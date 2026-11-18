Η Chiara Ferragni επιστρέφει στο Pandoro Gate, τρία χρόνια μετά το σκάνδαλο με το χριστουγεννιάτικο pandoro, και αναγνωρίζει τις ευθύνες της

Με μια ματιά Η Chiara Ferragni αναγνωρίζει πλέον ότι το σκάνδαλο Pandoro Gate ήταν λανθασμένη απόφαση, όχι απλώς επικοινωνιακό λάθος.

Η υπόθεση αφορούσε παραπλανητική διαφήμιση για χριστουγεννιάτικο pandoro, με ψευδή εντύπωση ενίσχυσης νοσοκομείου.

Η Ferragni ανέλαβε την ευθύνη ως επικεφαλής της εταιρείας της και δεν επιρρίπτει ευθύνες σε άλλους.

Η influencer αντιμετώπισε προσωπικές δυσκολίες, αλλά εργάζεται για την επαναφορά της καριέρας της και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τρία χρόνια μετά το σκάνδαλο που άλλαξε την πορεία της καριέρας της, η Chiara Ferragni επιστρέφει στην υπόθεση Pandoro Gate και αναγνωρίζει πλέον διαφορετικά τις ευθύνες της. Σε νέα συνέντευξή της στο ιταλικό Vanity Fair, η επιχειρηματίας παραδέχεται πως όσα συνέβησαν δεν ήταν απλώς ένα επικοινωνιακό λάθος, αλλά μια λανθασμένη απόφαση από την αρχή.

«Στην αρχή πίστευα πραγματικά ότι ήταν ένα επικοινωνιακό λάθος. Μετά από τρία χρόνια, μπορώ να σας πω ότι δεν ήταν αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναλαμβάνοντας την ευθύνη που της αναλογεί ως επικεφαλής της εταιρείας της. Όπως πρόσθεσε, δεν σκέφτηκε ποτέ να επιρρίψει τις ευθύνες σε κάποιον άλλον.

Τι συνέβη με το Pandoro Gate

Η υπόθεση ξέσπασε τον Δεκέμβριο του 2023, με αφορμή τη συνεργασία της Ferragni με την ιταλική εταιρεία Balocco για την κυκλοφορία του χριστουγεννιάτικου pandoro «Pink Christmas». Η διαφημιστική καμπάνια δημιουργούσε την εντύπωση ότι οι αγορές του προϊόντος θα ενίσχυαν το παιδιατρικό νοσοκομείο Regina Margherita στο Τορίνο.

Ωστόσο, η δωρεά των 50.000 ευρώ είχε πραγματοποιηθεί από την Balocco πριν από την έναρξη της καμπάνιας και δεν εξαρτιόταν από τις πωλήσεις. Η ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους σχεδόν 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στις εμπλεκόμενες εταιρείες.

Η Chiara Ferragni είχε ζητήσει δημόσια συγγνώμη και είχε ανακοινώσει δωρεά ενός εκατομμυρίου ευρώ στο νοσοκομείο. Τον Ιανουάριο του 2026 απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες ποινικής απάτης σε ξεχωριστή δικαστική διαδικασία στο Μιλάνο.

Η δύσκολη περίοδος και τα επόμενα σχέδια

Στην ίδια συνέντευξη, η influencer μίλησε για τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε, αναφερόμενη τόσο στον χωρισμό της από τον Fedez όσο και στην κατάθλιψη που βίωσε. Όπως αποκάλυψε, υπήρχαν ημέρες που δυσκολευόταν ακόμη και να σηκωθεί από το κρεβάτι, ενώ σημαντική βοήθεια βρήκε στα παιδιά της, την οικογένεια, τους φίλους της και την ψυχοθεραπεία.

Σήμερα, η Chiara Ferragni προσπαθεί να επαναφέρει την καριέρα της σε ανοδική πορεία, έχοντας αναλάβει τον ρόλο της global ambassador της Guess και διατηρώντας περίπου 27 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram.

Στα επόμενα σχέδιά της βρίσκεται και ένα ντοκιμαντέρ για το Netflix με τίτλο «Chiara», μέσα από το οποίο θέλει να παρουσιάσει μια πιο προσωπική και αφιλτράριστη πλευρά της ζωής της, αφήνοντας αυτή τη φορά λιγότερο χώρο στον έλεγχο της δημόσιας εικόνας της.

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