Το MadWalk ξεκίνησε από το Περιστέρι με το πρώτο GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C party

Με μια ματιά Το πρώτο GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C party πραγματοποιήθηκε στο Περιστέρι, σηματοδοτώντας την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για το MadWalk 2026.

Οι επισκέπτες απόλαυσαν beauty touch-ups, συμβουλές από ειδικούς, επαγγελματικές φωτογραφήσεις και εκπτώσεις στα προϊόντα M·A·C.

Το Mad Radio 106,2 μετέδιδε ζωντανά από το κατάστημα, με special guest τον Γιάννη Χατζηγεωργίου να παίρνει συνεντεύξεις.

Η σειρά των πάρτι συνεχίζεται σε τέσσερις στάσεις στην Αθήνα, με το MadWalk 2026 να διεξάγεται στις 23 Νοεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2026 by Three Cents έχει ξεκινήσει και το πρώτο GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C party έφερε τον παλμό της μόδας και της ομορφιάς στο Περιστέρι. Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, από τις 18:00 έως τις 21:00, το κατάστημα της M·A·C Cosmetics υποδέχτηκε πλήθος επισκεπτών, με την κίνηση να παραμένει έντονη σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και τους περαστικούς να σταματούν για να γίνουν μέρος της εμπειρίας.

Μουσική, beauty στιγμές και φωτογραφίες δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που θύμιζε backstage λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά του MadWalk. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα διαφορετικό beauty party, να ανακαλύψουν τη δική τους MadWalk πλευρά και να ζήσουν από κοντά το κλίμα μιας διοργάνωσης που ενώνει τη μόδα με την ομορφιά.

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Το πρώτο ραντεβού της σειράς GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C έδωσε έτσι το σύνθημα για όσα ακολουθούν, με το MAD και τη M·A·C Cosmetics να μεταφέρουν το fashion και beauty mood σε 4 ξεχωριστά parties στην Αθήνα. Με επόμενες στάσεις να έρχονται, η εμπειρία συνεχίζεται έξω από την πασαρέλα, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν το δικό τους MadWalk moment πριν από τη μεγάλη βραδιά της 23ης Νοεμβρίου.

Beauty touch-ups, iconic πόζες και εκπλήξεις με δώρα

Και φυσικά, σε ένα party όπου το beauty είχε τον πρώτο λόγο, δεν θα μπορούσε να λείπει ένα corner αφιερωμένο στην απόλυτη ανανέωση! Στον χώρο είχε στηθεί ένα ειδικά διαμορφωμένο beauty station για μαλλιά και μακιγιάζ, όπου εξειδικευμένοι makeup artists και hairstylists περίμεναν τους επισκέπτες για να τους χαρίσουν ένα επαγγελματικό hair and beauty touch-up. Από μικρές πινελιές που απογείωναν το μακιγιάζ μέχρι hairstyling λεπτομέρειες που έδιναν τον τελευταίο τόνο στο look, το συγκεκριμένο σημείο έγινε ένα από τα πιο ζωντανά spots της βραδιάς. Γιατί, όταν η μόδα συναντά την ομορφιά, κάθε λεπτομέρεια μετράει και κάθε εμφάνιση αξίζει τη δική της στιγμή!

Στο ίδιο beauty corner βρισκόταν και ο Manos Kamakaris, ο οποίος μοιραζόταν τα δικά του beauty tips και μικρά μυστικά για ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Με χρήσιμες συμβουλές και ιδέες που μπορούσαν να ενσωματωθούν εύκολα σε κάθε beauty routine, έδινε στους επισκέπτες την ευκαιρία να πάρουν λίγη από την τεχνογνωσία των backstage προετοιμασιών και να ανακαλύψουν πώς οι σωστές λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Το ζητούμενο, άλλωστε, δεν ήταν απλώς ένα φρεσκάρισμα, αλλά ένα look που θα έκανε κάθε επισκέπτη να νιώθει έτοιμος να σταθεί μπροστά στα φώτα!

