Ευαγγελόπουλου.

Η Ελένη Βουλγαράκη με τζιν και γυαλιά ηλίου σε καλοκαιρινό τοπίο με θέα τη θάλασσα.
https://www.instagram.com/voulgaraki_el/

Η αποκάλυψη στο Happy Day

Η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Ελένης Βουλγαράκη για το νέο επαγγελματικό της βήμα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε πως λίγοι ήταν εκείνοι που κατάφεραν να συνδέσουν το νέο εγχείρημα της παρουσιάστριας με το πρόσωπο που αντικαθιστά.


Τότε, η Τίνα Μεσσαροπούλου έδωσε την απάντηση, αποκαλύπτοντας πως η Ελένη Βουλγαράκη αναλαμβάνει τη θέση του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο AnesTEA. Έτσι, το γνωστό vidcast στο YouTube επιστρέφει με νέα παρουσιάστρια, ενώ μένει να φανεί πώς θα διαμορφωθεί η νέα του εποχή. Η αλλαγή αυτή αποτελεί ένα από τα νέα δεδομένα της φετινής σεζόν και αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κοινού, ιδιαίτερα μετά την επιτυχία που είχε το project με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο.

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AnesTEA Ανέστης Ευαγγελόπουλος
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