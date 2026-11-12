Celeb News 12.11.2026

Ariana Grande & Ricky Alvarez: Το επίσημο ντεμπούτο τους ως ζευγάρι στο κόκκινο χαλί

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Δες την Ariana Grande και τον Ricky Alvarez να κάνουν επίσημη πρεμιέρα στο κόκκινο χαλί για την ταινία «Focker-in-Law»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ariana Grande και ο Ricky Alvarez έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι στην πρεμιέρα της ταινίας «Focker-in-Law».
  • Η εμφάνιση επιβεβαίωσε τις φήμες για τη σχέση τους, η οποία είχε γίνει επίσημη στο Instagram τον Αύγουστο.
  • Η Ariana Grande συμμετέχει στην ταινία, υποδυόμενη την Olivia Jones, κάτι που σηματοδοτεί την είσοδό της στον κινηματογράφο.
  • Η ταινία «Focker-in-Law» είναι η τέταρτη παραγωγή του franchise «Fockers» και αναμένεται να κυκλοφορήσει πριν την Ημέρα των Ευχαριστιών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande και ο σύντροφός της, Ricky Alvarez, έκαναν το επίσημο ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους. Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «Focker-in-Law», που πραγματοποιήθηκε στο Beacon Theatre της Νέας Υόρκης.

https://www.instagram.com/people
https://www.instagram.com/people

Αν και η σχέση τους φημολογείται εδώ και καιρό, αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Ariana Grande και ο Ricky Alvarez εμφανίστηκαν μαζί επίσημα σε κοινή δημόσια εκδήλωση. Η πρεμιέρα της ταινίας, στην οποία η Ariana Grande συμμετέχει, αποτέλεσε την ιδανική ευκαιρία για το ζευγάρι να επιβεβαιώσει τη σχέση του μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας.

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Για την περίσταση, η Ariana Grande επέλεξε ένα εντυπωσιακό λευκό-γκρι καρό φόρεμα με τιράντες, ενώ ο Ricky Alvarez προτίμησε μια πιο casual εμφάνιση με μαύρο σακάκι, λευκό πουκάμισο και τζιν. Η ατμόσφαιρα ήταν εορταστική, με την Ariana Grande να ανταλλάσσει χαμόγελα και να ποζάρει για φωτογραφίες, τόσο μόνη όσο και στο πλευρό του Ricky Alvarez.

https://www.instagram.com/people
https://www.instagram.com/people

Η Ariana Grande πρόσφατα είχε αποκαλύψει ένα νέο κοντό καρέ στα μαλλιά της μέσω του Instagram, ωστόσο για την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί, επέλεξε να πιάσει τα μαλλιά της στην χαρακτηριστική αλογοουρά της, ολοκληρώνοντας το look με ένα λευκό σατέν φιόγκο.

Η συμμετοχή της Ariana Grande στη νέα ταινία της σειράς «Fockers» αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα της, καθώς η ίδια εισέρχεται στον κόσμο του κινηματογράφου. Η ταινία «Focker-in-Law», που αναμένεται να κυκλοφορήσει λίγο πριν την Ημέρα των Ευχαριστιών, είναι η τέταρτη παραγωγή του franchise που ξεκίνησε με το «Meet the Parents» το 2000.

Στην ταινία, η Ariana Grande υποδύεται την Olivia Jones, τη σύντροφο του Henry Focker (τον οποίο υποδύεται ο Skyler Gisondo), του ενήλικου πλέον γιου των Greg (Ben Stiller) και Pam (Teri Polo). Η Olivia, μία life coach και πρώην διαπραγματεύτρια ομήρων του FBI, αναπτύσσει γρήγορα μια ιδιαίτερη σχέση με τον Jack Byrnes, τον χαρακτήρα που υποδύεται ο Robert De Niro, ο οποίος είναι γνωστός για την αυστηρότητά του.

Η Ariana Grande είχε δηλώσει παλαιότερα στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» για την εμπειρία της στα γυρίσματα: «Ερωτεύτηκα το σενάριο, και απλώς αναρωτιόμουν, «Πώς έχω κερδίσει το δικαίωμα να το διαβάσω καν, πόσο μάλλον να γίνω μέλος αυτού του απίστευτου καστ και να παίξω στο πλατό με τους πιο απίστευτους ηθοποιούς και κωμικούς στον κόσμο;» Ήταν πολύ σουρεαλιστικό».

Η επανασύνδεση της Ariana Grande με τον Ricky Alvarez έγινε τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, ενώ η σχέση τους έγινε επίσημη στο Instagram τον Αύγουστο. Η κοινή τους εμφάνιση στην πρεμιέρα σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη δημόσια παρουσία τους ως ζευγάρι.

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Ariana Grande Ricky Alvarez
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