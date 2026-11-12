«Μη Μου Τηλεφωνείς»: Η νέα μουσική συνάντηση της Ελεωνόρας Ζουγανέλη με τον Γιώργο Σαμπάνη

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη κυκλοφορεί το «Μη Μου Τηλεφωνείς», το πρώτο single από το νέο album που ετοιμάζει με τη μουσική υπογραφή του Γιώργου Σαμπάνη

Με μια ματιά Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη κυκλοφορεί το νέο single «Μη Μου Τηλεφωνείς».

Ο Γιώργος Σαμπάνης υπογράφει τη μουσική του νέου single και όλων των τραγουδιών του επερχόμενου album.

Το νέο single έχει δυναμικούς μουσικούς τόνους και εστιάζει στο συναίσθημα.

Το music video του τραγουδιού θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα νέο μουσικό κεφάλαιο ετοιμάζεται να ανοίξει για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η οποία επιστρέφει με καινούργιο single και μια συνεργασία που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το «Μη Μου Τηλεφωνείς» είναι ο τίτλος της νέας της κυκλοφορίας από την Panik Records και αποτελεί την πρώτη γεύση από το επερχόμενο album της.

Στο νέο αυτό δισκογραφικό εγχείρημα, η τραγουδίστρια συναντά δημιουργικά τον Γιώργο Σαμπάνη, ο οποίος υπογράφει τη μουσική όλων των τραγουδιών του album. Πρόκειται για μια συνεργασία που φέρνει κοντά δύο καλλιτέχνες με ξεχωριστή παρουσία στην ελληνική μουσική σκηνή, δημιουργώντας προσδοκίες για το αποτέλεσμα της ολοκληρωμένης δουλειάς τους.

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Το νέο single κινείται σε δυναμικούς μουσικούς τόνους, με το συναίσθημα να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η χαρακτηριστική ερμηνευτική ταυτότητα της Ελεωνόρας Ζουγανέλη συναντά τη συνθετική ματιά του Γιώργου Σαμπάνη, σε ένα τραγούδι που δίνει χώρο στη φωνή και στην εκφραστικότητα της ερμηνεύτριας.

Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης, ενώ τους στίχους έχει γράψει η Ελένη Γιαννατσούλια. Την παραγωγή ανέλαβε ο Χρήστος Soumka, συμπληρώνοντας τη δημιουργική ομάδα πίσω από τη νέα κυκλοφορία.

Το «Μη Μου Τηλεφωνείς» είχε ήδη αρχίσει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον στα social media πριν από την επίσημη κυκλοφορία του και πλέον βρίσκεται διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής. Το επόμενο ραντεβού με το τραγούδι είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, όταν θα κυκλοφορήσει στο YouTube και το music video του, σε μια ατμοσφαιρική οπτική προσέγγιση.

Το νέο album της Ελεωνόρας Ζουγανέλη με την υπογραφή του Γιώργου Σαμπάνη

Η νέα δισκογραφική δουλειά της Ελεωνόρας Ζουγανέλη είναι αναμφίβολα ένα από τα projects που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη συνέχεια της ελληνικής μουσικής σκηνής. Με τον Γιώργο Σαμπάνη να αναλαμβάνει τη σύνθεση όλων των τραγουδιών, το album αποκτά από την αρχή μια ενιαία δημιουργική κατεύθυνση, ενώ η ερμηνεία της τραγουδίστριας αναμένεται να δώσει τη δική της ξεχωριστή διάσταση στο υλικό.

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον τίτλο, το tracklist ή την ημερομηνία κυκλοφορίας του album. Το «Μη Μου Τηλεφωνείς», πάντως, λειτουργεί ως η πρώτη μουσική γνωριμία με όσα ετοιμάζουν οι δύο καλλιτέχνες και προϊδεάζει για μια νέα περίοδο στην πορεία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη.

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