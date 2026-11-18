Με μια ματιά Η Κατερίνα Καινούργιου και ο σύντροφός της ξεκινούν τις προετοιμασίες για τα πρώτα τους Χριστούγεννα ως οικογένεια.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία με το χέρι της επτά μηνών κόρης τους μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Ο ερχομός της κόρης τους έχει αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα του ζευγαριού, φέρνοντας νέες εμπειρίες.

Η φετινή χρονιά είναι η πρώτη που θα γιορτάσουν τη γέννηση του Χριστού με το νεότερο μέλος της οικογένειας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων αποκτά φέτος μια ιδιαίτερη, συγκινητική διάσταση για την Κατερίνα Καινούργιου και τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Το ζευγάρι, λίγους μήνες μετά τον ερχομό της επτά μηνών κόρης τους, ξεκίνησε τις προετοιμασίες για τα πρώτα τους Χριστούγεννα ως οικογένεια.

Η παρουσιάστρια, με ένα στιγμιότυπο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, αποκάλυψε ότι οι χριστουγεννιάτικες ετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Στη φωτογραφία, το μικροσκοπικό χέρι της κόρης της διακρίνεται μπροστά από το στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, μια εικόνα γεμάτη τρυφερότητα και χαρά. Η Κατερίνα Καινούργιου συνόδευσε τη δημοσίευσή της με τη μοναδική λέξη «Ξεκινήσαμε», δίνοντας μια γεύση από την ατμόσφαιρα που αρχίζει να επικρατεί στο σπίτι τους.

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Ο ερχομός της κόρης τους έχει αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα του ζευγαριού, φέρνοντας μαζί του νέες, ανεκτίμητες εμπειρίες. Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την πρώτη φορά που θα γιορτάσουν τη γέννηση του Χριστού με το νεότερο μέλος της οικογένειας, μια στιγμή που αναμφίβολα θα είναι γεμάτη γλυκές αναμνήσεις.

Η απόφαση της Κατερίνας Καινούργιου να μοιραστεί αυτή την τόσο προσωπική στιγμή με τους ακολούθους της, μαρτυρά τη χαρά και τον ενθουσιασμό που νιώθει για τη νέα της ζωή ως μητέρα. Παρόλο που δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον στολισμό, η φωτογραφία του μικρού χεριού μπροστά στο δέντρο είναι από μόνη της μια υπόσχεση για μια μαγική εορταστική περίοδο.

Ενώ οι γιορτές πλησιάζουν, η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ετοιμάζονται να ζήσουν τα πρώτα τους Χριστούγεννα ως οικογένεια, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα.

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