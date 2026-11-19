Με μια ματιά Η παράσταση «Παρέλαση» εξερευνά τη σχέση δύο αδερφών, την απουσία και τον φόβο, με συμβολισμούς που επιδέχονται πολλαπλές ερμηνείες.

Οι ηθοποιοί Κωνσταντίνα Μάντζιου και Μανώλης Πίτερης μιλούν για τις προκλήσεις του θεάτρου, την ισορροπία κωμικού-δραματικού και την επαγγελματική αβεβαιότητα.

Η νέα γενιά δείχνει αυξανόμενο ενδιαφέρον για το θέατρο, ενώ οι ηθοποιοί επιθυμούν να εξερευνήσουν και την τηλεόραση.

Η συνεργασία Μάντζιου-Πίτερη χαρακτηρίζεται από χημεία και αμοιβαία στήριξη, παρά την πρώτη θεατρική εμπειρία της Μάντζιου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο νέο επεισόδιο του «Talk to Mad», η Αθηνά Κλήμη συναντά την Κωνσταντίνα Μάντζιου και τον Μανώλη Πίτερη, τους δύο πρωταγωνιστές της θεατρικής παράστασης «Παρέλαση», και μαζί ανοίγουν μια συζήτηση που ξεκινά από το θέατρο και φτάνει μέχρι τις προσωπικές αγωνίες, τις επαγγελματικές αναζητήσεις και τα όνειρα της νέας γενιάς ηθοποιών. Με αφορμή το έργο της Λούλας Αναγνωστάκη, οι δύο καλλιτέχνες μιλούν για τους ρόλους τους, τις προκλήσεις που συνάντησαν κατά την προετοιμασία, αλλά και για το πώς είναι να προσπαθείς να βρεις τη θέση σου σε έναν χώρο που απαιτεί διαρκή επιμονή και αντοχή.

Η «Παρέλαση» είναι μια παράσταση που δεν σου δίνει απαραίτητα όλες τις απαντήσεις, αλλά σε αφήνει να αναμετρηθείς με τα δικά σου ερωτήματα. Δύο αδέρφια βρίσκονται εγκλωβισμένα μέσα σε ένα σπίτι, παρατηρώντας τον κόσμο έξω από το παράθυρο, ενώ μια παρέλαση που περιμένουν να πραγματοποιηθεί αποκτά σταδιακά έναν πολύ διαφορετικό συμβολισμό. Ο Άρης και η Ζωή, τους οποίους υποδύονται ο Μανώλης Πίτερης και η Κωνσταντίνα Μάντζιου αντίστοιχα, βιώνουν την πραγματικότητα με διαφορετικό τρόπο, με τις σχέσεις τους, την οικογένεια, την απουσία και τον φόβο να δημιουργούν ένα πολυεπίπεδο σκηνικό.

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Μέσα από τη συνέντευξη, οι δύο ηθοποιοί εξηγούν πώς προσέγγισαν ένα κείμενο που συνδυάζει το τραγικό με το κωμικό, ενώ η Αθηνά Κλήμη δεν αφήνει τη συζήτηση να μείνει μόνο στα θεατρικά, καθώς τους ρωτά για την καθημερινότητα του επαγγέλματος, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και το κατά πόσο η τηλεόραση αποτελεί μέρος των μελλοντικών τους σχεδίων.

Η «Παρέλαση» και οι συμβολισμοί που κρύβονται πίσω από την ιστορία

Η παράσταση πραγματεύεται τη σχέση δύο αδερφών, τη σχέση τους με τον πατέρα τους, αλλά και την απουσία της μητέρας, μέσα σε έναν κόσμο που μοιάζει προστατευμένος, αλλά ταυτόχρονα ασφυκτικός. Ο Άρης ερμηνεύει όσα συμβαίνουν έξω από το σπίτι ως μια παρέλαση, ενώ η Ζωή αντιλαμβάνεται πως αυτό που πλησιάζει μπορεί να είναι κάτι πολύ πιο απειλητικό.

