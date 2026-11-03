Η Μπέττυ Μαγγίρα έκλεψε τη λάμψη από την πασαρέλα του GNTM – Οι ατάκες που ακολούθησαν

Με μια εντυπωσιακή μαύρη δημιουργία με τολμηρό κόψιμο στη μέση, η παρουσιάστρια και κριτής του GNTM τράβηξε όλα τα βλέμματα

Με μια ματιά Η Μπέττυ Μαγγίρα εντυπωσίασε με κομψή μαύρη δημιουργία στο GNTM.

Συνάδελφοι και φίλοι της Μαγγίρα σχολίασαν θετικά την εμφάνισή της στο Instagram.

Δύο μοντέλα του GNTM βοήθησαν την Μαγγίρα να αναδείξει το φόρεμά της σε αυτοσχέδια πασαρέλα.

Η Μαγγίρα, ως κριτής, προσφέρει συμβουλές και αποτελεί πηγή έμπνευσης στο GNTM. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μπέττυ Μαγγίρα επέλεξε για την εμφάνισή της στο επεισόδιο του Greece’s Next Top Model μια ιδιαίτερα κομψή και εντυπωσιακή μαύρη δημιουργία, η οποία σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη. Το μακρύ φόρεμα, με το καίριο κόψιμο στη μέση, ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο τη σιλουέτα της, επιβεβαιώνοντας την αίσθηση του στυλ που τη χαρακτηρίζει.

Η εμφάνιση της Μπέττυς Μαγγίρα δεν άργησε να συγκεντρώσει πληθώρα κολακευτικών σχολίων από πρόσωπα του χώρου της showbiz, τα οποία σχολίασαν την ανάρτηση της παρουσιάστριας στο Instagram. Ανάμεσα σε αυτούς που εξέφρασαν τον θαυμασμό τους ήταν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία έγραψε χαρακτηριστικά «τα βλέπω όλα διπλά», η Ντορέττα Παπαδημητρίου με το «άντε γειά», ενώ η Κατερίνα Παπουτσάκη σχολίασε με ενθουσιασμό «ωωωω θεάααα». Ακόμα, ο Λάκης Γαβαλάς δεν δίστασε να ρωτήσει με χιούμορ «δεν ντρέπεσαι να είσαι τόσο φλογερή;», ενώ ο Άγγελος Μπράτης αρκέστηκε σε emoji με φλόγες, υποδηλώνοντας την εντυπωσιακή της παρουσία.

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Η Μπέττυ Μαγγίρα, θέλοντας να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της εμφάνισής της, αξιοποίησε την παρουσία δύο μοντέλων του GNTM, του Χρύσανθου και της Καρολίνας. Μέσω μιας αυτοσχέδιας «πασαρέλας» στην εκπομπή, τα δύο μοντέλα βοήθησαν την κριτή να αναδείξει το φόρεμά της σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια, προσφέροντας μια μοναδική στιγμή στο πλατό.

Η συμμετοχή της Μπέττυς Μαγγίρα ως κριτής στο Greece’s Next Top Model έχει αναδειχθεί σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες στο φετινό κύκλο του reality. Η ίδια, με την εμπειρία και το προσωπικό της στυλ, προσφέρει πολύτιμες συμβουλές στις διαγωνιζόμενες, ενώ παράλληλα αποτελεί πηγή έμπνευσης με τις δικές της επιλογές μόδας.

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Η πορεία της Μπέττυς Μαγγίρα στο χώρο της μόδας και της τηλεόρασης

Η Μπέττυ Μαγγίρα έχει διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία στον χώρο της ελληνικής τηλεόρασης και της μόδας. Ξεκινώντας την καριέρα της ως μοντέλο, κατάφερε να κερδίσει την αναγνώριση για την ομορφιά και την παρουσία της. Στη συνέχεια, στράφηκε στην παρουσίαση, αναλαμβάνοντας επιτυχημένες εκπομπές που την καθιέρωσαν στο τηλεοπτικό τοπίο.

Η συμμετοχή της στο GNTM σηματοδοτεί μια νέα κορυφή στην καριέρα της, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο του δημοφιλούς ριάλιτι μόδας, μοιράζοντας την εμπειρία και τις γνώσεις της με τις νεότερες γενιές. Η ικανότητά της να συνδυάζει την επαγγελματική της ιδιότητα με την προσωπική της αισθητική την καθιστά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον χώρο της ψυχαγωγίας.

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Σχόλια από τον χώρο της μόδας και της showbiz

Τα σχόλια από συναδέλφους και συνεργάτες της Μπέττυς Μαγγίρα αναδεικνύουν την εκτίμηση που τρέφουν προς το πρόσωπό της. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, πρώην μοντέλο και παρουσιάστρια, η οποία έχει επίσης περάσει από το πλατό του GNTM, σχολίασε με ενθουσιασμό, ενώ ο Λάκης Γαβαλάς, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους Έλληνες σχεδιαστές μόδας, έδωσε μια αιχμηρή, αλλά κολακευτική, διάσταση στα σχόλια. Ο Άγγελος Μπράτης, επίσης κριτής του GNTM, επιβεβαίωσε με το emoji του την εντυπωσιακή εμφάνιση της Μπέττυς Μαγγίρα.

Η αλληλεπίδραση αυτή αναδεικνύει την καλή χημεία μεταξύ των συντελεστών του GNTM, αλλά και την κοινή αγάπη τους για τη μόδα και την αισθητική. Η Μπέττυ Μαγγίρα, μέσα από τις εμφανίσεις της, συνεχίζει να θέτει ψηλά τον πήχη, προσφέροντας έμπνευση και στιλ.

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