Η μεγάλη αποκάλυψη του Νίκου Καρβέλα: «Η Άννα έχει πάρει μια κατεύθυνση που δεν με βρίσκει σύμφωνο»

Ο συνθέτης μιλάει για πρώτη φορά μετά την απουσία του από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ για όσα συνέβησαν μεταξύ τους

Με μια ματιά Ο Νίκος Καρβέλας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την καλλιτεχνική κατεύθυνση της Άννας Βίσση.

Θεωρεί ότι η τέχνη πρέπει να είναι λαϊκή και προσιτή, όχι εντυπωσιακή παραγωγή.

Ο συνθέτης αναφέρθηκε σε οικονομικές διαφωνίες και προσβλητική συμπεριφορά σχετικά με την αμοιβή του.

Ο Καρβέλας υπερασπίζεται το έργο του και την αξιοπρέπειά του ως δημιουργός. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Νίκος Καρβέλας έσπασε τη σιωπή του, εκδίδοντας μια αναλυτική ανακοίνωση που φωτίζει τις ρίζες της κρίσης που ξέσπασε μεταξύ του ιδίου και της Άννας Βίσση, μετά την απουσία του από τη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο συνθέτης, γνωστός για την αμεσότητά του, περιέγραψε με σπαρακτικά λόγια την αίσθηση «συντριβής» που βίωσε, αποκαλύπτοντας ότι οι διαφορές τους δεν είναι πλέον μόνο επαγγελματικές, αλλά αγγίζουν την ουσία της καλλιτεχνικής τους αντίληψης.

Η αντίδραση στις φήμες και η καλλιτεχνική σύγκρουση

Ο Νίκος Καρβέλας ξεκίνησε την ανακοίνωσή του απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις «ανακριβείς» πληροφορίες που διαδόθηκαν σχετικά με την απουσία του από την εκδήλωση. Τόνισε την ειλικρίνεια που πάντα τον διέπει, αναφέροντας ότι η σχέση του με την Άννα Βίσση υπήρξε ιστορικά στενή, τόσο σε προσωπικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Ο ίδιος έχει συνθέσει και γράψει το μεγαλύτερο μέρος της δισκογραφίας της, συμμετέχοντας ενεργά τόσο στις επιτυχίες όσο και στις δυσκολίες της κοινής τους πορείας. Η επιτυχία της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, όπου 47 από τα 50 τραγούδια ήταν δικές του δημιουργίες, υπογραμμίζει τη βαθιά του σύνδεση με το έργο της.

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Ωστόσο, ο Νίκος Καρβέλας αποκάλυψε ότι η κοινή πορεία τους έχει πλέον αλλάξει κατεύθυνση. «Η Άννα έχει πάρει μία κατεύθυνση, τόσο σε επίπεδο καλλιτεχνικό όσο και σε επίπεδο δημόσιας παρουσίας, που δεν με βρίσκει σύμφωνο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Εξέφρασε την ανησυχία του για την επιλογή ενός τόσο μεγάλου χώρου όπως το ΟΑΚΑ, αλλά και για τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων, τονίζοντας ότι η τέχνη του είναι «λαϊκή και προσιτή». Για εκείνον, η ουσία της μουσικής βρίσκεται στην αμεσότητα και την αλληλεπίδραση με το κοινό, και όχι σε εντυπωσιακές παραγωγές που μπορεί να κάνουν τα τραγούδια δευτερεύοντα έναντι της εικόνας. Η σύγκρουση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι μεταξύ «τελείως διαφορετικών προθέσεων και οραμάτων».

Οικονομικές διαφωνίες και προσωπικές προσβολές

Πέρα από τις καλλιτεχνικές διαφωνίες, η ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα εστιάζει και σε οικονομικές διαφορές, τις οποίες όμως αποδίδει ως «πρώτη πράξη μιας γενικότερης προσβλητικής συμπεριφοράς». Ο συνθέτης υποστηρίζει ότι του παρουσιάστηκε ως τετελεσμένο γεγονός η μη καταβολή αμοιβής, με αιτιολογία το υψηλό κόστος της παραγωγής. Ο ίδιος, ωστόσο, θεωρεί ότι η αμοιβή του δημιουργού των τραγουδιών πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο κόστος παραγωγής.

Η κλιμάκωση της διαφωνίας κορυφώθηκε όταν, λίγες ώρες πριν τη συναυλία, ο Νίκος Καρβέλας ενημερώθηκε ότι ο ίδιος και οι προσκεκλημένοι του δεν θα μπορούσαν να καθίσουν στις αρχικά συμφωνημένες θέσεις, αλλά θα τους παραχωρούνταν απομακρυσμένες και υποδεέστερες. Η άρνησή του να αποδεχτεί αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά, οδήγησε σε απειλές ότι θα του απαγορευόταν η είσοδος και θα έπαυε κάθε συζήτηση για το οικονομικό.

Το τελειωτικό χτύπημα, όπως το χαρακτήρισε, ήταν η πληροφορία ότι η Άννα Βίσση γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά. «Μια λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα: Συντριβή», δήλωσε ο Νίκος Καρβέλας, εκφράζοντας τη δυσκολία του να πιστέψει ότι η τραγουδίστρια συναίνεσε σε μια τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον του.

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Υπεράσπιση του έργου και της αξιοπρέπειας

Ο Νίκος Καρβέλας ξεκαθάρισε ότι η πρόθεσή του δεν είναι να προσβάλει κανέναν, αλλά να υπερασπιστεί το έργο του και την αξιοπρέπειά του. Τόνισε ότι η ειλικρινής έκφραση της γνώμης δεν αποτελεί προσβολή, ενώ η απαίτηση να μην μιλάει και να μην εκφράζει τη γνώμη του είναι η πραγματική προσβολή. Ως δημιουργός, έχει το δικαίωμα να αμείβεται, να υπερασπίζεται την ακεραιότητα του έργου του και να επιλέγει πώς αυτό θα πλαισιώνεται αισθητικά, κοινωνικά και ιδεολογικά.

Η ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα ολοκληρώνεται με τη διαβεβαίωση ότι οι κινήσεις του αποσκοπούν στην υπεράσπιση του έργου του και στην απόδοση του σεβασμού που του αναλογεί ως δημιουργού.

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