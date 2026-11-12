Rita Ora: Το νέο της τραγούδι για την ταινία «The ViQueens» και ο ρόλος – έκπληξη στο animation

Με μια ματιά Η Rita Ora κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι "The Current" για την ταινία "The ViQueens".

Η Ora συμμετέχει στην ταινία "The ViQueens" κάνοντας voice acting για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Hedvig.

Η ταινία "The ViQueens" ακολουθεί τις περιπέτειες δύο ηρωίδων σε ένα βασίλειο Βίκινγκς.

Η πρεμιέρα της ταινίας "The ViQueens" είναι προγραμματισμένη για τις 25 Δεκεμβρίου 2026 στη Νορβηγία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rita Ora επέστρεψε δυναμικά στη δισκογραφία με την κυκλοφορία του νέου της single, «The Current». Το τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε επίσημα στις 10 Νοεμβρίου 2026, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του soundtrack της επερχόμενης νορβηγικής ταινίας κινουμένων σχεδίων με τίτλο «The ViQueens». Ωστόσο, η συμμετοχή της δημοφιλούς τραγουδίστριας δεν περιορίζεται μόνο στην ερμηνεία, καθώς έχει αναλάβει και το αγγλόφωνο voice acting για έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Το «The Current» δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες της ταινίας «The ViQueens», με τους Daniel Silberstein, Sophie Simmons και Grant Averill να υπογράφουν τη μουσική και τους στίχους. Οι ίδιοι τρεις καλλιτέχνες ανέλαβαν και την παραγωγή του κομματιού, ενσωματώνοντάς το αρμονικά στο μουσικό τοπίο της νέας κινηματογραφικής παραγωγής. Η ημερομηνία κυκλοφορίας του single ορίστηκε την 9η Νοεμβρίου 2026, με την εταιρεία Range Records να επιμελείται την έκδοση.

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Η Rita Ora δανείζει τη φωνή της στην Hedvig, έναν από τους δύο κεντρικούς χαρακτήρες της ιστορίας. Η ίδια η τραγουδίστρια εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στο project, δηλώνοντας πως ένιωσε ιδιαίτερη σύνδεση με τον χαρακτήρα που υποδύεται. «Πραγματικά διασκέδασα πολύ δημιουργώντας τη Hedvig, γιατί ένιωσα ότι ήταν σαν εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την προσωπική της ταύτιση με την ηρωίδα.

«The ViQueens»: Υπόθεση και πρωταγωνιστές

Η ταινία «The ViQueens» διαδραματίζεται στο βασίλειο των Βίκινγκς του Lofotr και επικεντρώνεται στις περιπέτειες της Ingrid, κόρης του βασιλιά, και της πιστής της φίλης, Hedvig. Οι δύο νεαρές ηρωίδες ξεκινούν ένα συναρπαστικό ταξίδι με στόχο να βοηθήσουν έναν λαθρεπιβάτη να επιστρέψει στο αυτοκρατορικό παλάτι της Κίνας. Κατά τη διάρκεια της αποστολής τους, οι πρωταγωνίστριες αποκαλύπτουν έναν κόσμο πολύ μεγαλύτερο από αυτόν που γνώριζαν, ενώ παράλληλα έρχονται αντιμέτωπες με μια δυσάρεστη αλήθεια σχετικά με τις οικογένειές τους: οι γονείς τους δεν είναι οι ήρωες που πίστευαν, αλλά πολεμιστές που προκαλούν φόβο με τις επιδρομές τους.

Αποφασισμένες να διαμορφώσουν ένα καλύτερο μέλλον, οι δύο φίλες αποκτούν νέες γνώσεις, σφυρηλατούν συμμαχίες και επιστρέφουν στην πατρίδα τους για να αντιμετωπίσουν τον θείο Lars, ο οποίος έχει καταλάβει την εξουσία. Με τη χρήση ευρηματικότητας και εφευρετικότητας, επιχειρούν να τον ξεγελάσουν και να ανακτήσουν το βασίλειο. Η ταινία συνδυάζει την περιπέτεια με θεματικές όπως η φιλία, το θάρρος, η αναζήτηση της αλήθειας και η αμφισβήτηση των παραδοσιακών αντιλήψεων για τον ηρωισμό.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Harald Zwart. Στο αγγλόφωνο καστ, εκτός από την Rita Ora ως Hedvig, συμμετέχει και η Ella Purnell ως Ingrid. Το υπόλοιπο καστ περιλαμβάνει τους Alan Carr, Michele Moran, Anton Lesser και Steve Speirs. Στην πρωτότυπη νορβηγική εκδοχή, τον ρόλο της Ingrid αναλαμβάνει η τραγουδίστρια Dagny, ενώ τη Hedvig ερμηνεύει η Isalill Kolpus. Το καστ συμπληρώνουν οι Kristofer Hivju, Truls Svendsen, Snorre Monsson και Marit Adeleide Andreassen. Αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή του Νορβηγού ποδοσφαιριστή Erling Haaland, ο οποίος εμφανίζεται στο trailer ως χαρακτήρας Βίκινγκ εμπνευσμένος από τον ίδιο.

Η πρεμιέρα του «The ViQueens» στους κινηματογράφους της Νορβηγίας είναι προγραμματισμένη για τις 25 Δεκεμβρίου 2026, ανήμερα των Χριστουγέννων. Με το «The Current», η Rita Ora ενισχύει το κινηματογραφικό της βιογραφικό, συνδυάζοντας τη μουσική της καριέρα με τη συμμετοχή της σε σημαντικά κινηματογραφικά projects.

Η Rita Ora έχει στο παρελθόν συμμετάσχει σε κινηματογραφικές παραγωγές, όπως η συνεργασία της με τον Liam Payne για το τραγούδι «For You» από το soundtrack του «Fifty Shades Freed» και η εμφάνισή της στο «Fashion Music Project» του mad tv.

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