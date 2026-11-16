«Δεν είμαι ένοχος, κάτι παράξενο συμβαίνει»: Όσα είπε ο Russell Brand μέσα από τη φυλακή

Ο Russell Brand έστειλε το πρώτο του μήνυμα από τη φυλακή, επιμένοντας στην αθωότητά του και περιγράφοντας την εμπειρία του

Με μια ματιά Ο Russell Brand δηλώνει αθώος για τις κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων.

Έστειλε μήνυμα από τη φυλακή HMP Littlehey μέσω της συζύγου του, Laura Gallagher.

Εκφράζει θετικές εντυπώσεις για το προσωπικό της φυλακής και επανεξετάζει την αντιμετώπιση των συνανθρώπων του.

Ζητά υποστήριξη για τη σύζυγο και την οικογένειά του, νιώθοντας τις προσευχές των υποστηρικτών του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Russell Brand έστειλε το πρώτο του μήνυμα από τη φυλακή, όπου εκτίει ποινή κάθειρξης 10 ετών και 6 μηνών για βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις. Ο 51χρονος Βρετανός κωμικός, επιμένοντας στην αθωότητά του, απευθύνθηκε στους υποστηρικτές του μέσω της συζύγου του, Laura Gallagher.

Η Laura Gallagher ανέλαβε να διαβάσει το μήνυμα του συζύγου της κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας εκπομπής τους στο YouTube, «Sunday Service». Μεταφέροντας τις σκέψεις του Russell Brand, η 39χρονη, κόρη του διάσημου γκόλφερ Bernard Gallagher, μίλησε από το σπίτι τους στο Henley-on-Thames.

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«Αγαπημένοι αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, ο Θεός να σας ευλογεί για την υποστήριξή σας», ανέφερε αρχικά ο Russell Brand. «Όπως γνωρίζετε, δεν είμαι ένοχος για τα αδικήματα για τα οποία φυλακίστηκα. Επομένως, κάτι παράξενο συμβαίνει». Ο κωμικός αναφέρθηκε στη μεταφορά του στη φυλακή HMP Littlehey, στην κομητεία του Cambridgeshire, ένα σωφρονιστικό ίδρυμα που φιλοξενεί άνδρες καταδικασμένους για σεξουαλικά αδικήματα. «Τα καλά νέα είναι ότι ο Χριστός είναι μαζί μας όταν τον επιλέγουμε, και εγώ τον επιλέγω. Είμαι φυλακισμένος στο HMP Littlehey, little όπως μικρό και hey όπως «έι», βρίσκομαι στη μεγαλύτερη φυλακή σεξουαλικών παραβατών στην Ευρώπη», δήλωσε.

Ο Russell Brand εξέφρασε θετικές πρώτες εντυπώσεις για το προσωπικό της φυλακής, χαρακτηρίζοντάς τους «δυνατούς, ευγενικούς και αφοσιωμένους». Πρόσθεσε ότι η εμπειρία της κράτησης τον έχει ωθήσει να επανεξετάσει τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους συνανθρώπους του.

«Όσο για τους συγκρατουμένους μου, τώρα γνωρίζω ότι δεν είμαι σε θέση να κρίνω κανέναν», συνέχισε. «Δεν ξέρω ποιοι άλλοι άνδρες εδώ είναι αθώοι και εκείνοι που είναι ένοχοι είναι άνθρωποι για τη σωτηρία των οποίων πέθανε ο Χριστός, όπως για εσάς και για εμένα. Ας αγαπάμε, ας προσευχόμαστε και ας συγχωρούμε ο ένας τον άλλον, όπως μας συγχώρεσε ο Θεός».

Η Laura Gallagher, εμφανώς συγκινημένη, διάβασε το τελευταίο μέρος του μηνύματος του συζύγου της: «Σας παρακαλώ, στηρίξτε την πολυαγαπημένη μου σύζυγο και την οικογένειά μου. Νιώθω τις προσευχές σας. Ο αδελφός σας εν Χριστώ, Ράσελ».

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η Gallagher απήγγειλε επίσης αποσπάσματα από την προς Φιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου (1:12-14), αναφερόμενη στο πώς η φυλάκιση του Παύλου συνέβαλε στη διάδοση του Ευαγγελίου. «Είμαι αλυσοδεμένος, αλλά τι σημασία έχει;», ήταν η φράση με την οποία ολοκλήρωσε την ανάγνωση.

Η 39χρονη εξήγησε ότι επιθυμεί να συνεχίσει το έργο του «Sunday Service», τονίζοντας ότι, παρόλο που η απουσία του συζύγου της είναι επώδυνη, εμπιστεύεται το σχέδιο του Θεού. Επιβεβαίωσε, επίσης, ότι εξακολουθεί να επικοινωνεί με τον Russell Brand, λέγοντας: «Είναι καλά και προσεύχεται».

Η εκπομπή περιλάμβανε προηχογραφημένο υλικό με τον Russell Brand και τη σύζυγό του, καταγεγραμμένο κατά τη διάρκεια της δίκης του. Σε ένα από τα αποσπάσματα, ο κωμικός σχολίασε την κάλυψη των μέσων ενημέρωσης, παρομοιάζοντάς την με αθλητικό γεγονός. «Ξέρω ότι δεν είναι αυτός γενικά ο τρόπος με τον οποίο έχει καλυφθεί από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης και μπορείτε να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα», ανέφερε. Ο Russell Brand αστειεύτηκε επίσης για την πίεση που ασκούσε η δίκη στον γάμο του, σχολιάζοντας ειρωνικά: «Ενώ εγώ δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα που να έχει ασκήσει πίεση στον γάμο μας».

Ο Russell Brand μεταφέρθηκε την Παρασκευή στη φυλακή HMP Littlehey, κατηγορίας C, αφού προηγουμένως κρατήθηκε στη φυλακή HMP Wandsworth, κατηγορίας B, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, όπου είχε τοποθετηθεί σε απομόνωση. Το HMP Littlehey προσφέρει στους κρατουμένους δραστηριότητες όπως γιόγκα, χορωδία και μαθήματα origami. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάστηκε το ενδεχόμενο μεταφοράς του στη φυλακή HMP Wakefield, γνωστή ως «Monster Mansion», αλλά κρίθηκε υπερβολικά επικίνδυνη για τον Russell Brand.

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