Όπως εξηγούν οι δύο ηθοποιοί, ο συμβολισμός αποτελεί βασικό στοιχείο της ιστορίας, καθώς το έργο αφήνει χώρο για διαφορετικές ερμηνείες, ανάλογα με τα βιώματα και τα ερεθίσματα κάθε θεατή. Η πραγματικότητα δεν παρουσιάζεται πάντα με σαφήνεια, ενώ αρκετές φορές δεν γνωρίζεις αν αυτό που συμβαίνει είναι αληθινό, αν βρίσκεται στη φαντασία των χαρακτήρων ή αν αποτελεί μια διαφορετική εκδοχή της ίδιας τους της καθημερινότητας.

Ο Μανώλης Πίτερης αναφέρεται, μάλιστα, στη δομή του κειμένου, η οποία θυμίζει κινηματογραφικά frames, δημιουργώντας την αίσθηση πως παρακολουθείς στιγμές που επαναλαμβάνονται, ενώ δεν είναι πάντα ξεκάθαρο αν πρόκειται για την ίδια ημέρα ή για διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η Κωνσταντίνα Μάντζιου προσθέτει πως αυτή η ανοιχτή προσέγγιση αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους ηθοποιούς, καθώς έπρεπε να διαχειριστούν ένα κείμενο με πολλές έννοιες, συναισθηματικές μεταβάσεις και διαφορετικές αναγνώσεις.

Όταν το γέλιο συναντά τη συγκίνηση

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της «Παρέλασης» είναι η συνύπαρξη κωμικών και δραματικών στιγμών. Μπορεί να γελάς με κάτι που συμβαίνει στη σκηνή και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, να αισθάνεσαι πως αυτό που παρακολουθείς είναι πολύ πιο βαρύ από όσο αρχικά νόμιζες. Η συγκεκριμένη ισορροπία αποτέλεσε σημαντική πρόκληση για τους δύο πρωταγωνιστές, καθώς έπρεπε να βρουν τον τρόπο να μεταφέρουν στο κοινό την πολυπλοκότητα των χαρακτήρων και των καταστάσεων.

Όπως αναφέρουν, αρκετοί θεατές τούς έχουν μιλήσει για τις έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις που προκαλεί η παράσταση, με κάποιους να γελούν μέχρι ένα σημείο και στη συνέχεια να συγκινούνται, χωρίς να μπορούν να εξηγήσουν ακριβώς τι αισθάνονται. Για τον Μανώλη και την Κωνσταντίνα, αυτές οι αντιδράσεις αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της θεατρικής εμπειρίας, καθώς η επαφή με τον θεατή δεν περιορίζεται στο χειροκρότημα, αλλά συνεχίζεται και μετά το τέλος της παράστασης, μέσα από συζητήσεις, αγκαλιές και προσωπικές στιγμές.

Η νέα γενιά αγαπά το θέατρο και το αποδεικνύει

Η συζήτηση με την Αθηνά Κλήμη περνά και στη σχέση της νέας γενιάς με το θέατρο, ένα θέμα που φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα τους δύο ηθοποιούς. Η Κωνσταντίνα Μάντζιου παρατηρεί πως όλο και περισσότεροι νέοι επιλέγουν το θέατρο ως έξοδο, ενημερώνονται για τις παραστάσεις, συζητούν μεταξύ τους και αναζητούν εισιτήρια για παραγωγές που τους ενδιαφέρουν.

Ο Μανώλης Πίτερης συμφωνεί, επισημαίνοντας πως η αυξημένη παρουσία του νεανικού κοινού είναι ένα ιδιαίτερα ελπιδοφόρο στοιχείο για το ελληνικό θέατρο. Παράλληλα, αναγνωρίζει πως η μεγάλη ζήτηση και τα συνεχόμενα sold out δημιουργούν δυσκολίες στην πρόσβαση, ειδικά για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν περισσότερες παραστάσεις.

Η συζήτηση αποκτά ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα όταν οι δύο ηθοποιοί μιλούν για την επαγγελματική αβεβαιότητα που συνοδεύει τη δουλειά τους. Το άγχος για την επόμενη σεζόν, η αναζήτηση νέων συνεργασιών και η σκέψη του αν θα βρεθούν σε μια δουλειά που θα τους εκφράζει αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς τους, ακόμη και όταν μια παράσταση πηγαίνει εξαιρετικά καλά.

