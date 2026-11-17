Ο Βασίλης Μπισμπίκης και ο Γιάννης Οικονομίδης ταξίδεψαν στο Σαν Φρανσίσκο για τη διεθνή προώθηση της «Σπασμένης φλέβας»

Με μια ματιά Η ταινία «Σπασμένη φλέβα» ταξιδεύει στο Σαν Φρανσίσκο για προβολές.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης και ο σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης βρίσκονται στις ΗΠΑ.

Η ταινία είναι η ελληνική πρόταση για την κατηγορία Διεθνούς Ταινίας στα Όσκαρ.

Ο Μπισμπίκης ταξίδεψε παρά τις αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις στην Ελλάδα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η «Σπασμένη φλέβα» ετοιμάζεται να συστηθεί στο αμερικανικό κοινό και ο Βασίλης Μπισμπίκης ταξίδεψε μέχρι το Σαν Φρανσίσκο, έχοντας στο πλευρό του τον σκηνοθέτη της ταινίας, Γιάννη Οικονομίδη. Οι δύο συνεργάτες αναχώρησαν την περασμένη Δευτέρα για τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της διεθνούς προώθησης της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής, η οποία διεκδικεί μια θέση στην επόμενη τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Το ταξίδι έχει ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της ταινίας, καθώς η «Σπασμένη φλέβα» αποτελεί την επίσημη ελληνική πρόταση για την κατηγορία Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στα 99α Βραβεία Όσκαρ. Μετά την κυκλοφορία της στις ελληνικές αίθουσες τον Νοέμβριο του 2025, η ταινία συνεχίζει τη διαδρομή της εκτός συνόρων, με τις προβολές στις ΗΠΑ να αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη διεθνή της παρουσία.

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Η «Σπασμένη φλέβα» ταξιδεύει στην Αμερική με στόχο τα Όσκαρ

Στο Σαν Φρανσίσκο έχουν προγραμματιστεί προβολές της ταινίας στο Presidio Theater, όπου ο Γιάννης Οικονομίδης και ο Βασίλης Μπισμπίκης θα συναντήσουν το κοινό και θα συνομιλήσουν με τους Έλληνες ομογενείς. Πρόκειται για μια ευκαιρία να παρουσιαστεί η δουλειά τους σε ένα διαφορετικό κινηματογραφικό κοινό, αλλά και να ενισχυθεί η παρουσία της ελληνικής παραγωγής στη διεθνή κινηματογραφική σκηνή.

Στη «Σπασμένη φλέβα», ο Βασίλης Μπισμπίκης πρωταγωνιστεί μαζί με ένα σημαντικό καστ ηθοποιών, στο οποίο συμμετέχουν η Μαρία Κεχαγιόγλου, η Μπέττυ Αρβανίτη, ο Στάθης Σταμουλακάτος και η Κλέλια Ρένεση.

Το ταξίδι του, ωστόσο, χρειάστηκε αρκετή προετοιμασία, καθώς οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του στην Ελλάδα παραμένουν αυξημένες. Ο ηθοποιός βρίσκεται παράλληλα στο θέατρο Cartel, όπου συμμετέχει στις παραστάσεις «Άνθρωποι και ποντίκια» και «Σωσμένος», ενώ έχει και τηλεοπτικές υποχρεώσεις στη σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» του Mega. Για την αναχώρησή του χρειάστηκε να γίνουν οι απαραίτητες συνεννοήσεις και προσαρμογές στο πρόγραμμα των γυρισμάτων.

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