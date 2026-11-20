Με μια ματιά Ο Bruno Mars ανακοίνωσε τον θάνατο του πατέρα του, Peter Hernandez, σε ηλικία 74 ετών.

Ο τραγουδιστής εξέφρασε τη θλίψη του μέσω Instagram, αποκαλώντας τον πατέρα του "τον σπουδαιότερο μπαμπά του κόσμου".

Ο πατέρας του Bruno Mars, μουσικός, του δίδαξε τα πάντα για τη μουσική και επηρέασε το στυλ του.

Παρά την απώλεια, ο Bruno Mars ετοιμάζεται για την επανέναρξη της περιοδείας του "The Romantic Tour". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Bruno Mars βιώνει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, καθώς ανακοίνωσε τον θάνατο του πατέρα του, Peter Hernandez. Με μια συγκλονιστική ανάρτηση στο Instagram την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

«Την περασμένη εβδομάδα είχα την ευκαιρία να αγκαλιάσω τον πατέρα μου για τελευταία φορά», έγραψε ο Bruno Mars, μοιράζοντας συγκινητικές στιγμές από τη ζωή του με τον πατέρα του. «Αν με έχετε ακούσει ποτέ να μιλάω γι’ αυτόν, πάντα έλεγα ότι ήταν ο άνθρωπος που μου δίδαξε τα πάντα στη ζωή, ειδικά όσον αφορά τη μουσική. Μεγάλωσε τις τέσσερις υπέροχες αδερφές μου, τον αδερφό μου και εμένα».

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Ο Bruno Mars συνέχισε περιγράφοντας τον πατέρα του ως «τον σπουδαιότερο μπαμπά του κόσμου» και δήλωσε ότι θα του λείπει καθημερινά, μέχρι να ξανασυναντηθούν. «Σ’ αγαπώ, μπαμπά. Δώσε ένα φιλί στη μαμά εκεί πάνω για μένα», πρόσθεσε ο τραγουδιστής, αναφερόμενος στην απώλεια της μητέρας του, Bernadette San Pedro Bayot, το 2013.

Στη συγκινητική του ανάρτηση, ο Bruno Mars δημοσίευσε μια φωτογραφία από το νοσοκομείο με τον εκλιπόντα πατέρα του, καθώς και πολλά στιγμιότυπα από το παρελθόν, όπου ο πατέρας του, που είχε έντονη μουσική παρουσία, διακρίνεται σε διάφορες στιγμές. Οι λεπτομέρειες γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του Peter Hernandez παραμένουν περιορισμένες.

Η σχέση του Bruno Mars με τον πατέρα του ήταν ιδιαίτερα στενή, ειδικά όσον αφορά τη μουσική. Ο Peter Hernandez, ως μουσικός της παλιάς σχολής, διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό το μουσικό υπόβαθρο του γιου του. Όπως είχε δηλώσει ο Bruno Mars σε παλαιότερη συνέντευξή του στο περιοδικό Latina, «όλη μου η αίσθηση του ρυθμού οφείλεται στο ότι ο πατέρας μου μου μάθαινε κρουστά (bongos) όταν ήμουν παιδί. Ήταν ένας παλιός μουσικός της σκηνής, οπότε από αυτόν προέρχονται τα δαχτυλίδια, τα γυαλιστερά παπούτσια, τα κοστούμια και το πομπαντούρ. Όλα αυτά προέκυψαν παρακολουθώντας τον πατέρα μου».

Ο Peter Hernandez και η Bernadette San Pedro Bayot χώρισαν όταν ο Bruno Mars ήταν περίπου 12 ετών, στα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του ’90. Ο χωρισμός τους οδήγησε και στη διάλυση του οικογενειακού συγκροτήματος «The Love Notes». Παρά τη δύσκολη προσωπική στιγμή, ο Bruno Mars ετοιμάζεται να επιστρέψει στις ζωντανές εμφανίσεις. Η περιοδεία του «The Romantic Tour» αναμένεται να συνεχιστεί με πέντε συναυλίες στην Πόλη του Μεξικού, ξεκινώντας από τις 3 Δεκεμβρίου.

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