Celeb News 03.11.2026

Ariana Grande: Tο νέο photo dump που επιβεβαιώνει πως είναι ξανά «full in love»

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Η Ariana Grande μοιράστηκε νέες τρυφερές φωτογραφίες με τον Ricky Alvarez στο Instagram, δείχνοντας πόσο ευτυχισμένη είναι στο πλευρό του συντρόφου της
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Ariana Grande δημοσίευσε νέες φωτογραφίες στο Instagram, επιβεβαιώνοντας τη σχέση της με τον Ricky Alvarez.
  • Η τραγουδίστρια και ο σύντροφός της εμφανίζονται τρυφερά αγκαλιασμένοι και σε στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους.
  • Η Grande άλλαξε στίχους σε τραγούδι της για να εκφράσει τα συναισθήματά της για τον Alvarez.
  • Η επανασύνδεσή τους βασίζεται σε παλιά φιλία, εμπιστοσύνη και θετική ενέργεια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande δεν κρύβει πλέον τον έρωτά της για τον Ricky Alvarez και φροντίζει να το δείχνει με κάθε ευκαιρία. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους followers της μια σειρά από νέες φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με το πρώτο στιγμιότυπο να είναι αφιερωμένο στον σύντροφό της. Οι δυο τους εμφανίζονται αγκαλιασμένοι, να κοιτάζονται τρυφερά στα μάτια, μέσα σε ένα καταπράσινο σκηνικό στη Νέα Υόρκη.

Γυναίκα με λευκό φόρεμα τραγουδάει με πάθος στο μικρόφωνο, παρουσιάζοντας το «petal (angry version)».
https://www.instagram.com/arianagrande/

Το φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνει ακόμη ένα ιδιαίτερα γλυκό στιγμιότυπο, στο οποίο η Ariana φιλά τον Ricky στο μέτωπο, επιβεβαιώνοντας πως η σχέση τους βρίσκεται σε μια πολύ όμορφη περίοδο. Ανάμεσα στις υπόλοιπες εικόνες, η pop star έδωσε στους θαυμαστές της μια μικρή γεύση από την καθημερινότητά της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με σκυλιά, selfies αλλά και το νέο της hair look.

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Η σχέση της Ariana Grande με τον Ricky Alvarez έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους fans της, ειδικά μετά την επανασύνδεσή τους. Οι δυο τους είχαν υπάρξει ζευγάρι και στο παρελθόν, ενώ η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε ουσιαστικά τη νέα σελίδα στη σχέση τους τον Αύγουστο, όταν συμπεριέλαβε κοινές φωτογραφίες τους σε ένα Instagram photo dump. Λίγο νωρίτερα, ο επαγγελματίας χορευτής και φωτογράφος είχε εντοπιστεί να τη στηρίζει από κοντά σε συναυλία της στο Brooklyn.

Ωστόσο, οι πιο απολαυστικές αναφορές στον Ricky δεν περιορίζονται στα social media. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας της Eternal Sunshine Tour, η Ariana βρήκε έναν αρκετά προσωπικό τρόπο να εκφράσει τα συναισθήματά της, πειράζοντας τους στίχους του τραγουδιού της «Thank U, Next», το οποίο κυκλοφόρησε το 2018.

Στην αρχική εκδοχή του τραγουδιού, η τραγουδίστρια αναφέρεται στον Ricky με τον στίχο «Wrote some songs about Ricky / Now I listen and laugh». Στις εμφανίσεις της, όμως, αποφάσισε να αλλάξει το δεύτερο μέρος, δίνοντας μια εντελώς διαφορετική διάσταση στους στίχους. Στην τελευταία συναυλία της περιοδείας της, την 1η Σεπτεμβρίου, τραγούδησε «Wrote some songs about Ricky / I’m tryna make him my last», αφήνοντας τους θαυμαστές της να ενθουσιαστούν με το ξεκάθαρο ερωτικό μήνυμα.

Μάλιστα, σε ένα από τα βίντεο που μοιράστηκε από τα παρασκήνια της περιοδείας, η Ariana φαίνεται να κάνει πρόβα σε μια άδεια αρένα, πριν πλησιάσει στην άκρη της σκηνής, όπου ο Ricky τη φωτογραφίζει. Οι δυο τους ανταλλάσσουν ένα παθιασμένο φιλί, σε μια στιγμή που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους fans.

Η νέα σελίδα στην προσωπική ζωή της τραγουδίστριας

Η επανασύνδεση της Ariana Grande με τον Ricky Alvarez φαίνεται πως βασίζεται σε μια σχέση εμπιστοσύνης που έχει τις ρίζες της πολλά χρόνια πίσω. Πηγή από το περιβάλλον της τραγουδίστριας είχε αναφέρει στο PEOPLE ότι ο Ricky υπήρξε πάντα φίλος και άνθρωπος εμπιστοσύνης για εκείνη, προσθέτοντας πως η Ariana τον εμπιστεύεται πραγματικά.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Ricky έχει θετική ενέργεια, την κάνει να γελά και της αρέσει να περνά χρόνο μαζί του. Και αν κρίνει κανείς από τις τελευταίες αναρτήσεις της, αλλά και τις μικρές αφιερώσεις που του κάνει πάνω στη σκηνή, η Ariana φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερα αυτή τη νέα, αλλά και γνώριμη, ερωτική της ιστορία.

Η Ariana Grande πρωταγωνιστεί σε νέα συνεργασία με τη Swarovski, φορώντας ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα διακοσμημένο με λουλούδια.
https://www.instagram.com/arianagrande/

Πέρα από την προσωπική της ζωή, η τραγουδίστρια ετοιμάζεται και για το επόμενο κινηματογραφικό της βήμα, καθώς θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη ταινία Focker-in-Law. Μέχρι τότε, πάντως, οι fans της έχουν αρκετούς λόγους να παρακολουθούν τις αναρτήσεις της, αφού κάθε νέο photo dump μπορεί να κρύβει ακόμη ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον Ricky.

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