Και επειδή ένα ολοκληρωμένο glam moment δεν τελειώνει χωρίς την απαραίτητη φωτογράφιση, αμέσως μετά αναλάμβανε δράση η Aria Skokos, η οποία έμπαινε σε ρόλο art director και καθοδηγούσε τον κόσμο στις πιο iconic πόζες. Από τη σωστή στάση του σώματος μέχρι τη γωνία του προσώπου και το attitude που κάνει μια φωτογραφία να ξεχωρίζει, έδινε τις δικές της συμβουλές για το τέλειο αποτέλεσμα μπροστά στον φακό. Με φόντο το ειδικά σχεδιασμένο banner, οι επισκέπτες έπαιρναν θέση για την επαγγελματική φωτογράφισή τους, έχοντας ήδη περάσει από το δικό τους beauty transformation.

Και επειδή κάθε beauty experience γίνεται ακόμη καλύτερη όταν συνοδεύεται από μικρές εκπλήξεις, το party είχε φροντίσει και για τους λάτρεις του shopping! Ειδικές εκπτώσεις αποκλειστικά για το event έδιναν την ευκαιρία στους επισκέπτες να αποκτήσουν τα αγαπημένα τους προϊόντα M·A·C σε προνομιακές τιμές, ενώ ο δωροτροχός πρόσθετε μια παιχνιδιάρικη πινελιά στη βραδιά. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να δοκιμάσουν την τύχη τους και να διεκδικήσουν δώρα, κάνοντας την επίσκεψή τους ακόμη πιο απολαυστική.

Το Mad Radio 106,2 έδωσε τον ρυθμό

Η ενέργεια του party δεν περιορίστηκε στα beauty looks και τις φωτογραφίσεις, αφού το Mad Radio 106,2 είχε αναλάβει να κρατήσει τον ρυθμό στα ύψη καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Το Mad Drive, με τον Πέτρο Τριανταφύλλου και την Κατερίνα Ψύχα, μεταφέρθηκε ζωντανά από το κατάστημα της M·A·C στο Περιστέρι, φέρνοντας μαζί του τη μουσική, την αμεσότητα του ραδιοφώνου και τη διάθεση μιας παρέας που ξέρει πώς να κάνει κάθε στιγμή πιο ενδιαφέρουσα. Τα μικρόφωνα άνοιξαν, οι συζητήσεις ξεκίνησαν και το κατάστημα απέκτησε ακόμη περισσότερο παλμό, με το κοινό να γίνεται μέρος μιας ξεχωριστής ραδιοφωνικής εμπειρίας.

Στο πλευρό της ομάδας βρέθηκε ο Γιάννης Χατζηγεωργίου ως special guest, ο οποίος ανέλαβε να καταγράψει όσα συνέβαιναν μέσα από mini συνεντεύξεις με τους experts της φετινής διοργάνωσης. Εκείνοι μοιράστηκαν τα δικά τους beauty και fashion tips, αποκάλυψαν περισσότερα για τον ρόλο που θα έχουν στο MadWalk 2026 by Three Cents και έδωσαν μικρές, ενδιαφέρουσες γεύσεις από όσα ετοιμάζονται για τη μεγάλη βραδιά. Παράλληλα, τα fun facts και οι πιο απρόσμενες λεπτομέρειες έδωσαν στις συζητήσεις έναν πιο χαλαρό και προσωπικό χαρακτήρα, αποκαλύπτοντας μια διαφορετική πλευρά των ανθρώπων που θα βρεθούν στο επίκεντρο του show.

Το επόμενο MadWalk moment έρχεται σύντομα

Το πρώτο GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C party στο Περιστέρι έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια, φέρνοντας τη μόδα και την ομορφιά πιο κοντά στο κοινό και μεταφέροντας λίγη από την ενέργεια του MadWalk στους δρόμους της Αθήνας. Το MadWalk 2026 by Three Cents επιστρέφει για 16η χρονιά τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, με την αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη βραδιά να έχει ήδη ξεκινήσει.

Μέχρι τότε, το MAD και η M·A·C Cosmetics συνεχίζουν τα GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C beauty parties, με νέες στάσεις, beauty εκπλήξεις και ευκαιρίες να ζήσεις το δικό σου MadWalk moment πριν από το μεγάλο fashion event. Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει, ενώ στο Μad.gr μπορείς να ενημερωθείς για τις επόμενες ημερομηνίες και όλες τις εκπλήξεις που σε περιμένουν.

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