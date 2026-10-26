Celeb World 26.10.2026

Η Βίκυ Καγιά αποκαλύπτει γιατί το MadWalk είναι η μοναδική τηλεοπτική της επιλογή

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Η παρουσιάστρια εξηγεί τους λόγους που επιλέγει να συμμετέχει αποκλειστικά στο MadWalk, τονίζοντας την ποιότητα, τη σταθερότητα και το θετικό του κλίμα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Βίκυ Καγιά επιλέγει το MadWalk λόγω του συνδυασμού μόδας, μουσικής και θεάματος.
  • Θεωρεί τη διοργάνωση ποιοτική και σταθερή, στοιχεία σημαντικά για τις επαγγελματικές της επιλογές.
  • Εκτιμά την αφοσιωμένη και επαγγελματική ομάδα που εργάζεται στο MadWalk.
  • Η συμμετοχή influencers προσθέτει μια νέα, φρέσκια πνοή στη διοργάνωση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Βίκυ Καγιά παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», όπου μίλησε για την επερχόμενη διοργάνωση του MadWalk. Η παρουσιάστρια και μοντέλο αναφέρθηκε στους λόγους που την κάνουν να αφοσιώνεται αποκλειστικά σε αυτό το τηλεοπτικό project, τονίζοντας τα στοιχεία που το καθιστούν ξεχωριστό και σημαντικό για εκείνη.

vicky_kagia_tips
https://www.instagram.com/vickykaya_/

Η μαγεία της μόδας, της μουσικής και του θεάματος

Η Βίκυ Καγιά εξήγησε ότι το MadWalk συνδυάζει αρμονικά τρεις από τους τομείς που αγαπά ιδιαίτερα: τη μόδα, τη μουσική και το θέαμα. Αυτός ο συνδυασμός, σε συνδυασμό με την ατμόσφαιρα χαράς και θετικής ενέργειας, την καθιστούν απόλυτα ευχαριστημένη με τη συμμετοχή της. «Είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που είμαι εγώ», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ελπίδα της να συνεχίσει να παρουσιάζει τη διοργάνωση και τα επόμενα χρόνια.

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Η παρουσία της στα MadWalk δεν είναι τυχαία, καθώς η ίδια θεωρεί ότι η διοργάνωση προσφέρει «ποιότητα και σταθερότητα». Αυτές οι δύο έννοιες είναι θεμελιώδεις για την Βίκυ Καγιά όταν επιλέγει τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, ιδιαίτερα στον χώρο της τηλεόρασης.

Συνεργασία και νέες πνοές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Βίκυ Καγιά στην ομάδα που απαρτίζει το MadWalk, χαρακτηρίζοντάς την «ομάδα που κερδίζει». «Αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν και ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που κάνουν», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επαγγελματικής αφοσίωσης και της δημιουργικής διάθεσης.

https://www.instagram.com/vickykaya_/
https://www.instagram.com/vickykaya_/

Επιπλέον, η Βίκυ Καγιά στάθηκε στις influencers που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση. Τόνισε ότι η παρουσία τους προσθέτει μια «νέα φρέσκια πνοή», έναν «φρέσκο αέρα» και ένα «coolness» που την ενθουσιάζει. Η ίδια δήλωσε ότι μαθαίνει και από αυτές, αναδεικνύοντας την αλληλεπίδραση και τη δυναμική που δημιουργείται μεταξύ των συμμετεχόντων. «Είμαι ευγνώμων, γιατί φέρνετε μια νέα φρέσκια πνοή, έναν φρέσκο αέρα και ένα coolness που εγώ το αγαπώ ιδιαίτερα πολύ και μαθαίνω και εγώ από εσάς, να ξέρεις», σημείωσε.

vicky_kagia_bermuda
https://www.instagram.com/vickykaya_/

Η επιλογή της Βίκυς Καγιά να περιορίσει τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις στο MadWalk υποδηλώνει μια συνειδητή απόφαση, βασισμένη στην επιθυμία της να συμμετέχει σε projects που ανταποκρίνονται στα επαγγελματικά της πρότυπα και προσφέρουν ουσιαστική αξία. Η διοργάνωση αυτή, με την εστίασή της στη μόδα, τη μουσική και το θέαμα, αποτελεί για εκείνη την ιδανική πλατφόρμα έκφρασης.

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Madwalk Βίκυ Καγιά
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