Η πρώτη παράσταση, η χημεία και η δύναμη της συνεργασίας

Για την Κωνσταντίνα Μάντζιου, η «Παρέλαση» αποτελεί την πρώτη της θεατρική παράσταση, ενώ για τον Μανώλη Πίτερη είναι μία ακόμη σημαντική εμπειρία στο θέατρο, αλλά η πρώτη φορά που συνεργάζεται μαζί της. Ο ίδιος μιλά με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη χημεία που δημιουργήθηκε από την πρώτη τους συνάντηση, τονίζοντας πως δεν είχε άγχος για την εμπειρία της Κωνσταντίνας, αλλά περισσότερο για το πώς θα δημιουργούσαν μια συνθήκη ασφάλειας και συνεργασίας μεταξύ τους.

Η Κωνσταντίνα, από την πλευρά της, περιγράφει τη συνεργασία ως μια διαδικασία που της έδωσε ηρεμία και σιγουριά, ειδικά σε ένα έργο όπου οι δύο χαρακτήρες βρίσκονται διαρκώς μαζί και εξαρτώνται ο ένας από τον άλλον. Η αίσθηση πως μπορούν να στηρίξουν ο ένας τον άλλον πάνω στη σκηνή, ακόμη και όταν κάτι δεν πάει όπως έχει προγραμματιστεί, αποτελεί για εκείνη ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της εμπειρίας.

Τα επόμενα σχέδια και η τηλεόραση

Οι δύο καλεσμένοι του «Talk to Mad» δεν κρύβουν πως θέλουν να δοκιμάσουν διαφορετικά πράγματα στο μέλλον, με την τηλεόραση να βρίσκεται ανάμεσα στις επιθυμίες τους. Η Κωνσταντίνα Μάντζιου εκφράζει την ανάγκη να εξερευνήσει διαφορετικές καλλιτεχνικές διαδρομές και να ανακαλύψει τι της ταιριάζει περισσότερο, ενώ ο Μανώλης Πίτερης μιλά για τη δύναμη της τηλεόρασης ως μέσου που μπορεί να φέρει έναν ηθοποιό κοντά σε ανθρώπους που ίσως δεν έχουν τη δυνατότητα να τον δουν στο θέατρο.

Μάλιστα, μοιράζεται μια ιδιαίτερα γλυκιά προσωπική στιγμή, όταν η γιαγιά του από τα Χανιά τον είδε στην τηλεόραση και τον πήρε τηλέφωνο συγκινημένη. Για εκείνον, αυτή η εμπειρία ήταν μια υπενθύμιση του πόσο σημαντική μπορεί να είναι η τηλεοπτική παρουσία και της δυνατότητας που σου δίνει να γίνεις μέρος της καθημερινότητας ανθρώπων που βρίσκονται μακριά.

Η συζήτηση ολοκληρώνεται με ένα μήνυμα επιμονής προς όσους θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο της τέχνης. Οι δύο ηθοποιοί τονίζουν πως οι δυσκολίες, οι απογοητεύσεις και τα «όχι» είναι αναπόφευκτα, αλλά δεν πρέπει να αποτελούν λόγο εγκατάλειψης των ονείρων. Η Αθηνά Κλήμη κλείνει το επεισόδιο με ευχές για τα επόμενα βήματά τους, αφήνοντας μια αισιόδοξη σκέψη για το πώς η δουλειά, η επιμονή και η αγάπη για αυτό που κάνεις μπορούν να σε οδηγήσουν εκεί που θέλεις.

Η παράσταση «Παρέλαση» παρουσιάζεται στο Studio Μαυρομιχάλη, στην οδό Μαυρομιχάλη 134, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, ενώ έχει ανακοινωθεί παράταση των παραστάσεων έως το τέλος Δεκεμβρίου. Η παραγωγή εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο περιοδείας, με πιθανές στάσεις στη Θεσσαλονίκη και την Κύπρο.

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